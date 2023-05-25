Одно место в стыках с РПЛ практически зарезервировано. На второе — сразу семь претендентов

Однако большинству надо рассчитывать на чудо. Расклады в Первой лиге за два тура до финиша.

Сезон в Первой лиге подходит к концу. Мы уже знаем два клуба, которые отправятся в РПЛ напрямую – «Балтика» и «Рубин». Однако ещё жива интрига в борьбе за право сыграть в стыковых матчах. Известна одна команда, которая встретится с клубом РПЛ – «Енисей». А какие ещё представители «Лучшей лиги мира» смогут побороться за повышение?

«Рубин» и «Балтика» сыграли в очном матче в прошедшие выходные. Казанцы одержали гостевую победу (1:0), обеспечили себе выход в РПЛ, а также поднялись на первое место в таблице. На третьей строчке расположилась «Алания». Однако команда, как и идущее шестым махачкалинское «Динамо», не сможет принять участие в стыковых матчах с клубами РПЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал, что владикавказский клуб даже не подавал на лицензию РФС-1 из-за продолжающейся реконструкции своего стадиона. Сейчас «Алания» играет в Грозном, но регламент РПЛ запрещает клубу-участнику выступать на стадионе не из своего региона. «Динамо» отказалось от получения лицензии. У клуба из Махачкалы есть проблема со стадионом ― на нём нет оборудования для Fan ID, а денег на его установку у махачкалинцев нет.

По регламенту Первой лиги, если третья и четвертая команды не проходят лицензирование для РПЛ , то в стыках играют пятая и шестая. При этом, место команды в топ-6 обязательно. Если не проходит только третья или только четвёртая команда, то её заменяет пятая команда лиги.

Таблица Первой лиги

Очевидные фавориты в борьбе за попадание в стыки

Кто же тогда сможет сыграть в стыках? Лучшие шансы на участие у «Енисея». Клуб набрал 50 очков и вылетит из шестёрки лучших, только если «Волгарь», «Динамо» из Махачкалы и «Родина» выиграют два матча, а красноярцы – проиграют. В последних турах «Енисею» играть с «Кубанью» (14-е место) и ульяновской «Волгой» (17-е). Так что с огромной вероятностью «Енисей» можно поздравить с выходом в стыковые матчи.

«Енисей» — очевидный фаворит в борьбе за попадание в стыки Фото: vk.com/fcenisey

Кто есть кроме «Енисея»?

Следующий кандидат – московская «Родина». Клуб, образованный в 2015 году, рвётся к первому участию в РПЛ. На счету «Родины» 46 очков. Опередить «Енисей» проблематично, но удержать пятое место (де-факто – четвёртое из-за проблем «Алании») – вполне по силам. В двух оставшихся матчах москвичи сыграют в гостях с «Волгой» и примут дома немотивированный «Рубин».

Рядом с «Родиной» располагаются «Волгарь» (44 очка) и «Шинник» (43). Клубы могут набрать максимум 50 и 49 очков соответственно. Но «Волгарь» пока не получил необходимую лицензию. Хотя ещё может подать апелляцию и решить проблемы, связанные с внедрением на домашнем стадионе системы Fan ID. При этом обеим командам необходима осечка «Родины», а также собственный идеальный результат. «Шинник», у которого нет проблем с лицензией, в последних турах сыграет со «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2», а «Волгарь» – с теми же краснодарцами и «Акроном».

В случае если команды наберут равное количество очков, то приоритет отдают следующим параметрам (по порядку): количество побед; разница мячей; количество забитых мячей; количество мячей, забитых на чужом поле. Пока что «Шинник» опережает «Волгарь» на одну победу (12 против 11), но по разнице лучше астраханцы – 37-34/35-37.

А кто может надеяться на чудо?

Совсем маловероятные участники стыков – «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Напомним, по регламенту Первой лиги, если третья и четвёртая команды не проходят лицензирование, то в стыках играют пятая и шестая. При этом место команды в топ-6 обязательно. Так что клубам обязательно залезть в шестёрку, что уже выглядит сложнейшей задачей (не забываем, что в топ-6 входят «Алания» и махачкалинское «Динамо», которые не претендуют на РПЛ). У четырёх перечисленных выше команд по 41 очку. Им необходимы два поражения «Родины» и «Динамо», а также потеря очков «Шинником» и «Волгарём» (максимум должны набрать по одному баллу). А для «Арсенала» и СКА ситуацию осложняет ещё и то, что команды пока не получили лицензию РФС-1. Хотя клубы заверяют, что решат проблемы в случае попадания в стыки. Но, будем честны, необходимо чудо, чтобы кто-то из них пробился в переходные встречи.

Какие же пары за два тура до конца РПЛ и Первой лиги мы имеем? 13-е место в элитном дивизионе занимает «Факел», 14-е – «Пари НН». Следовательно, воронежцы на данную секунду выходят на «Родину» (5-е место в Первой лиге), а нижегородцы – на «Енисей» (4-е место в Первой лиге). Теоретически в зону стыков в РПЛ ещё могут свалиться «Урал» или «Крылья Советов». В любом случае нас ждут увлекательные переходные матчи.