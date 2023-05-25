В каком же порядке Лаутаро! Неудержимый форвард принёс «Интеру» победу в Кубке. Видео

«Фиорентина» и «Интер» встретились в финале Кубка Италии. Начало встречи получилось для миланцев ужасным, но потом за дело взялся их бомбардир.

«Фиорентина» получила возможность пополнить коллекцию долгожданным трофеем. Их у клуба из Флоренции не было с 2001 года. Более 20 лет назад «Фиорентина» стала обладателем Кубка Италии — обыграла по сумме двух матчей «Парму» (1:0, 1:1). И с тех пор не получалось. В 2014-м флорентийцы снова добрались до финала Кубка, но на этот раз уступили «Наполи» (1:3).

Но победа в финале — не только кубок. Есть ещё один приятный бонус. Обладатель Кубка Италии в новом сезоне сыграет в Лиге Европы, если не окажется в топ-4 в Серии А. «Интер» как раз рубится в зоне Лиги чемпионов, а вот «Фиорентине» в этом плане ничего не светит. Победа в финале гарантировала бы команде Винченцо Итальяно место в еврокубках.

Начало матча на заполненном «Олимпико» в Риме получилось очень бодрым. У фанатов «Фиорентины» появился повод для радости уже на третьей минуте. Жонатан Иконе прострелил на дальнюю штангу, куда примчался Николас Гонсалес. Самый дорогостоящий футболист «Фиорентины» (€ 28 млн) пробил под Самиром Хандановичем, а отчаянный прыжок вратаря оказался бесполезным. Кстати, неделю назад Гонсалес отгрузил «двушку» в ответном полуфинале Лиги конференций с «Базелем» (3:1).

В середине первого тайма болельщики «Интера» вскочили со своих мест в радостном предвкушении. Эдин Джеко удрал от защитников и выскочил один на один вратарём. Казалось, что такой опытный нападающий спокойно реализует стопроцентный момент. Но радость болельщиков «Интера» оказалась преждевременной. Джеко запустил мяч над перекладиной — после такого оставалось лишь схватиться за голову.

Через четыре минуты Лаутаро Мартинес показал, как нужно реализовать подобные моменты. Чемпион мира хладнокровно пробил в дальний угол после великолепного паса Марсело Брозовича. Комбинация (и её результат) очень порадовала руководителей «Интера», которые наградили игроков аплодисментами. К слову, для Лаутаро это уже 100-й гол в футболке миланского клуба.

В конце первого тайма мы увидели похожую картину. Мартинес забивает, руководство «Интера» вскакивает со своих мест в VIP-ложе. На этот раз аргентинец в красивом прыжке вогнал мяч под перекладину над руками вратаря. А передачу на голевое касание отдал Николо Барелла. Финалисту Лиги чемпионов хватило всего получаса, чтобы перевернуть игру.

В середине второго тайма запомнился эпизод с участием вышедшего на замену Лукаку. Фактурный бельгиец зарядил с дальней дистанции, а Пьетро Терраччано отбил мяч перед собой. Впрочем, вратарь тут же справился и с добиванием от Федерико Димарко. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, а повтор убедил в правильности принятого решения. Позднее Лукаку вырезал классную передачу на дальнюю штангу, но Робин Госенс не замкнул. Ему очень активно мешал защитник Додо, в результате чего удар у немца толковым не получился.

«Фиорентина» ответила, да ещё как! Только реакция Хандановича спасла «Интер» от пропущенного гола после удара Луки Йовича. Любопытно, что перед этим чёрно-синие запороли перспективную атаку. Барелла почему-то проигнорировал двух свободных одноклубников и пальнул куда-то в район верхних секторов стадиона. А как «Фиорентина» не забила в следующем эпизоде — вообще непонятно! Йович головой скидывал в дальний угол, но в цель не попал. Артуру Кабралу, в свою очередь, не хватило пары сантиметров, чтобы подкорректировать полёт мяча.

«Интер» обыграл «Фиорентину» в финале Кубка Италии Фото: Paolo Bruno/Getty Images

В концовке «Фиорентина» пыталась изменить счёт на табло, но все попытки оказались безуспешными. «Интер» завоевал второй трофей в сезоне, ранее команда победила в Суперкубке Италии. А Индзаги в третий раз выиграл Кубок Италии. Ранее он побеждал в этом турнире в 2019 году (с «Лацио») и в 2021-м (с «Интером»).