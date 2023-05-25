«Лучше, чем Пеле, Круифф и Ди Стефано». 70 лет со дня рождения Гаэтано Ширеа

От мальчика, стучащего мячом об стену, до Серии А

Гаэтано Ширеа родился 25 мая 1953 года в городке Чернуско-суль-Навильо в пригороде Милана. Его родители работали в компании «Пирелли Кави»: это дочернее подразделение шинного гиганта специализировалось на производстве электрических кабелей. Когда Ширеа было пять лет, его семья переехала в соседний городок – Чинизелло-Бальсамо. Там Гаэтано и начал играть в футбол: его заприметил Джованни Кримелла, тренер любительского клуба «Серениссима» при приходе церкви святого Пия X. Тот как-то шёл по улице и увидел паренька, ловко стучащего мячом об стену: правой ногой, левой, опять правой…

Кримелла позвал его в команду и не прогадал: Гаэтано прекрасно проявил себя – хотя его, девятилетнего, поставили играть с парнями, которым было уже 12. Вместе с Гаэтано за «Серениссиму» бегал и его старший брат Паоло; позже он много лет был президентом клуба. Впоследствии Ширеа долго играл под началом таких легендарных тренеров, как Джованни Трапаттони и Энцо Беарзот. Но очень многое ему дали те пять лет, что он провёл в команде Кримеллы. Спустя годы Ширеа, уже всемирно известный игрок, представил Кримеллу тренеру сборной Италии – великому Беарзоту:

– Синьор Беарзот, познакомьтесь: это мой первый тренер. Поругайте его: это он виноват, что я так плохо играю.

Беарзот похлопал Кримеллу по плечу:

– Тебе надо поставить памятник.

Гаэтано Ширеа в футболке сборной Италии Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В 1967 году Кримелла, понимая, что Ширеа перерос «Серениссиму», устроил 14-летнему Гаэтано просмотр в молодёжке «Аталанты». Гаэтано успешно его прошёл и был зачислен в состав. В «Серениссиме» он выступал на позиции правого вингера, а в «Аталанте» Гай, как его называли друзья, начал с амплуа нападающего. Он много забивал, но вскоре был переведён в полузащиту, а затем закрепился на позиции свободного защитника (либеро), где действовал в паре с центральным защитником Антонио Перкасси – нынешним президентом бергамского клуба.

В 1972-м Ширеа перешёл в основу «Аталанты». Он дебютировал в Серии A 24 сентября, выйдя на замену в матче с «Кальяри». В свой первый сезон Гаэтано перемещался по полю, исполняя в разных матчах обязанности и либеро, и полузащитника (кстати, последнее амплуа Ширеа нравилось больше). Но после прихода в команду нового тренера Эриберто Эрреры Ширеа окончательно закрепился на позиции свободного защитника.

Гаэтано Ширеа на тренировке в «Аталанте». Фото: wikimedia.org

Главный джентльмен «Ювентуса»

«Аталанта» в те годы играла не очень убедительно. Вот и сезон-1972/1973 не стал для неё удачным: не хватило одного очка, чтобы удержаться в Серии A. Но Ширеа и в Серии В был заметен: ведь не просто же так летом 1974-го его купил «Ювентус». Президент «Аталанты» Акилле Бортолотти лично отвёз Ширеа в Турин (чего никогда раньше не делал) и «вручил» его президенту «Юве» Бониперти, словно бесценное сокровище:

– Помяни моё слово, Джампьеро: этот парень не похож на всех остальных.

Бортолотти был прав: очень скоро невероятный талант и игровой интеллект Ширеа уже ни у кого не вызывали сомнений. Он обладал отличными скоростными качествами, прекрасно видел поле, читал игру и выбирал позицию. Исключительно техничный и элегантный, Ширеа выделялся на поле и своей джентльменской игрой: за всю карьеру (а это около 700 матчей) он ни разу не удалялся, получив в общей сложности меньше десятка предупреждений. Когда Гаэтано только появился в «Ювентусе», старший товарищ Франко Каузио пытался наставлять его, призывая быть пожёстче с соперниками. А Ширеа улыбался и отвечал: «Я не могу».

Стиль Ширеа сильно контрастировал с игровой манерой многих его коллег по амплуа. Вспоминается история про Клаудио Джентиле, многолетнего партнёра Ширеа по обороне «Ювентуса», а впоследствии и сборной Италии. После игры Италия – Аргентина на ЧМ-1982, где жёсткий Джентиле намертво выключил Марадону, по сути, приклеившись к нему и сфолив на звезде больше 20 раз за матч, Клаудио в ответ на претензии к его грубой игре заявил: «Футбол не для балерин!»

Гаэтано Ширеа в борьбе с Фридером Андрихом в матче Кубка УЕФА — 1974/1975 Фото: Gert Kilian/Getty Images

Вторая половина 1970-х и первая половина 1980-х стала золотым временем как для «Юве», так и для Ширеа. С 1974 по 1988 год Гаэтано провёл за туринцев 552 встречи (что на тот момент было клубным рекордом) и забил в них 32 гола. За 14 сезонов он с командой выиграл всё: семь раз становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, по разу выиграл все три еврокубка: Кубок УЕФА (1977), Кубок кубков (1984) и Кубок чемпионов (1985). Финал последнего с «Ливерпулем» вошёл в историю из-за произошедшей за час до начала матча трагедии, когда из-за обрушения стены на стадионе погибли 39 болельщиков. Вместе с одноклубниками Антонио Кабрини и Марко Тарделли Ширеа стал первым футболистом, завоевавшим все три европейских кубка (сейчас таких игроков девять). В 1984-м Ширеа вместе с «Юве» выиграл ещё и Суперкубок УЕФА, а на будущий год – Межконтинентальный кубок.

Финал Суперкубка УЕФА 1984 года. Гаэтано Ширеа и капитан «Ливерпуля» Фил Нил Фото: Getty Images

Состав «Ювентуса» тех лет содержал немало имён, которые сделали бы честь любому клубу мира: Паоло Росси, Мишель Платини и Збигнев Бонек в нападении, Марко Тарделли в полузащите, Клаудио Джентиле и Антонио Кабрини в обороне, Дино Дзофф на воротах… Но даже среди таких звёзд Ширеа был одним из лидеров – и по игре, и по своему неизменно корректному и спокойному поведению на поле: не было случая, чтобы Гай рассердился или вышел из себя. Марко Тарделли вспоминал:

«Он был одним из сильнейших игроков мира, но его скромность не позволяла ему говорить или даже думать об этом. Его молчаливость и замкнутость, возможно, лишали его внимания публики, но этими качествами он заслужил ещё большее уважение. Это не значило, что Ширеа был слаб или что ему нечего было сказать: напротив, он был наделен большой внутренней силой. И его молчание порой говорило лучше любых слов».

Ему вторил Дино Дзофф, который дал Гаэтано такую характеристику: «тишина в мире, наполненном шумом». За покой, царивший в комнате, в которой жили Дзофф и Ширеа во время выездных матчей, партнёры по команде называли её «Швейцарией».

Гаэтано Ширеа Фото: juventus.com

Летом 1983 года Ширеа по праву стал капитаном «Ювентуса». Все годы, что играл за эту команду, он оставался на позиции либеро. Впрочем, этот термин слишком поверхностно описывает амплуа Ширеа: ведь он не ограничивался исполнением обязанностей защитника и много участвовал в атакующих действиях. Итальянский журналист Луиджи Гарландо писал:

«Более великого защитника в истории футбола не было. Другие, в том числе и Беккенбауэр с Барези, просто иногда подключались к атакам. Гаэтано был защитником, когда нужно было обороняться, полузащитником, когда нужно было отдать пас, нападающим, когда нужно было забить. Он был уникален».

Напрашиваются ассоциации с тотальным футболом: помните Круиффа-тренера с его принципом «в моей команде вратарь – первый нападающий, а форвард – первый защитник»? Но это было немного другое. И здесь самое время вспомнить ещё об одном человеке, которому «Ювентус» обязан своим «золотым десятилетием». Речь о Джованни Трапаттони, возглавившем клуб в 1976 году. Молодость (ему тогда не было и 40) не стала помехой: за 10 лет синьор собрал со командой больше трофеев, чем любой другой тренер Серии A – некоторые из которых годились ему в отцы.

Трапаттони был новатором: стараниями его и тренера «Торино» Луиджи Радиче в Италии родилась тактическая схема zona misto (за пределами Апеннинского полуострова её часто называют «итальянским стилем»): она выросла из катеначчо с его индивидуальной опекой, вобрав в себя и некоторые принципы тотального футбола, упразднившего жёсткую привязку полевых игроков к традиционным амплуа.

Шарж на Гаэтано Ширеа из клубного журнала Hurrà Juventus Фото: juventus.com

Звёздный час Ширеа в сборной Италии на ЧМ-1982

В конце 1975 года тренерский дуэт Бернардини – Беарзот вызвал Ширеа в сборную Италии. Гай и в ней мгновенно стал одним из лидеров. Правда, она не попала на Евро-1976, оказавшись в отборочном турнире в группе с Голландией и Польшей – серебряным и бронзовым призёрами ЧМ-1974. А ведь из группы выходила только одна команда… Впрочем, вины Ширеа здесь нет: отборочные матчи игрались ещё до его появления в сборной. А вот на ЧМ-1978, где Гаэтано уже играл, Италия дошла до полуфинала. Потом Евро-1980 – и снова четвёртое место. А дальше был чемпионат мира 1982 года.

Начала его сборная Италии невнятно, сведя все три матча первой стадии к ничьим и лишь по дополнительным показателям выйдя из группы. На втором этапе попали в группу с Аргентиной и Бразилией; и тут итальянцев словно подменили. Особенно ярким выдался матч с бразильцами – одними из фаворитов турнира. В нём решалось, какая из двух команд окажется в полуфинале: Бразилии достаточно было ничьей, Италии нужна только победа. В том матче встретились не просто две прекрасные команды – встретились два принципиально разных подхода к футболу, две философии: красивый атакующий футбол бразильцев против прагматичного, тяготеющего к обороне стиля сборной Италии.

Италия выиграла 3:2: все три мяча забил Паоло Росси. Отличился и Джентиле, который в присущей ему жёсткой манере плотно закрыл Зико – так же, как и Марадону в предшествующей игре с Аргентиной. Кстати, матч Италия – Бразилия сильно повлиял на бразильский футбол, который после той встречи стал принимать более оборонительные, прагматичные черты. Не всем такие изменения пришлись по душе: так, Зико охарактеризовал день игры как «день, когда умер футбол».

Гаэтано Ширеа и Пауль Брайтнер, финал ЧМ-1982 Фото: Bongarts/Getty Images

В полуфинале чемпионата мира Италия одолела Польшу 2:0 (оба гола опять забил Росси), в финале победила команду ФРГ – 3:1. И пусть Ширеа не забил на том турнире ни одного мяча – он вообще забивал мало – но в первой за много лет победе итальянцев на мировом первенстве (предыдущий триумф датировался 1938 годом – никто из игроков Италии-1982 тогда ещё не родился) была и его немалая заслуга.

Гаэтано Ширеа с Кубком мира Фото: Imago/ТАСС

На чемпионат Европы 1984 года Италия отобраться не смогла. ЧМ-1986 Ширеа проводил в статусе капитана, приняв повязку от Марко Тарделли. Этот турнир стал для Италии не слишком успешным: выйдя из группы, она уступила Франции 0:2 в 1/8 финала. Матч с французами стал для Ширеа последней игрой за национальную команду: всего он провёл за неё 78 игр, в которых забил два гола. Статью, посвящённую его уходу из сборной, журнал France Football озаглавил без затей: «Лучше, чем Пеле, Круифф и Ди Стефано».

Аян Садаков и Гаэтано Ширеа. ЧМ-1986 Фото: David Cannon/Getty Images

Завершение карьеры и трагическая смерть

А за «Ювентус» Ширеа играл ещё два года. Последний матч он провёл 15 мая 1988 года с «Фиорентиной». Летом Гаэтано получил тренерскую лицензию. Его звали главным в «Реджину», которая в тот момент обреталась в Серии B, но Ширеа остался в Турине: его позвал в помощники давний партнёр по клубу и сборной Дино Дзофф, который как раз возглавил «Ювентус».

Трудно сказать, почему Ширеа принял такое решение. Скорее всего, ему просто хотелось продолжать работу с людьми, с которыми он провёл столько лет: с президентом клуба Бониперти, с Дзоффом, со своими вчерашними партнёрами по команде… Но не последнюю роль сыграло и его отношение к клубу: ведь Ширеа нисколько не кривил душой, когда признавался «Ювентусу» в вечной любви.

Гаэтано Ширеа бывший игрок «Ювентуса» «Ювентус» — это нечто большее, чем команда: не могу сказать что, но я горжусь тем, что являюсь его частью».

Вероятно, Ширеа стал бы хорошим тренером. Но судьба распорядилась иначе. В 1989 году он отправился в Польшу на просмотр игры «Гурника» из Забже: тот был соперником «Юве» в предстоящих играх Кубка УЕФА. Когда Ширеа возвращался с просмотра в Варшаву, «Фиат», в котором он ехал, во время обгона лоб в лоб столкнулся со встречным фургончиком. От удара машина загорелась. Ситуацию усугубило то, что в багажнике «Фиата» лежали четыре канистры с бензином: в те годы в Польше нередки были перебои с топливом… Ширеа, получивший тяжёлые ожоги, скончался в больнице. Вместе с ним погибли водитель и переводчица, спастись удалось только администратору «Гурника» Анджею Исдебскому.

Одна из последних фотографий Гаэтано Ширеа. 1989 г. Фото: wikimedia.org

Проститься с Гаэтано пришли 10 тысяч человек. Через неделю после его гибели умер Стефано, отец Ширеа. Мирелла, жена Гаэтано, после смерти мужа стала политиком; в 1994–1996 годах она была депутатом итальянского парламента. Сын Рикардо (1977) работал детским тренером, а ныне возглавляет аналитический отдел «Ювентуса».

Гаэтано Ширеа с сыном Фото: juventus.com

В Италии бережно хранят память о знаменитом футболисте: в его честь названы южная трибуна на домашней арене «Ювентуса», и улица, огибающая стадион. Имя Ширеа носят стадионы и улицы в разных городах Италии – включая его родной Чернуско-суль-Навильо. А с 1992 года вручается премия Ширеа «за образцовую карьеру» игрокам Серии А старше 30 лет. Её присуждают за высочайшее мастерство, достойное поведение и приверженность принципам честной игры – в общем, за те качества, которыми выделялся сам Ширеа. Лауреатами премии становились Франко Барези, Роберто Баджо, Паоло Мальдини, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини…

Награды Ширеа на выставке, открытой в музее «Ювентуса» к 30-летию со дня его гибели. 2019 г. Фото: juventus.com

Ну а закончить рассказ про Ширеа хочется словами Луиджи Феррайоло, бывшего президента Союза итальянских спортивных изданий (USSI):

«Может, потому, что футбол, да и общество в целом, становится всё более диким; может, потому, что мы часто видим игроков, посылающих подальше судей, тренеров и арбитров; может, потому, что болельщики чаще сражаются с палками и ножами, чем с флагами; может, потому, что всё это отравляет игру — сегодня нам всё больше и больше не хватает такого чемпиона, как Гаэтано Ширеа.

Даже много лет назад он выглядел не так, как остальные персонажи нашего футбола. Сегодня он казался бы исключением в ещё большей мере, непревзойдённым примером честности и преданности, воплощением спортивного духа. Поэтому, думаю, его никогда не забудут. И, возможно, мы должны объяснить молодёжи — тем, кто никогда не видел его в игре или после игры, выражающим своё мнение о матче — мы должны рассказать им, кем был Гаэтано Ширеа — чемпион в жизни, а не только на поле.

Очень символично, что каждый год награждается футболист, являющийся образцом поведения и обладающий теми же достоинствами — скорее моральными, чем техническими — что и Гаэтано Ширеа. USSI счастлив внести свой скромный вклад в успех этого мероприятия. Все спортивные журналисты свободно выбирают победителя года. Футболиста, который не только победил по очкам, но и завоевал публику своим поведением.

Это очень непростой выбор, к которому мы подходим со всей ответственностью и который становится всё менее очевидным, потому что в футболе оскорблений, плевков и желчи всё реже рождаются новые Ширеа».

И добавить нечего.