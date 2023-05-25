История с баном Соболева и «помилованием» Роши ещё не закончена. Что будет дальше

Московское дерби состоялось ещё в конце прошлой недели, а его последствия дают о себе знать до сих пор. Главным событием 24 мая стало заседание КДК, на котором принимались решения о санкциях для Александра Соболева и Виллиана Роши. Оба были удалены: первый из-за неприличного жеста, второй — из-за него же, но не сопернику, а судьям, чтобы объяснить, что натворил нападающий «Спартака».

Вердикты КДК вынес: четыре матча дисквалификации для Соболева и отмена красной карточки для Роши. Но если думаете, что на этом история заканчивается, то придётся вас огорчить — это ещё далеко не всё. А разобраться в том, что будет дальше, нам помог спортивный юрист Михаил Прокопец.

Что будет с Соболевым? Апелляция и её перспективы

Сразу после заседания КДК глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификацию Соболева, как только получит полный текст решения.

Напрашиваются сразу несколько вопросов. И у Прокопца есть ответы на них:

Когда «Спартак» сможет подать апелляцию?

КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, это займёт это около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию.

Какие у «Спартака» шансы при апелляции по Соболеву? И как быстро дело рассмотрят?

Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит. Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет.

С Рошей тоже ещё не всё. КДК будет разбирать его высказывание после дерби

Матч со «Спартаком» закончился, Роша отправился в микст-зону и выдал цитату про Соболева, о которой, возможно, уже жалеет.

Виллиан Роша защитник ЦСКА «Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион».

Эмоции Роши многие поймут, но есть правила, которые не предусматривают возможности публично оскорблять соперников. Главная проблема — язык. Виллиан говорит только на португальском, поэтому возник вопрос перевода. Но тут КДК удивил — вот цитата главы комитета Артура Григорьянца:

— Мы выслушали ЦСКА: то самое слово на португальском переводится как «ни в какие ворота не лезет». «Спартак» заявил ходатайство, что необходимо предоставить заключения специалиста. За полтора дня нам не удалось обеспечить участие независимого эксперта — нет португалоговорящего специалиста. Направили запрос от КДК РФС в независимую организацию для определения значения слов Роши.

Виллиан Роша и Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Теперь разбираемся в истории с защитником ЦСКА:

Что грозит Роше, если факт оскорбления Соболева будет доказан?

Согласно части 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба на срок от двух до четырёх матчей. КДК также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения №1 к настоящему регламенту.

То есть Роше, если будет доказано, что он назвал Соболева «клоуном», может грозить от двух до четырёх матчей дисквалификации, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом дисквалификация является обязательным последствием данного нарушения, а штраф накладывается на усмотрение КДК.

Как в РПЛ наказывали в аналогичных случаях?

Не так давно был похожий прецедент с тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом. КДК назначил тренеру два матча дисквалификации и штраф 200 тысяч рублей за то, что тот назвал судью «клоуном» и показал оскорбительный жест. При этом апелляционный комитет РФС отменил штраф, но оставил дисквалификацию в силе.

Также был похожий случай, когда тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал своего спартаковского коллегу «клоуном» и получил два матча дисквалификации (один из них условно), а также штраф 50 тысяч рублей.