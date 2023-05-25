Ван Нистелрой ушёл из ПСВ перед главным матчем сезона. Клуб плёл интриги за спиной тренера

Руд ван Нистелрой подал в отставку с поста главного тренера ПСВ. Ещё во вторник вечером у специалиста состоялась встреча с советом директоров, на которой стороны договорились о том, что тренер доработает до конца сезона (остался всего один тур в Эредивизии). Однако уже на следующий день Руд покинул ПСВ. Как следует из заявления на официальном сайте эйндховенцев, ван Нистелрой посчитал, что клуб оказывал ему недостаточно поддержки.

«Во вторник ко мне пришёл Руд, у нас состоялся разговор. Мы договорились, что втроём выступим перед командой и сосредоточимся на подготовке к предстоящей игре. В среду утром Руд пришёл ко мне и сообщил, что он немедленно уходит, затем он сообщил об этом игрокам и персоналу. Руд заявил, что ему не хватало поддержки», — сообщил технический директор ПСВ Эрнест Стюарт.

Руд ван Нистелрой подал в отставку Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Роль исполняющего обязанности на себя возьмёт член тренерского штаба – Фред Рюттен. «ПСВ сожалеет о решении ван Нистелроя, благодарит его за победу в Кубке Нидерландов и надеется завершить сезон на втором месте», — говорится в заявлении ПСВ. Почему же легендарный голландский форвард психанул и резко покинул команду?

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Одна из главных голландских газет De Telegraaf ранее поделилась интересной информацией. Оказывается, руководство ПСВ за спиной у ван Нистелроя проводило встречи с игроками на предмет оценки работы тренера. Часть футболистов признавались, что Руд упорно использовал тактику, которая им не нравилась. А тренерский штаб в лице Андре Ойера и Фреда Рюттена оставался недовольным тем, как ван Нистелрой с ними общался. Он, в свою очередь, посчитал неприемлемым подобные разговоры за своей спиной, из-за чего покинул ПСВ. Но часть игроков клуба расстроились, что ван Нистелрой уходит. Один из лучших футболистов ПСВ в сезоне Хави Симонс опубликовал пост в соцсетях: «Спасибо, что сделали меня лучшим игроком, помогли реализовать мечты и добиться того, чтобы меня вызвали в сборную Нидерландов. Я бесконечно благодарен вам. Удачи в будущем, сэр».

Ван Нистелрой возглавил ПСВ в июне 2022 года, сменив на посту Роджера Шмидта. Ранее он несколько лет работал в различных юношеских и молодёжных командах, а также ассистентом в национальной команде. Под руководством ван Нистелроя ПСВ взял Суперкубок и Кубок Нидерландов (в обоих случаях обыграли «Аякс»). Особенно эпичной вышла встреча в Суперкубке: она завершилась со счётом 5:3. В финале Кубка ПСВ выиграл в серии послематчевых пенальти – 3:2 (1:1 – основное и дополнительное время). После игры ван Нистелрой выглядел счастливым, танцевал в раздевалке с игроками, и речи не шло ни о какой напряжённости.

За тур до финиша чемпионата Нидерландов ПСВ занимает второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Эйндховенцы на три очка опережают «Аякс». Но в последнем матче ПСВ предстоит встретиться с серьёзным соперником – «АЗ Алкмар». В случае если клуб из Эйндховена проиграет, а «Аякс» выиграет, команда рискует пролететь мимо ЛЧ. Серьёзная встряска перед важнейшей игрой – не лучшая новость для боссов ПСВ.

Ван Нистелрой работой в Эйндховене зарекомендовал себя как неплохой специалист. Другой вопрос – импульсивное решение покинуть клуб перед ключевой игрой. Оно может отразиться негативно на резюме Руда. Теперь главная интрига: сможет ли ПСВ остаться в зоне Лиги чемпионов без ван Нистелроя?