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Английская Премьер-лига — 2022/2023: «Ньюкасл» попал в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, работа тренера Хау, карьера

Хау вернул «Ньюкасл» в Лигу чемпионов спустя 20 лет. Но на него особо не рассчитывали
Никита Паглазов
Хау — новый топ-тренер?
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Он шёл в списке после Конте, Эмери и Роджерса, а в итоге переписал историю клуба.

«Ньюкасл» — в Лиге чемпионов, клуб попал в главный еврокубок впервые за 20 лет. Осенью 2003-го англичане заняли второе место в группе с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Фейеноордом». А на существовавшем тогда втором групповом этапе «Ньюкасл» стал третьим, пропустив вперёд «Барселону» и «Интер». Теперь «сорок» в Лигу чемпионов провёл тренер Эдди Хау. 45-летний специалист не был приоритетным кандидатом на пост после прихода саудовских владельцев, но в итоге добился с клубом отличных результатов. Как складывалась карьера Хау до прихода в «Ньюкасл»?

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Бóльшую часть игровой карьеры Эдди провёл в родном «Борнмуте». Хау сначала выступал за молодёжную команду, а в декабре 1995 года дебютировал за основную — в матче с «Халл Сити». Англичанин выступал на позиции защитника и считался одним из самых талантливых воспитанников клуба. В 1998 году Хау получил приглашение в молодёжную сборную Англии и провёл за неё два матча. В 2002-м перешёл в «Портсмут», выступавший тогда в Чемпионшипе. Но, к несчастью, травмировал колено в первом же матче с «Ноттингем Форест» и выбыл на несколько месяцев. А вернувшись на поле, сразу же получил рецидив. Больше Хау за «Портсмут» не сыграл.

Эдди Хау — игрок «Борнмута»

Эдди Хау — игрок «Борнмута»

Фото: Alex Livesey/Getty Images

В 2004 году будущий тренер вернулся в «Борнмут». Но и там Хау не выходил на поле регулярно. В 2007-м в возрасте 30 лет Эдди завершил карьеру. Началась тренерская жизнь. Конечно же, в «Борнмуте». Сначала Хау работал с молодёжью, однако в конце 2008 года его назначили в основную команду, обитавшую тогда в Лиге 2. «Борнмут» испытывал финансовые трудности и находился на грани расформирования. Команда шла в зоне вылета, но по руководством Хау сохранила место в лиге. А уже в сезоне-2009/2010 Эдди вывел клуб в Лигу 1.

В январе 2011 года Хау пошёл на повышение — в «Бёрнли» из Чемпионшипа. Команда завершила сезон на восьмом месте, а следующий – на 13-м. Хау тяжело переживал разлуку с домом из-за депрессии, связанной со смертью мамы. В октябре 2012-го Эдди покинул «Бёрнли» и сразу вернулся в родной «Борнмут». «Вишни» по итогам сезона вышли в Чемпионшип. Проведя там пару лет, Хау добился с командой исторического результата – первого выхода в АПЛ. По итогам сезона-2014/2015 Эдди признали лучшим тренером по версии Ассоциации менеджеров Англии.

Эдди Хау — тренер «Борнмута»

Эдди Хау — тренер «Борнмута»

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Старт «Борнмута» в АПЛ выдался неудачным: 2 победы в 14 матчах. Но после нового года Хау наладил игру, и команда осталась в лиге по итогам сезона. А уже следующие два чемпионата шла уверенно в середине таблицы, финишируя 9-й и 12-й. Неудача настигла «Борнмут» в 2020 году: команда вылетела из АПЛ. В последнем туре «вишни» обыграли «Эвертон», но им были необходимы осечки конкурентов, а их не случилось. «Борнмут» вылетел в Чемпиошип, и Хау покинул свой пост после восьми лет работы.

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Эдди отдыхал чуть больше года, прежде чем на него вышел «Ньюкасл». Интересно, что Хау не являлся приоритетом для «сорок». Впереди англичанина в шорт-листе клуба шли Антонио Конте, Унаи Эмери, Брендан Роджерс и Паулу Фонсека. Все четверо отказались от работы по разным причинам. Конте ждал звонка от «МЮ», но в итоге возглавил «Тоттенхэм», Эмери не бросил «Вильярреал», Роджерс надеялся получить работу в «Сити» после Гвардиолы (ха-ха), а с Фонсекой всё сорвалось уже на финальной стадии. Хау же понравился боссам «Ньюкасла» профессионализмом и глубокими познаниями. В итоге 8 ноября 2021 года его назначили на пост тренера, заключив контракт до лета 2024 года. На тот момент «Ньюкасл» занимал 19-е место в таблице. Но Хау изменил всё.

The Athletic сообщал, что уже в первые дни после назначения Эдди провёл встречи с каждым игроком, на которых рассказал о роли футболиста в проекте, а также выяснил, какие проблемы мешают ему показать свой максимум. Также Хау поработал с психологией. Он запретил показывать на базе команды новости и спортивные шоу, в которых регулярно обсуждались неудачи «Ньюкасла». Вместо этого на экранах стали демонстрировать ролики с голами футболистов, а также появился таймер с отсчётом времени до следующего матча.

Эдди Хау — тренер «Ньюкасла»

Эдди Хау — тренер «Ньюкасла»

Фото: Stu Forster/Getty Images

Также Хау изменил тактику «Ньюкасла». Он использовал схему 4-3-3 вместо 3-4-3 (применялась до Хау Стивом Брюсом) и сделал акцент в тренировках на обороне и игре без мяча. Сами занятия стали более интенсивными. Хау строго следил за рационом питания футболистов. Также «Ньюкасл» приобрёл фланговых защитников (Кирана Триппьера из «Атлетико» и Мэтта Таргетта из «Астон Виллы») зимой 2022-го. Края обороны – важнейшие элементы системы тренера. Результаты не заставили ждать: по итогам сезона-2021/2022 команда финишировала 11-й.

А уже в текущем чемпионате «Ньюкасл» сразу обозначил свои притязания на зону Лиги чемпионов. Летом состав усилили несколько качественных игроков: голкипер Ник Поуп, перешедший из «Бёрнли», а также Свен Ботман («Лилль») и самый дорогой трансфер в истории «сорок» – форвард Александр Исак (купили за € 70 млн из «Реала Сосьедад»). Клуб не бросался деньгами бездумно, а следовал стратегии, приобретая только полезных игроков. Итог – топ-4 и участие в ЛЧ.

«Ньюкасл» не рассматривал Хау приоритетным вариантом, но в итоге именно он привёл клуб к успеху. Не исключено, что в следующем сезоне команда выиграет трофей. Могли и в этом: «Ньюкасл» уступил в финале Кубка английской лиги «МЮ». Одно понятно точно: «сорокам» нельзя расставаться с Эдди Хау.

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