Четыре команды сохраняют шансы на медали и столько же пытаются избежать переходных матчей.

Как «Спартаку» обойти ЦСКА, а «Крыльям» — не упасть в стыки? Что кому нужно на финише РПЛ

Через полторы недели завершится очередной розыгрыш чемпионата России. По большому счёту осталось узнать двух призёров и участников стыковых матчей. На топ-3 претендуют ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Ахмат», а за прямое сохранение места в РПЛ бьются «Урал», «Крылья Советов», «Факел» и «Пари НН». Рассказываем, при каких раскладах тот или иной клуб решит генеральную задачу на финиш сезона.

ЦСКА

Армейцы рубятся за второе место со «Спартаком». Теоретически на серебряные медали претендуют и «Ростов» с «Ахматом», но у южан минимальные шансы. До конца чемпионата команду Владимира Федотова ждут матчи с «Краснодаром» (в гостях) и с «Ростовом» (дома). ЦСКА займёт второе место, если наберёт больше очков, чем «Спартак». В случае равенства основного показателя преимущество будет на стороне красно-белых. При таком раскладе смотрим на личные встречи, где «Спартак» набрал четыре очка в двух матчах с армейцами.

ЦСКА гарантированно займёт второе место, если наберёт шесть очков в двух оставшихся матчах. Любой другой результат оставляет шансы «Спартаку». Подытожим: ЦСКА возьмёт серебро, если в последних турах наберёт не меньше очков, чем «Спартак». В теории второе место может занять «Ростов» или «Ахмат», этот вариант мы рассмотрим ниже.

«Спартак»

У «Спартака» есть преимущество по дополнительным показателям перед ЦСКА. В первом круге команды сгоняли ничью 2:2, а на днях красно-белые вырвали победу — 2:1. Таким образом, «Спартак» займёт второе место, если в последних турах наберёт больше очков, чем ЦСКА. При условии, что в борьбу за серебро не включатся «Ростов» или «Ахмат». Кстати, у красно-белых календарь на бумаге проще: дома сыграют с «Пари НН», на выезде — с «Крыльями Советов».

Антон Зиньковский и Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов»

Донской клуб по-прежнему претендует на второе место. Во-первых, «Ростову» нужно обязательно побеждать и «Ахмат» дома, и ЦСКА в Москве. В таком случае команда Карпина наберёт 56 очков. При этом южанам нужно, чтобы армейцы не обыграли «Краснодар»: тогда у ЦСКА будет не больше 55 баллов. Третье условие: «Спартак» не должен набрать больше трёх очков в матчах с «Пари НН» и «Крыльями». В случае равенства преимущество по личным встречам получит «Ростов» (4:2, 1:1). Идеальный сценарий для жёлто-синих: «Ростов» набирает в двух турах шесть очков, ЦСКА играет вничью в Краснодаре, а «Спартак» проигрывает один матч из двух.

Есть ещё один вариант: «Ростов» набирает четыре очка, «Спартак» — одно, ЦСКА — 0. Тогда у всех будет по 54 балла, но донской клуб получит преимущество по личным встречам. Однако в такой расклад верится с трудом. Если ЦСКА обыграет «Краснодар», «Ростов» уже никак не займёт второе место. Как и в случае собственного поражения от «Ахмата».

С точки зрения борьбы за третье место возможна масса вариантов. «Ростов» опередит:

«Спартак», если наберёт в последних турах хотя бы на три очка больше красно-белых;

ЦСКА, если наберёт в последних турах хотя бы на четыре очка больше соперника;

«Ахмат», если обыграет соперника в очном матче или если «Ахмат» не наберёт хотя бы на два очка больше.

В этом вопросе гораздо больше ясности наступит после матчей 29-го тура.

«Ахмат»

Сначала рассмотрим маловероятный сценарий. Как «Ахмату» занять второе место? Во-первых, нужно выиграть оба матча — у «Ростова» и «Краснодара». Во-вторых, ЦСКА не должен набрать ни одного очка. В-третьих, «Спартак» не должен выиграть ни одного матча. Пожалуй, и сами грозненцы не верят в такой расклад.

В плане борьбы за третье место существует множество разнообразных вариантов. «Ахмат» опередит:

ЦСКА, если наберёт на шесть очков больше соперника;

«Спартак», если наберёт хотя бы на четыре очка больше соперника;

«Ростов», если наберёт хотя бы на два очка больше соперника.

Как видим, «Ахмату» будет очень непросто пробиться в топ-3.

У «Ахмата» есть шанс завершить сезон в топ-3 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга гарантированно останется в РПЛ, если наберёт хотя бы три очка в матчах с «Химками» и «Сочи». При таком раскладе «Пари НН» уже никак не догонит «Урал». «Факел» тоже не опередит команду Гончаренко, а преимущество по личным встречам на стороне уральцев (0:0, 2:0).

«Крылья Советов»

У самарского клуба впереди гостевая игра с «Факелом» и домашняя — со «Спартаком». «Крылья» точно останутся в РПЛ, если наберут четыре очка. Если самарский клуб проиграет в ближайшем туре, потом ему обязательно нужно побеждать «Спартак».

«Факел»

Команда Вадима Евсеева опередит:

«Урал», если наберёт по итогам двух туров на четыре очка больше, чем соперник;

«Крылья Советов», если наберёт на два очка больше, чем соперник;

«Пари НН», если соперник не наберёт на одно очко больше.

В мае «Факел» сыграет дома с «Крыльями Советов», а в июне отправится в Санкт-Петербург в гости к «Зениту».

«Факел» после прихода Вадима Евсеева одержал две победы подряд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН»

У команды Сергея Юрана далеко не самая простая задача. Нижегородцы опередят:

«Урал», если наберут в двух турах на четыре очка больше, чем соперник;

«Крылья Советов», если наберут на три очка больше, чем соперник;

«Факел», если наберут на одно очко больше, чем соперник.

До конца чемпионата нижегородцев ждут матчи со «Спартаком» и «Химками».