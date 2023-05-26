«Ман Юнайтед» уничтожил «Челси» и вернулся в Лигу чемпионов. Игра лондонцев — просто ужас

«Манчестер Юнайтед» одержал убедительную победу в перенесённом матче с «Челси». Лондонский клуб откровенно разочаровал, огорчив не только своих болельщиков, но и «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» достаточно было набрать одно очко, чтобы гарантировать себе место в топ-4. При таком раскладе манкунианцы лишали «Ливерпуль» последних шансов на зону Лиги чемпионов. Для «Челси» заключительные матчи сезона не имеют уже никакого турнирного значения. На этом фоне Фрэнк Лэмпард выставил самый молодой состав клуба в АПЛ.

На первых секундах бросился в глаза активный прессинг хозяев. Манкунианцы «душили» соперника, который выглядел растерянным. Но именно «Челси» должен был открывать счёт. Гости расчертили прекрасную комбинацию, но Михаил Мудрик не попал по мячу из убойной позиции.

Наказание последовало почти сразу. На помощь «Ман Юнайтед» пришёл стандарт. Кристиан Эриксен навесил на голову Каземиро, а бразилец головой переправил мяч в сетку. После этого фанатам на «Олд Траффорд» пришлось пережить несколько тревожных минут. Арбитры проверяли эпизод на предмет офсайда, но нарушения не обнаружили. К слову, Каземиро оформил второй гол в АПЛ за пять дней. А до этого забил столько же за 25 матчей.

В середине первого тайма манкунианцы остались без Антони. Бразилец рухнул на газон после контакта с Трево Чалобой и сразу показал, что ему очень больно. На повторе видно, что футболист «МЮ» повредил голеностоп. Антони унесли с поля на носилках под аплодисменты «Олд Траффорд». Вероятно, в этом сезоне он больше не сыграет.

Антони уносят с поля на носилках Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В целом до перерыва хозяева отдали сопернику инициативу и искали шансы на контратаках. К концу первого тайма «Челси» совершил 20 касаний в чужой штрафной площади, а «МЮ» — всего восемь. На первой добавленной минуте Конор Галлахер откровенно простил хозяев, а ещё через пять минут мяч влетел в ворота столичного клуба.

И снова в голевой атаке принял участие Каземиро. На этот раз полузащитник эффектно забросил мяч на Джейдона Санчо, а тот вывел Антони Марсьяля на пустые ворота. Промазать из такой позиции было бы преступлением. «МЮ» ушёл на перерыв с неплохим преимуществом, хотя владел мячом всего лишь 31% времени.

Антони Марсьяль забил перед самым перерывом Фото: Naomi Baker/Getty Images

Уже на второй минуте второго тайма «Челси» должен был пропускать третий, но Бруну Фернандеш сотряс перекладину. А чуть позже только вмешательство Сесара Аспиликуэты спасло гостей от ещё больших проблем. Марсьяль и Эриксен уже были готовы замыкать прострел, но касание от испанца помешало и тому, и другому.

«МЮ» легко убегал в контратаки, но действовал небрежно в завершающей стадии. К середине второй половины хозяева владели мячом всего 37% времени. И именно в этот момент заработали пенальти. Фернандеш красиво прокинул мяч между ног Уэсли Фофана, а тот заехал португальцу по голеностопу. Сам пострадавший легко переиграл вратаря с 11-метровой отметки.

Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После этого «Челси» окончательно развалился. Фофана отметился «привозом», а Маркус Рашфорд в четвёртый раз огорчил гостей. Сначала он легко убрал всё того же Фофана, а после этого со второй попытки переиграл Кепу. В концовке встречи футболисты «Челси» откровенно завелись. Энцо Фернандес повздорил с соперниками после третьего гола, а потом Кристиан Пулишич въехал в Давида де Хеа. Естественно, испанец ответил, и на поле разгорелась потасовка.

На последних минутах лондонцы всё-таки отыграли один мяч. Феликс дотащил мяч до линии штрафной площади и пробил точно в дальний нижний угол. И тем самым сорвал «сухарь» де Хеа. Тем не менее «МЮ» разгромил соперника и гарантировал себе место в ЛЧ. Более того, команда Эрика тен Хага поднялась в топ-3. А «Челси», судя по всему, ждёт большая чистка в межсезонье.