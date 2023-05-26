«Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в будущей ЛЧ». Важные заявления босса клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «Чемпионату» о задачах на ближайшие годы. 25 мая клуб из Санкт-Петербурга праздновал 98-й день рождения. Менеджер «Зенита» ответил на вопросы на открытии выставки к этой знаменательной дате.

О роли, к которой клуб подходит к практически юбилейной дате

«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять — это десять (улыбается). Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня 10-е российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас.

Главное — это спортивная часть, но, как доказывает сегодняшняя выставка, использование всех современных технологий, методов цифровизации, чтобы расширять нашу аудиторию и на стадионе, и у экранов не телевизоров, а, как говорят теперь, гаджетов. Мы хотим, чтобы наша аудитория была многообразной по возрасту, чтобы для молодых людей было современно, интересно, популярно и модно ходить на футбол, интересоваться футболом, просматривать лучшие эпизоды. Таких эпизодов в нашем футболе, что бы ни говорили скептики и злопыхатели, очень и очень много».

«Зенит» Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

О целях «Зенита» на столетие

«Цель у нас всегда побеждать — и в юбилейные годы, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» — очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует. Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало. Когда нужно бороться с сильным, искушенным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки к тому, что футбол будет двигаться вперёд».

«Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О задачах с точки зрения международной интеграции «Зенита»

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, «Зенит» составил бы очень серьёзную конкуренцию и в прошедшем сезоне Лиги чемпионов, и в будущем.

Мы не остаёмся без международных матчей. Сыграли с «Црвеной Звездой», «Фенербахче», «Сепаханом». Мы будем ждать соперников на «Газпром Арене» и на стадионе «Смена», который так любят болельщики. Надеюсь, скоро увидим хороший и интересный футбол.

Кроме того, наши юноши играют на турнирах с иностранными командами: и в России, и за рубежом.

Представительный турнир в Турции, где играли ведущие клубы Европы. Сейчас наши ребята поехали в Бразилию. Бразильцы приезжали на турнир Бурчалкина. Простая истина, что спорт — для строительства мостов, а не для их разрушения и будет пробивать дорогу. Мы этим очень горды и будем этим заниматься. Призываем и другие клубы строить взаимоотношения с иностранными командами, играть товарищеские матчи и турниры. Тем более что есть где играть: у нас прекрасные стадионы — наследие чемпионата мира. Уверен, партнёры найдутся. И мы тем самым будем готовиться к возвращению, которое неминуемо произойдёт».