Репетиция кубкового Суперфинала! «Краснодар» поможет «Спартаку»? 29-й тур РПЛ. LIVE

Привет, друзья! Чемпионат России постепенно накатывает на финиш. Матчей повышенной турнирной важности остаётся всё меньше, а действительно крутых афиш — и вовсе единицы. Одна из них сразу бросается в глаза: «Краснодар» — ЦСКА. Пока это ещё не кубковый Суперфинал, а «всего лишь» календарная игра РПЛ, но в любом случае её будут рассматривать с прицелом на «Лужники» и 11 июня.
Южане уже лишились шансов на медали, но явно не откажут себе в удовольствии позлить соперника перед главным матчем года. А у ЦСКА нет права на ошибку — «Спартак» поджимает в таблице. Игра в любом случае обещает быть динамичной и яркой.
А у отбывающих в Первую лигу сегодня проводы. «Химки» и «Торпедо» проведут последние домашние матчи в элите — с «Уралом» и «Оренбургом» соответственно. Обо всём этом мы самым подробным образом расскажем в рамках трансляции игрового дня. Будьте с нами!
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