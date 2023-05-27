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Химки — Урал. Прямая трансляция
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13:00 Мск
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«Краснодар» — ЦСКА: онлайн трансляция матчей 29-го тура РПЛ, где смотреть, «Химки» — «Урал», «Торпедо» — «Оренбург»

Репетиция кубкового Суперфинала! «Краснодар» поможет «Спартаку»? 29-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн-трансляция 29-го тура РПЛ
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«Химки» с «Торпедо» прощаются со своими болельщиками до встречи лигой ниже.

Привет, друзья! Чемпионат России постепенно накатывает на финиш. Матчей повышенной турнирной важности остаётся всё меньше, а действительно крутых афиш — и вовсе единицы. Одна из них сразу бросается в глаза: «Краснодар» — ЦСКА. Пока это ещё не кубковый Суперфинал, а «всего лишь» календарная игра РПЛ, но в любом случае её будут рассматривать с прицелом на «Лужники» и 11 июня.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Южане уже лишились шансов на медали, но явно не откажут себе в удовольствии позлить соперника перед главным матчем года. А у ЦСКА нет права на ошибку — «Спартак» поджимает в таблице. Игра в любом случае обещает быть динамичной и яркой.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А у отбывающих в Первую лигу сегодня проводы. «Химки» и «Торпедо» проведут последние домашние матчи в элите — с «Уралом» и «Оренбургом» соответственно. Обо всём этом мы самым подробным образом расскажем в рамках трансляции игрового дня. Будьте с нами!

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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