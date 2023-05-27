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Кто станет чемпионом Германии: «Боруссия» Д — «Майнц», «Кёльн» — «Бавария», онлайн трансляция последнего тура Бундеслиги

Конец эры «Баварии»? Кульминация сезона в Бундеслиге! LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Кто станет чемпионом Германии? LIVE
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«Боруссия» в шаге от «серебряной салатницы», но точно ли она его сделает?

Приветствуем вас, любители немецкой Бундеслиги и просто футбола во всём его многообразии. «Бавария» за 10 лет настолько приучила всех к собственной гегемонии в Германии, что уже трудно было и представить там другого чемпиона. Однако нашёлся смельчак, бросивший вызов самому титулованному клубу страны. И именно он теперь, за тур до конца сезона, претендент №1 на «серебряную салатницу». Это «Боруссия» Дортмунд.

В 90 минутах от финиша парни Терзича на два очка опережают мюнхенцев и принимают немотивированный (по крайней мере с турнирной точки зрения «Майнц»). Так-то оно так, но этот же самый «Майнц» несколько недель назад грохнул «Баварию» и способствовал выходу Дортмунда в лидеры! Почему бы ему не теперь не сделать такую же пакость «Боруссии»? Здесь следим за параллельными матчами претендентов — в любом случае будет интересно!

Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Майнц
Майнц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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