Конец эры «Баварии»? Кульминация сезона в Бундеслиге! LIVE

Приветствуем вас, любители немецкой Бундеслиги и просто футбола во всём его многообразии. «Бавария» за 10 лет настолько приучила всех к собственной гегемонии в Германии, что уже трудно было и представить там другого чемпиона. Однако нашёлся смельчак, бросивший вызов самому титулованному клубу страны. И именно он теперь, за тур до конца сезона, претендент №1 на «серебряную салатницу». Это «Боруссия» Дортмунд.
В 90 минутах от финиша парни Терзича на два очка опережают мюнхенцев и принимают немотивированный (по крайней мере с турнирной точки зрения «Майнц»). Так-то оно так, но этот же самый «Майнц» несколько недель назад грохнул «Баварию» и способствовал выходу Дортмунда в лидеры! Почему бы ему не теперь не сделать такую же пакость «Боруссии»? Здесь следим за параллельными матчами претендентов — в любом случае будет интересно!
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