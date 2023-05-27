«ПСЖ» сегодня станет чемпионом! Или… нет? Решающие матчи Лиги 1 — онлайн
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Парижане могут озолотиться, даже проиграв.
Удивительное дело: до конца сезона во Франции всего два тура, а Месси, Мбаппе и Неймар всё ещё не чемпионы! Мало того, существует даже математическая возможность, что и не станут ими. Правда, настолько мизерная, что и единственный номинальный конкурент «Пари Сен-Жермен» в неё, очевидно, не верит. Столичному топу осталось набрать одно очко для официального оформления 11-го национального титула. Да и того может не понадобиться, если «Ланс» не своём поле не сладит с «Аяччо». Так что с вероятностью примерно 99% «ПСЖ» завоюет трофей уже сегодня в Страсбурге! И Париж в таком случае будет гулять до утра. А мы обо всём вам расскажем в режиме онлайн. Ну и покажем, конечно: фото, видео — всё как положено.
Франция - Лига 1. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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