«ПСЖ» сегодня станет чемпионом! Или… нет? Решающие матчи Лиги 1 — онлайн

Удивительное дело: до конца сезона во Франции всего два тура, а Месси, Мбаппе и Неймар всё ещё не чемпионы! Мало того, существует даже математическая возможность, что и не станут ими. Правда, настолько мизерная, что и единственный номинальный конкурент «Пари Сен-Жермен» в неё, очевидно, не верит. Столичному топу осталось набрать одно очко для официального оформления 11-го национального титула. Да и того может не понадобиться, если «Ланс» не своём поле не сладит с «Аяччо». Так что с вероятностью примерно 99% «ПСЖ» завоюет трофей уже сегодня в Страсбурге! И Париж в таком случае будет гулять до утра. А мы обо всём вам расскажем в режиме онлайн. Ну и покажем, конечно: фото, видео — всё как положено.