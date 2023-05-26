10 избранных матчей субботы: решающая гонка за титул в Германии и чемпионство «ПСЖ»

Посмотреть все события 27 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 14:20: Канада — Латвия, ЧМ-2023 — полуфинал

Интрига: продолжит ли Латвия творить историю?

На групповом этапе канадская сборная была столь невыразительной по игре в большинстве матчей, что Раймо Сумманен назвал ее «худшей за 20 лет». Финский тренер жестоко ошибся — «кленовые» провели четвертьфинал с фантастической уверенностью и выбили его родную сборную. Казалось бы, в полуфинале канадцы являются абсолютными фаворитами: в матче группового этапа они победили 6:0. Но не стоит недооценивать самоотверженность команды Харийса Витолиньша и энергию латвийских фанатов, ради которых были запущены особые рейсы в Тампере.

Сборная Канады по хоккею Фото: IIHF.COM

🎾 16:00*: Анна Блинкова (Россия) — Клара Бюрель (Франция) или Элина Свитолина (Украина, WC), Страсбург (Франция), WTA-250 — финал.

* Время матча может быть изменено.

Интрига: чем завершится поход Блинковой за вторым титулом?

24-летняя Анна Блинкова близка к тому, чтобы впервые в карьере подняться в топ-50. Для этого россиянке осталось сделать последний шаг – победить в финале Страсбурга-2023. В октябре прошлого года Анна уже завоевала свой первый титул WTA – в Румынии. Чем же завершится во Франции её поход за вторым титулом?

Анна Блинкова Фото: Zuma/TASS

⚽️ 16:30: «Боруссия Д» — «Майнц-05», Бундеслига, 34-й тур

Интрига: завоюет ли Дортмунд долгожданное чемпионство?

11 лет – столько «Боруссия» не может стать чемпионом. Последний титул дортмундцы взяли ещё при Юргене Клоппе, но в этом сезоне им подвернулся уникальный шанс. Супергегемон в лице «Баварии» неожиданно проиграл дома «РБ Лейпциг», после чего судьба гонки оказалась в руках «Боруссии». Перед последним туром Дортмунд занимает первое место и на два очка опережает главного конкурента. Домашний стадион, немотивированный соперник («Майнц» точно закончит в середине таблицы) – кажется, для победы есть все условия. Осталось не дрогнуть в ответственный момент!

«Боруссия Д» — «Майнц-05» Фото: Alex Grimm/Getty Images

⚽️ 16:30: «Кёльн» — «Бавария», Бундеслига, 34-й тур

Интрига: удастся ли «Баварии» украсть чемпионство у «Боруссии»?

Как мы уже сказали, судьба гонки в руках Дортмунда. Но ещё ничего не решено. Если «Боруссия» не справится с нервами и проиграет, то три очка принесут «Баварии» 11-е чемпионство подряд. Соперник у мюнхенцев примерно такой же, как у конкурента – «Кёльн» и «Майнц» соседствуют в таблице. «Баварии», в отличие от «Боруссии» играть предстоит в гостях, но в контексте суперклуба это кажется условностью. Тот случай, когда мюнхенцам придётся внимательно следить за чужими результатами. Давно «Бавария» не была так близка к финишу на втором месте!

«Кёльн» — «Бавария» Фото: Adam Pretty/Getty Images

🏎 17:00: Формула-1, этап 7 — Гран-при Монако. Квалификация

Интрига: как сработают новинки «Мерседеса» и блеснёт ли дома Леклер?

В субботу пройдёт самая важная за весь сезон квалификация Формулы-1. Всё просто: обгонять в Монако практически нереально, так что стартовые позиции во многом определят судьбу воскресной гонки. А значит, у конкурентов «Ред Булл» есть редкий шанс вырвать победу. У себя дома традиционно хорош Шарль Леклер, а его «Феррари» и прежде позволяла вырывать у «быков» поул-позишен. Многого мы ждём и от Фернандо Алонсо, который нацелен на 33-ю победу в карьере. Наконец, в Монте-Карло дебютирует обновлённая версия болида «Мерседеса». Немцы не завышают ожидания, но вдруг новинки позволят сделать резкий рывок вперёд?

Шарль Леклер («Феррари») Фото: Chris Graythen/Getty Images

🏒 18:20: США — Германия, ЧМ-2023 — полуфинал

Интрига: снимут ли американцы «проклятье полуфинала»?

«Звёздно-полосатые» отправляли самые разнообразные команды на ЧМ — напичканные звёздами, забитые ахаэловцами или студентами, молодые или возрастные. Однако с 1992-го, когда на ЧМ вернули плей-офф, американцы ни разу не выходили в главный финал. Только за последние семь лет сборная США проиграла пять полуфиналов, но сейчас против неё впервые сыграет не топ-сборная. Для немцев финал будет первым с 1930-х — и молодая бундестим, которая достойно смотрелась во всех матчах ЧМ, тоже невероятно мотивирована.

Сборная США по хоккею Фото: IIHF.COM

⚽️ 18:45: «Ковентри Сити» — «Лутон Таун», Чемпионшип, финал плей-офф

Интрига: кто получит последнюю путёвку в следующий сезон АПЛ?

В Чемпионшипе в этом сезоне максимально экзотический финал плей-офф. Многие ждали на «Уэмбли» «Милдсбро» и «Сандерленд», а в итоге за место в АПЛ будут биться «Ковентри» и «Лутон», которых не было в элите уже много лет. Основную часть сезона лучше провёл «Лутон», занявший третье место и ускакавший от финишировавшего пятым «Ковентри» на 10 очков. Но в одном матче произойти может что угодно, поэтому уровень интриги в любом случае будет высочайшим. Ждём драматичную развязку!

«Ковентри Сити» — «Лутон Таун» Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 19:00: «Краснодар» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

Интрига: сможет ли ЦСКА не подпустить «Спартак» ко второму месту?

Одно из главных событий предпоследнего тура РПЛ – репетиция Суперфинала Кубка России. 11 июня ЦСКА и «Краснодар» встретятся в «Лужниках», а пока у них есть возможность показать себя в чемпионате. Очки нужнее ЦСКА, который после поражения в дерби опережает «Спартак» всего на одно очко и рискует лишиться второго места в случае осечки. «Краснодар» же в прошлом туре вынес «Ростов» при своих болельщиках и будет полон желания провернуть то же самое с другой командой из лидирующей группы.

«Краснодар» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Севилья» — «Реал», Примера, 37-й тур

Интрига: «Реал» упустит и второе место?

«Севилья» проводит удивительный сезон. Ещё недавно команда, привыкшая играть в еврокубках, боролась за выживание, но весной набрала форму и запрыгнула в середину таблицы. А заодно выдала свой классический спринт и снова сыграет в финале Лиги Европы. В двух последних матчах Примеры «Севилья» сыграла вничью, но матч с «Реалом» (тем более домашний) – особая история. Мадрид же в 12 матчах умудрился проиграть пять раз и сначала выбыл из чемпионской гонки, а теперь рискует остаться и без серебра. «Атлетико» отстаёт всего на одно очко!

«Севилья» — «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

⚽️ 21:45: «Интер» — «Аталанта», Серия А, 37-й тур

Интрига: «Интер» закрепится в топ-4 или «Аталанта» сможет запрыгнуть в Лигу чемпионов?

«Интер», хоть и вышел в финал Лиги чемпионов, всё ещё не гарантировал себе участие в следующем розыгрыше турнира. Зато домашняя победа над «Аталантой» быстро решит эту проблему. Но есть нюанс: соперник тоже надеется заскочить в главный еврокубок и для этого должен выигрывать, надеясь на осечку «Милана». В предыдущем туре «Интер» после пятиматчевой победной серии чуть усложнил себе жизнь, проиграв «Наполи». «Аталанта» же неделю назад набрала три очка, а перед этим «сгорела» «Ювентусу» и, внезапно, «Салернитане».

«Интер» — «Аталанта» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «Страсбург» — «ПСЖ», Лига 1, 37-й тур

Интрига: «ПСЖ» всё-таки станет чемпионом досрочно?

Парижане в этот раз затянули с празднованиями. Отметить титул команда Кристофа Галтье могла ещё неделю назад, но всё испортил «Ланс», выигравший свой матч и сохранивший таким образом математически отыгрываемый разрыв в шесть очков. Теперь же вопрос исключительно в том, как сыграет «ПСЖ» – для чемпионства хватит и одного очка. Единственное, о чём могут жалеть парижане, – что взять титул не получилось дома. На выезде это делать не так красиво.