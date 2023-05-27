Самый ненавидимый менеджер Европы? Почему фанаты «Баварии» мечтают об уходе Салихамиджича

Главный трофей Бундеслиги — «Серебряная салатница» — впервые с 2012 года уплывает от «Баварии». Перед последним туром чемпионата мюнхенцы на два очка отстают от дортмундской «Боруссии». Впереди у них гостевая встреча с «Кёльном», но, кроме того, «Бавария» нуждается в помощи «Майнца», который должен отнять очки у «Боруссии».

Ещё в середине апреля мюнхенцы боролись за три трофея (плюс Кубок Германии и Лига чемпионов), а потом заменили Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля. И тут понеслось: вылет из ЛЧ и Кубка, осечки в Бундеслиге. Все проблемы «Баварии» связывают с руководителями — президентом Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Последний вовсе стал одним из самых ненавидимых функционеров в европейском футболе.

Салихамиджич получил должность спортивного директора «Баварии» в июле 2017 года. Поначалу всё шло неплохо, босниец не совершал резких движений, команда стабильно побеждала в Германии. Первый тревожный звонок поступил в момент работы в Мюнхене Ханс-Дитера Флика. У тренера и спортивного директора сложились непростые отношения. Флик и Салихамиджич расходились в вопросах комплектования состава и жизни команды. Как итог, в 2021 году тренер покинул Мюнхен, хотя в сезоне-2019/2020 «Бавария» сделала требл.

Болельщики обрушили шквал критики и оскорблений на Салихамиджича, создав петицию с требованием уволить боснийца. Но именно Флик встал на защиту экс-руководителя: «Я думаю, что границы пересечены. Это недопустимо. Несмотря на то что у нас происходило с Хасаном в последние недели, я абсолютно не одобряю то, что происходит, и это вообще неприемлемо. Я думаю, каждый может себе представить, каково это, когда оскорбляют твою семью. В течение двух лет «Бавария» выиграла семь титулов, и Салихамиджич сыграл в этом огромную роль».

Ханс-Дитер Флик и Хасан Салихамиджич Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Затем Салихамиджича упрекали в слабой кадровой политике «Баварии». Клуб промахивался с трансферами. Например, мюнхенцы брали в ротацию на позицию правого защитника Буна Сарра (провал), в опорную зону Марка Року (провал), не раскрывали талантливых игроков (Райана Гравенберха, Матиса Теля), а также не могли встроить в систему блиставших в других клубах футболистов (Садио Мане, Марсель Забитцер). Да, каждый случай стоит рассматривать отдельно, но обычно «Бавария» почти всегда попадает с покупками.

Также Салихамиджич не прислушивался к мнению тренера. Так, Нагельсман хотел подписать Криштиану Роналду вместо ушедшего в «Барселону» Роберта Левандовского, однако босниец назвал это плохой идеей. «Я очень уважаю Криштиану, его успехи и его карьеру в целом. Но опять же это не было и не является темой обсуждения в контексте нашего клуба», – отмечал Салихамиджич.

А ненависть болельщиков по отношению к Хасану не утихала. Так, после вылета из плей-офф Лиги чемпионов в 2022 году (от «Вильярреала» в 1/4 финала), на сына Салихамиджича Ника обрушились оскорбления в адрес семьи. А босниец гнул свою линию. Сезон-2022/2023 уже начинался с конфликтом между Салихамиджичем и Нагельсманом. Bild сообщал, что боссам «Баварии» ситуация напоминала предыдущий биф спортивного директора с экс-тренером Фликом. А в момент, когда у мюнхенцев в начале 2023-го начались проблемы в Бундеслиге, Салихамиджич начал давить на тренера вместо того, чтобы помочь. «Мы должны понимать, что сейчас речь идёт о борьбе за чемпионство. У меня такое ощущение, что ещё не все в команде это понимают», — заявлял босниец.

Хасан Салихамиджич и Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Плюсом к этому в «Баварии» сформировался комплекс проблем: катаясь на горных лыжах, сломал ногу капитан Мануэль Нойер (контракт не запрещал ему делать это). Затем клуб уволил друга вратаря и тренера голкиперов Тони Тапаловича (того не хотел видеть в штабе Нагельсман). У самого Юлиана возник конфликт с Садио Мане. А Серж Гнабри ездил на неделю моды: Нагельсман и Салихамиджич по-разному смотрели на это (тренер защищал, спортдир – критиковал).

Раньше было почти невозможно представить столько проблем в «Баварии» в одночасье. Но управленцы Кан и Салихамиджич довели команду до такого состояния. Последняя капля – увольнение Нагельсмана, назначение Тухеля и проигранные трофеи.

Хасан Салихамиджич спортивный директор «Баварии» «Мы долго думали об увольнении Нагельсмана и пришли к выводу, что необходимо решать. Тухелю нужно провести предсезонную подготовку, тогда всё наладится. Все решения принимались в соответствии с нашими знаниями и верой в «Баварию». Я работаю 24 часа в сутки семь дней в неделю и делаю всё, что в моих силах. Когда смотришь на команду, которая была у нас перед началом сезона, и понимаешь то, что она может остаться без трофеев, это удивляет и меня тоже».

В конце апреля появились слухи, что Салихамиджича на посту спортивного директора может сменить легенда клуба – Бастиан Швайнштайгер. Руководство «Баварии» рассмотрит вопрос о потенциальной замене Кана и Салихамиджича по окончании сезона. И, если клуб займёт второе место в Бундеслиге, то шансов остаться в Мюнхене у них крайне мало.

Увольнения Салихамиджича хотят даже актрисы. Давняя болельщица «Баварии», немецкая супермодель Хайди Клум недавно вышла в прямой эфир в соцсетях и отреагировала на проигрыш клуба «РБ Лейпциг» (1:3): «Вообще-то, Хасан должен уйти. Упс, я что, это сказала? Ой, извините».

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