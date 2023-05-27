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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич может покинуть пост, претензии фанатов, конфликты, неудачные трансферы

Самый ненавидимый менеджер Европы? Почему фанаты «Баварии» мечтают об уходе Салихамиджича
Никита Паглазов
Почему фаны «Баварии» ждут ухода Салихамиджича
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Мюнхенцы расстанутся с боснийцем уже летом?

Главный трофей Бундеслиги — «Серебряная салатница» — впервые с 2012 года уплывает от «Баварии». Перед последним туром чемпионата мюнхенцы на два очка отстают от дортмундской «Боруссии». Впереди у них гостевая встреча с «Кёльном», но, кроме того, «Бавария» нуждается в помощи «Майнца», который должен отнять очки у «Боруссии».

Ещё в середине апреля мюнхенцы боролись за три трофея (плюс Кубок Германии и Лига чемпионов), а потом заменили Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля. И тут понеслось: вылет из ЛЧ и Кубка, осечки в Бундеслиге. Все проблемы «Баварии» связывают с руководителями — президентом Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Последний вовсе стал одним из самых ненавидимых функционеров в европейском футболе.

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Салихамиджич получил должность спортивного директора «Баварии» в июле 2017 года. Поначалу всё шло неплохо, босниец не совершал резких движений, команда стабильно побеждала в Германии. Первый тревожный звонок поступил в момент работы в Мюнхене Ханс-Дитера Флика. У тренера и спортивного директора сложились непростые отношения. Флик и Салихамиджич расходились в вопросах комплектования состава и жизни команды. Как итог, в 2021 году тренер покинул Мюнхен, хотя в сезоне-2019/2020 «Бавария» сделала требл.

Болельщики обрушили шквал критики и оскорблений на Салихамиджича, создав петицию с требованием уволить боснийца. Но именно Флик встал на защиту экс-руководителя: «Я думаю, что границы пересечены. Это недопустимо. Несмотря на то что у нас происходило с Хасаном в последние недели, я абсолютно не одобряю то, что происходит, и это вообще неприемлемо. Я думаю, каждый может себе представить, каково это, когда оскорбляют твою семью. В течение двух лет «Бавария» выиграла семь титулов, и Салихамиджич сыграл в этом огромную роль».

Ханс-Дитер Флик и Хасан Салихамиджич

Ханс-Дитер Флик и Хасан Салихамиджич

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Затем Салихамиджича упрекали в слабой кадровой политике «Баварии». Клуб промахивался с трансферами. Например, мюнхенцы брали в ротацию на позицию правого защитника Буна Сарра (провал), в опорную зону Марка Року (провал), не раскрывали талантливых игроков (Райана Гравенберха, Матиса Теля), а также не могли встроить в систему блиставших в других клубах футболистов (Садио Мане, Марсель Забитцер). Да, каждый случай стоит рассматривать отдельно, но обычно «Бавария» почти всегда попадает с покупками.

Также Салихамиджич не прислушивался к мнению тренера. Так, Нагельсман хотел подписать Криштиану Роналду вместо ушедшего в «Барселону» Роберта Левандовского, однако босниец назвал это плохой идеей. «Я очень уважаю Криштиану, его успехи и его карьеру в целом. Но опять же это не было и не является темой обсуждения в контексте нашего клуба», – отмечал Салихамиджич.

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А ненависть болельщиков по отношению к Хасану не утихала. Так, после вылета из плей-офф Лиги чемпионов в 2022 году (от «Вильярреала» в 1/4 финала), на сына Салихамиджича Ника обрушились оскорбления в адрес семьи. А босниец гнул свою линию. Сезон-2022/2023 уже начинался с конфликтом между Салихамиджичем и Нагельсманом. Bild сообщал, что боссам «Баварии» ситуация напоминала предыдущий биф спортивного директора с экс-тренером Фликом. А в момент, когда у мюнхенцев в начале 2023-го начались проблемы в Бундеслиге, Салихамиджич начал давить на тренера вместо того, чтобы помочь. «Мы должны понимать, что сейчас речь идёт о борьбе за чемпионство. У меня такое ощущение, что ещё не все в команде это понимают», — заявлял босниец.

Хасан Салихамиджич и Юлиан Нагельсман

Хасан Салихамиджич и Юлиан Нагельсман

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Плюсом к этому в «Баварии» сформировался комплекс проблем: катаясь на горных лыжах, сломал ногу капитан Мануэль Нойер (контракт не запрещал ему делать это). Затем клуб уволил друга вратаря и тренера голкиперов Тони Тапаловича (того не хотел видеть в штабе Нагельсман). У самого Юлиана возник конфликт с Садио Мане. А Серж Гнабри ездил на неделю моды: Нагельсман и Салихамиджич по-разному смотрели на это (тренер защищал, спортдир – критиковал).

Раньше было почти невозможно представить столько проблем в «Баварии» в одночасье. Но управленцы Кан и Салихамиджич довели команду до такого состояния. Последняя капля – увольнение Нагельсмана, назначение Тухеля и проигранные трофеи.

Хасан Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
спортивный директор «Баварии»

«Мы долго думали об увольнении Нагельсмана и пришли к выводу, что необходимо решать. Тухелю нужно провести предсезонную подготовку, тогда всё наладится. Все решения принимались в соответствии с нашими знаниями и верой в «Баварию». Я работаю 24 часа в сутки семь дней в неделю и делаю всё, что в моих силах. Когда смотришь на команду, которая была у нас перед началом сезона, и понимаешь то, что она может остаться без трофеев, это удивляет и меня тоже».

В конце апреля появились слухи, что Салихамиджича на посту спортивного директора может сменить легенда клуба – Бастиан Швайнштайгер. Руководство «Баварии» рассмотрит вопрос о потенциальной замене Кана и Салихамиджича по окончании сезона. И, если клуб займёт второе место в Бундеслиге, то шансов остаться в Мюнхене у них крайне мало.

Увольнения Салихамиджича хотят даже актрисы. Давняя болельщица «Баварии», немецкая супермодель Хайди Клум недавно вышла в прямой эфир в соцсетях и отреагировала на проигрыш клуба «РБ Лейпциг» (1:3): «Вообще-то, Хасан должен уйти. Упс, я что, это сказала? Ой, извините».

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