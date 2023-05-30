«Неадекватные методы и тренировки». Тренера Испании уволят через полгода после назначения?

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может быть отправлен в отставку всего через пять месяцев после своего назначения. Под руководством 61-летнего специалиста «Фурия Роха» провела только два матча, но этого хватило, чтобы у руководителей федерации и игроков появились вопросы к уровню тренера. При де ла Фуэнте испанцы стартовали в отборочном цикле Евро-2024 с домашней победы над Норвегией (3:0) и выездного поражения от Шотландии (0:2).

А вот как менял свою команду тренер чемпионов Испании Хави: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом

Как сообщила Cadena SER, будущее этого тренера в сборной зависит от результатов «Финала четырёх» Лиги наций, который пройдёт с 14 по 18 июня в Нидерландах. Испания сыграет в полуфинале с Италией, и в случае поражения де ла Фуэнте, скорее всего, будет уволен. Очевидно, что давление с Луиса снимет только завоевание трофея.

Согласно источнику, приглашая де ла Фуэнте на место провалившегося на ЧМ-2022 Луиса Энрике, в испанской федерации футбола ожидали, что это назначение принесёт больше согласия и спокойствия национальной команде. Однако после матчей с Норвегией и Шотландией некоторые игроки и члены сборной «выразили обеспокоенность» по поводу де ла Фуэнте и его способности управлять коллективом на таком уровне. У них «плохие чувства», а кто-то и вовсе назвал методы работы Луиса неадекватными. Футболисты оказались разочарованы тем, что увидели на тренировках. Сравнения с Луисом Энрике явно не в пользу нового тренера. Сам же де ла Фуэнте был сломлен поражением от шотландцев.

По мнению испанских журналистов, это доказывает и послематчевая пресс-конференция в Глазго. Сказанное де ла Фуэнте противоречило тому, что происходило на футбольном поле. Луис давал понять – команда сыграла хорошо.

«Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Буду держать в уме положительные моменты…

В первом тайме мы доминировали, а потом почти всё, что мы подготовили, соперник отразил. Пропущенные голы? Это две случайности, футбольные вещи. Мы создавали моменты. И я доволен, что мы реализовывали то, над чем работали», – сказал, в частности, де ла Фуэнте.

Луис де ла Фуэнте Фото: Stu Forster/Getty Images

Но факт в том, что сборная Испании впервые с 2016 года проиграла с разницей в два мяча. Тогда «Фурия Роха» уступила как раз Италии (0:2) на чемпионате Европы. А в квалификации Евро испанцы не уступали в два мяча и вовсе с октября 2006-го. Более того, в тот день прервалась их 38-матчевая серия с забитыми мячами в отборочных циклах Евро. По ходу этого отрезка средняя результативность сборной Испании составляла 2,6 гола за игру.

Отметим, что во встрече с Шотландией де ла Фуэнте поменял восьмерых игроков основы по сравнению с матчем с норвежцами. Оставил в стартовом составе только вратаря и пару опорников. Между этими играми было всего три дня, и Луис, видимо, посчитал, что класса вышедших на поле футболистов хватит, чтобы уровень команды не упал. Он сделал ставку на свежие ноги. Но в результате лишь ослабил сборную Испании, потерпевшую сенсационное поражение на «Хэмпден Парк».

Вообще, назначение де ла Фуэнте в первую сборную Испании сильно удивило. Его называли «бюджетным вариантом» и даже «заплаткой». У Луиса, в общем-то, минимальный опыт работы на высоком уровне. Он много лет возглавлял юношескую и молодёжную сборные, однако это совсем другая история. С клубными командами де ла Фуэнте не поднимался выше третьего дивизиона, а пиком его карьеры было выступление с Испанией на Олимпиаде в 2021 году. «Фурия Роха» дошла до финала, где проиграла Бразилии (1:2) с Малкомом и Клаудиньо.

Малком после гола испанцам на Олимпиаде в 2021 году Фото: Francois Nel/Getty Images

Интересно, что многие игроки нынешней сборной Испании выступали под руководством де ла Фуэнте в юношеской и молодёжной командах. Там, судя по результатам, проблем не было. Испанцы выиграли Евро-2015 (для футболистов не старше 19 лет), победив в финале Россию – 2:0, а потом Евро-2019 (для 21-летних).

Кто может возглавить сборную Испании вместо де ла Фуэнте? Ещё перед уходом Луиса Энрике Marca писала, что главный кандидат на его замену – 57-летний Марселино Гарсия Тораль, известный по работе с «Вильярреалом», «Валенсией» и «Атлетиком». Он выигрывал награды лучшему тренеру года в Испании, а сейчас свободен после расставания с клубом из Бильбао. К слову, с этим специалистом отлично знаком Денис Черышев. Россиянин сыграл 83 матча под его руководством в «Вильярреале» и «Валенсии».

Контракт де ла Фуэнте с испанской федерацией футбола действует до лета 2024-го. В случае отставки Луис, вероятно, получит самую крупную неустойку за всю свою тренерскую карьеру. Но войдёт в историю сборной Испании одним из самых быстрых увольнений.