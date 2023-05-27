Кто круче провёл сезон — Акинфеев или Сафонов? Разбор статистики главных вратарей России

Сегодня, 27 мая, в 29-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Сезон подходит к концу, но это не последняя встреча команд до летней паузы, ведь впереди ещё Суперфинал Кубка России. Лидерами клубов (и в целом лучшими на своей позиции в стране) по праву считают вратарей — Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева. А кто из них проводит сезон круче? Давайте разбираться.

Для сравнения Сафонова и Акинфеева мы заглянули в статистику и взяли основные показатели: матчи, пропущенные голы (общее количество и в среднем за 90 минут), удары в створ, сейвы, процент отражённых ударов, «сухие» матчи, их процент от всех встреч, пенальти (общее количество, отражённые и процент отражённых).

Картина получилась интересная. У ЦСКА значительно надёжнее оборона, из-за чего у Акинфеева сильно меньше работы. В створ его ворот пробили 76 раз, в то время как Сафонова проверили на прочность уже 133 раза. Отсюда разница и в пропущенных голах, и в сейвах — всего больше у игрока «Краснодара».

Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов Фото: Александр Сафонов, Дмитрий Голубович / «Чемпионат»

Но у вратарей есть и универсальный показатель, который позволяет сравнивать их на дистанции вне зависимости от выступления команд. Это процент отражённых ударов. И тут у Сафонова уже уверенное преимущество. Он держится на солидном уровне — 75,2%. У Акинфеева же цифры поскромнее — 69,7%.

А вот в чём Акинфеев вчистую уделывает Сафонова, так это в мастерстве отражать пенальти. Да, Матвей сделал два сейва в серии с «Акроном» на пути к кубковому финалу, но в РПЛ и именно в основное время с ударами справляется только Игорь. Что удивительно, поскольку в ворота ЦСКА бьют больше пенальти: пять попыток, две из которых пресёк Акинфеев. У Сафонова же было восемь возможностей проявить себя, но все закончились голом.

А вот полная таблица с основными цифрами за сезон РПЛ:

Футболист Акинфеев Сафонов Матчи 27 26 Пропущенные голы 26 41 Пропущенные голы за 90 минут 0,96 1,58 Удары в створ 76 133 Сейвы 55 100 Процент отражённых ударов 69,7 75,2 «Сухие» матчи 9 7 Процент «сухих» матчей 33,3 26,9 Пенальти 5 8 Отражённые пенальти 2 0 Процент отражённых пенальти 40 0

Почему же Сафонова, несмотря на преимущество по проценту отражённых ударов, в этом сезоне часто критикуют, а Акинфеева, наоборот, хвалят? Всё дело в результативных ошибках. Если Игорь в основном играет чисто, то Матвей, от которого в «Краснодаре» привыкли ждать чудес, в последнее время стал «привозить». Особенно острой проблема стала весной.

В 25-м туре Сафонов стал одним из виновников гола «Урала». Александр Юшин далеко не безупречно пробил с линии штрафной, а Матвей пропустил мяч под руками. В итоге «Краснодар», который к тому моменту вёл в счёте, потерял очки. А сам Сафонов в том туре запрыгнул в топ сезона РПЛ по результативным ошибкам, сравнявшись с Артуром Нигматуллиным из «Пари НН».

А потом Сафонов полез в единоличные лидеры по вратарским «привозам» и лишил «Краснодар» гостевой победы над «Зенитом», неудачно выскочив из ворот на последних секундах матча. В итоге 2:2.

Это далеко не все ошибки Сафонова, и точные причины этой проблемы, вероятно, известны только самому Матвею. Он продолжает спасать «Краснодар», но сейвы меркнут на фоне вопиющих «привозов», влияющих на результаты. Конечно, у Акинфеева в этом сезоне тоже есть спорные пропущенные мячи, но ни один из них не сравнится с ошибками Сафонова.

Хорошая новость для Сафонова в том, что у него есть уникальная возможность полностью реабилитироваться. Сегодня у «Краснодара» и ЦСКА будет репетиция Суперфинала, а если 11 июня Матвей своими действиями приведёт команду к первому трофею в истории, болельщики моментально перестанут припоминать косяки.

А кто, на ваш взгляд, провёл сезон сильнее? Голосуйте!