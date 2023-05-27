«Вы никогда не увидите меня в «Баварии». За Ройса в Дортмунде сейчас обиднее всего

Марко Ройс мог не стать кумиром Дортмунда. Хоть в это и сложно поверить. За 11 лет карьеры в «Боруссии» нападающий так сросся с клубом, что представить его где-то ещё почти невозможно. Плюс эта милая личная история – родился и жил рядом со стадионом, всю жизнь болел за команду, занимался в академии… Но один момент мог изменить всё.

В семь лет Марко привели в академию «Боруссии». Тогда уже чуть ли не весь район знал про способности юноши – он жонглировал мандаринами почти так же эффектно, как и мячом. Это оценили. И 10 лет он отыграл в юношеских командах «Дортмунда». Но когда дело подошло к подписанию профессионального контракта, от 17-летнего парня отказались. Сам Ройс вспоминал, что это было связано с его не совсем атлетичным телосложением. Посчитали, что не потянет.

«Мне было очень больно, – вспоминал он спустя годы. – С детства ты занимаешься в академии, но, когда дело доходит до решающего шага, ты становишься не нужен. Это ведь касалось команды, за которую я болел с детства. Тогда не хотел никуда уезжать».

Эта история могла перечеркнуть будущее. Как много футболистов уезжают из топовых академий в низшие лиги и пропадают? Десятки? Сотни? Скорее даже тысячи. Марко имел все шансы попасть в этот список. Третья немецкая лига. Клуб «Рот-Вайсс», который к тому моменту болтался без денег – идеальный набор, чтобы быстро закончить карьеру. Однако Ройс вырулил. Сначала стал лидером в молодёжной команде, где забивал в каждом втором матче, а потом и в основной. Пошли результаты – на третий год с Ройсом команда даже вышла во Вторую Бундеслигу.

Марко Ройс в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Фото: Martin Rose/Getty Images

Естественно, о парне тут же заговорили скауты элитных клубов. Первое предложение пришло от «Боруссии». Но мёнхенгладбахской. 25 мая 2009-го он подписал четырёхлетний контракт с клубом. И быстро влетел в основу. На второй год стал лучшим бомбардиром команды. А в сезоне-2011/2012 — игроком года в Германии!

Все понимали – долго он в клубе не задержится. Требовалось лишь выгодное предложение. Желание самого футболиста было очевидным – он хотел вернуться домой. И в этот раз Дортмунд своего не упустил – за Ройса не побоялись выложить € 17 млн – на тот момент трансферный рекорд клуба. Могли себе позволить, учитывая, что совсем недавно стали чемпионами Германии, а Клопп готовился разрывать Лигу чемпионов.

Это было идеальное попадание. 14+11 в первом же сезоне – второе место в чемпионате и финал Лиги чемпионов. Ройс в моменте получил статус одного из лучших фланговых форвардов мира. Казалось, вырисовывается идеальная стратегия развития карьеры: пару лет в «Боруссии» – и можно подняться ещё выше. Ведь уже тогда стало очевидно: на дистанции Дортмунд уже не превзойдёт «Баварию», которая чуть ли не каждый год забирала у соперника сильнейших игроков за огромные деньги. И в чём мотивация? Бороться за второе место? И пытаться заскочить повыше в Лиге чемпионов? Но для Марко, похоже, этого оказалось достаточно.

Каждое трансферное окно с 2012 года сообщалось, что по Ройсу в клуб обращались чуть ли не все топ-клубы мира. «Бавария», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Но раз за разом следовал отказ. По примеру Гётце, Левандовского, Хуммельса и остальных можно точно сказать – «Боруссия» не тот клуб, который удерживает кого-то насильно. Значит, это было и желание Ройса – как можно больше времени провести в клубе, который он любит с детства. Да, без чемпионских титулов. Но, видимо, это не самое важное.

Марко Ройс Фото: Lars Baron/Getty Images

В 2019-м футболист окончательно закрыл для себя историю с возможным уходом. В тот момент появилась новая порция слухов про интерес от «Баварии», но игрок резко парировал.

«Я в «Баварию»? Никогда! Вы никогда не увидите меня в «Баварии». Могу пообещать это», – сказал он. И сдержал слово.

Сейчас Ройсу 33 года. 21 из них он провёл в «Боруссии» в разных качествах. Застал все ступени, выигрывал Кубок, Суперкубок и чуть не стал чемпионом (причём несколько раз)! Да, сейчас Марко играет уже не так много. И его вклад в это практически оформленное чемпионство был не столь значителен. Но он как никто другой заслужил поднять трофей над головой. Не получилось. Оттого за Ройса в Дортмунде сейчас обиднее всего.