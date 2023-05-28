Гвардиола, Артета, тен Хаг, Хау, Эмери, Де Дзерби — кто лучший тренер АПЛ-2022/2023?

Сезон-2022/2023 в АПЛ подошёл к концу. По ходу него произошло много важных событий. «Арсенал» упустил чемпионство после рекордного по длительности нахождения на первом месте. Титул снова взял «Манчестер Сити». В Лигу чемпионов спустя почти четверть века вернулся новый «Ньюкасл». «Астон Вилла» совершила турнирный взлёт. «Брайтон» очаровал стилем и результатами – и впервые попал в еврокубки.
Венцом успеха и прогресса в каждом отдельном случае во многом является главный тренер – а в чемпионате Англии собраны потрясающие специалисты. Предлагаем выбрать лучшего. Авторы и друзья «Чемпионата» сделали свой выбор. Теперь ваша очередь.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Эдди Хау, «Ньюкасл»
Выбор Александра Симбирского, автора телеграм-канала Simbirskiy Football Tears
Понятно, что Гвардиола и Артета – главные монстры этого сезона (пусть Микель и не вывез дуэль с Пепом). Но сразу за ними располагается скромный Эдди Хау, который всего за полтора года разрушил уныние старого «Ньюкасла» и построил новый. Да, не без помощи саудовских денег. Но футбол знает слишком много историй, когда большие инвестиции ничего не улучшали. В том числе в АПЛ. «Вулверхэмптон» потратил за последние пять лет на € 60 млн больше. Но в ЛЧ команду мы так и не увидели.
Хау запомнился смелым футболом и уверенной рубкой с топами ещё в «Борнмуте». Джошуа Кинг, Каллум Уилсон, Райан Фрейзер, Натан Аке – все они зажигали у Эдди. В «Ньюкасле» Хау убил «автобусную» философию Стива Брюса и точечно усилил проблемные места. Команда перешла на 4-3-3 с гибридом в 3-4-3/3-5-2 при владении и Кираном Триппьером в роли флангового игрока с максимальной вовлечённостью в атаку.
Ник Поуп, Свен Ботман, Бруно Гимарайнс, Александер Исак, Дэн Бёрн, тот же Триппьер – эти люди повысили качество состава, не став покупками просто ради траты денег. При этом Хау не отказался от старого наследия: Фабиан Шер составил пару центральных защитников с Ботманом, на разных отрезках важные роли выполняли Мигель Альмирон, Джо Уиллок, Шон Лонгстафф и Джейкоб Мёрфи. Второй сезон подряд круто отыграл Жоэлинтон. По итогам 37 туров «Ньюкасл» вместе с «Ман Сити» меньше всех пропустил в АПЛ (32), стал вторым по надёжности обороны (39,84 xGA), четвёртым – по ожидаемым голам (75,46 xG), а также выбил второй результат после «Брайтона» по интенсивности высокого прессинга (9,04 PPDA). И попал в ЛЧ впервые за 20 лет. Хау, ты чертовски хорош.
Роберто Де Дзерби, «Брайтон»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Вроде многих из нас удивило увольнение Грэма Поттера из «Челси». Как же так? Тренеру даже не дали ни разу провести предсезонку! Роберто Де Дзерби – ещё один пример человека, который пришёл в команду по ходу сезона. Казалось, «Брайтон» к тому моменту достиг потолка. Ну потому что были топ-клубы, а следом за ними говорили именно о «Брайтоне».
При таких возможностях и текучке тяжело добиться большего, но Де Дзерби удалось. И дело не только в том, что клуб впервые в своей 122-летней истории пробился в еврокубки (в группу Лиги Европы). Важно, что сегодня «Брайтон» – это команда с уникальным и узнаваемым стилем. Атакующий футбол, на который приятно смотреть.
По владению и точности передач «Брайтон» уступает только «Манчестер Сити», а по голам они в топ-3 АПЛ. Неплохо для провинциального клуба, который постоянно теряет лидеров.
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»
Понимаю всеобщее желание отметить работу Артеты, Хау, Де Дзерби и других героев, но мы всё-таки выбираем лучшего тренера сезона. В АПЛ сейчас такой один — Хосеп Гвардиола. Конечно, с составом «Сити» никто не может тягаться на равных, но Пеп собрал этих футболистов сам и правильно ими распоряжается. Сейчас у него в руках команда-киллер, которая просто разучилась проигрывать. Есть такое понятие «менталитет победителя». Так вот у «Сити» он возведён в абсолют, а нынешний сезон, похоже, станет апофеозом.
Команда уже защитила титул, плюс впереди два финала, победа в которых принесёт требл. «Сити» — очевидный фаворит обоих матчей, и такое ощущение, что может проиграть только самому себе. А проход «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов — дополнительный гештальт, доказывающий мощь Гвардиолы и его команды. Если проще, «Сити» избавился от комплексов, и частично разубедить в этом может только поражение «Интеру», которое, безусловно, стало бы сенсацией.
Но вернёмся к АПЛ. Помните, как зимой «МС» отставал от «Арсенала» на семь очков? А что было потом? Прихлопнули конкурента на его поле, выдали 12-матчевую победную серию, во время которой досрочно оформили титул. 89 очков (то есть, вполне вероятно, 90+ по итогам сезона), 94 забитых (у ближайшего преследователя — «Арсенала» — на 11 меньше) и 32 пропущенных гола (больше у всех, кроме «Ньюкасла»). И да, это пятое чемпионство за шесть лет. Какие вопросы?
Микель Артета, «Арсенал»
Выбор Константина Кринского, заместителя начальника отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
На итоговое попадание «Арсенала» в топ-4 перед стартом сезона давали 22%. Казалось, лондонцам не хватит мощи, опыта и крутой скамейки, чтобы провести изнуряющий английский сезон на высоте. Какое же это было заблуждение. В первые полгода команда Микеля Артеты проиграла в АПЛ только раз – «МЮ». А испанец по-тихому проводил окончательную настройку тонких тактических механизмов: Александр Зинченко дал разнообразие на фланге обороны, Гранит Джака волшебно открылся в новой для себя роли инсайда, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака провели лучший год в карьере. А Мартин Эдегор превратился в одного из лучших креативщиков планеты.
Артета сделал то, во что в современную эпоху АПЛ просто невозможно поверить: из команды выше среднего Микель слепил единственного конкурента «Манчестер Сити». «Арсенал» лидировал в чемпионате Англии 248 дней – это новый рекорд. И если раньше команда регулярно сливала в топ-матчах, в этом сезоне всё иначе: дважды прикончили «Челси» и «Тоттенхэм», взяли по четыре очка с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Но всё-таки два раза проиграли «Сити» – и это стало фатальным для перехода к новому статусу.
Микель Артета сделал из курьёзного и чуточку нелепого старого доброго «Арсенала» другой старый добрый «Арсенал» – борющийся за титул, ломающий топ-клубы о колено, вытаскивающий матчи на последних секундах. Если бы запаса прочности хватило ещё и на финал сезона, было бы совсем сказочно (а я бы слетал в Лондон на чемпионский матч, не зря пыхтел с визой и бронировал билеты на «Эмирейтс»). Но реальность и «Манчестер Сити» взяли своё. И всё же стоит признать: преображение «Арсенала», приобретение им характера и прочности, поиск стабильности (до апреля-2023) позволяют рассчитывать, что в следующем сезоне, с новыми доработками Артеты, Лондон всё-таки может стать красным. Как в старые добрые.
Унаи Эмери, «Астон Вилла»
Выбор Васанта Балана, автора телеграм-канала «Москвич – Индус»
Что Эмери получил в наследство от Стивена Джеррарда: команда набирала чуть больше одного очка в среднем за игру, в раздевалке полыхал конфликт из-за капитанской повязки, клуб находился на грани борьбы ха выживание. Потом пришёл Унаи – и к началу мая «Астон Вилла» была в тройке по набранным очкам в АПЛ после «Арсенала» и «Сити». Бирмингемцы показали, что могут выдавать длинные беспроигрышные серии – это крутой и многообещающий признак. А ещё «Вилла» борется за еврокубки – а там Эмери если не король, то где-то близко.
Теперь о лидерах. Олли Уоткинс долгое время был наравне с Эрлингом Холандом по голам за календарный год. Сделать блестяще организованной команду, где играют бразильцы Дуглас и Коутиньо, аргентинец Буэндия, ямаец Бэйли – дорогого стоит. «Астон Вилла» – удачный микс из работяг типа Макгинна, Камара и Кэша, индивидуалистов-латиноамериканцев и прорывной молодёжи вроде Уоткинса и Рэмси. «Вилла» получила по ходу сезона ещё и облик очень неприятного соперника: матч с «Ливерпулем», где они по сути лишили Юргена Клоппа ЛЧ – яркий тому пример.
Эмилиано Мартинес, собравший хейт всего мира после того самого жеста в финале ЧМ-2022, выдал несколько крутых игр, в которых мы увидели, почему аргентинец стал лучшим кипером турнира. А рубка с «Арсеналом», даже проигранная, – украшение сезона. «Астон Вилла» при Унаи Эмери превратилась в заманчивый проект. Интересно, что случилось бы, приди испанец в Бирмингем в начале сезона.
Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
Хотел бы я посмотреть на Хосепа Гвардиолу в штормовых условиях «Манчестер Юнайтед»-2022/2023. Когда постаревшая легенда на огромной зарплате саботирует тренировки и матчи. Когда футболисты настолько эмоционально подавлены, что пугаются, если оказываются с мячом перед воротами. Когда две трети состава не подходят под стиль, который ты хочешь внедрять, да и вообще просто не уровень топ-клуба. Когда по ходу сезона приходится надеяться на Ван-Биссаку, Магуайра, Мактоминея, Санчо и ждать голов от Вегорста.
Тен Хаг проделал выдающуюся работу. Он принял клуб (именно клуб) в отвратительном состоянии и весь сезон занимается его перестройкой. То, что «МЮ» пару раз развалился, нахватав голов от «Сити» и «Ливерпуля», не значит более-менее ничего. Это те же ноль очков, что получил «Арсенал» за поражения от «Брайтона» и «Ноттингема».
То, что «МЮ» до середины марта претендовал на четыре трофея – невероятно. То, что удалось взять хотя бы Кубок лиги – большая победа. Возможно, стоило этот сезон слить, чтобы подтолкнуть Глэйзеров к реальной продаже клуба. Но тен Хаг на своём примере показывает, что один человек может стать символом возрождения. Будь у «МЮ» хотя бы вратарь формата Эдерсона да нападающий уровня одной ноги Холанда, можно было и за лидерство в АПЛ всерьёз поконкурировать.
- 28 мая 2023
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