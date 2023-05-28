Гвардиола, Артета, тен Хаг, Хау, Эмери, Де Дзерби — кто лучший тренер АПЛ-2022/2023?

Сезон-2022/2023 в АПЛ подошёл к концу. По ходу него произошло много важных событий. «Арсенал» упустил чемпионство после рекордного по длительности нахождения на первом месте. Титул снова взял «Манчестер Сити». В Лигу чемпионов спустя почти четверть века вернулся новый «Ньюкасл». «Астон Вилла» совершила турнирный взлёт. «Брайтон» очаровал стилем и результатами – и впервые попал в еврокубки.

Венцом успеха и прогресса в каждом отдельном случае во многом является главный тренер – а в чемпионате Англии собраны потрясающие специалисты. Предлагаем выбрать лучшего. Авторы и друзья «Чемпионата» сделали свой выбор. Теперь ваша очередь.

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