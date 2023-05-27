Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Сочи» — «Зенит» — 1:1, видео, голы, обзор матча, 29-й тур РПЛ, 27 мая 2023 год

Игрока «Сочи» не выпустили из-за кольца. Его не смогли снять всей командой! Видео
Павел Прохоров
«Сочи» — «Зенит» — 1:1, видео
Комментарии
Кирилл Заика остался смотреть матч с «Зенитом» на скамейке. А чемпион снова сыграл вничью.

«Зенит» отправился в Сочи без лидеров-иностранцев. Сергей Семак взял с собой трёх легионеров и всех их выпустил в стартовом составе – Вильмара Барриоса, Густаво Мантуана и Матео Кассьерру. Главный тренер «Зенита» поменял схему на 4-4-2, сыграв впервые в сезоне в два форварда: вместе с Кассьеррой впереди вышел Иван Сергеев. Новая формация не особо сработала – чемпионы России не смогли победить.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Юсупов – 1'   1:1 Мантуан – 50'

«Зенит» удивил как никогда прежде. Уже на 33-й секунде «Сочи» открыл счёт усилиями Артура Юсупова – 1:0. Полузащитник остался без опеки Дмитрия Чистякова в чужой штрафной и при помощи рикошета защитника «Зенита» отправил мяч в сетку. Александр Васютин прыгнул в правый угол и, как бы ни пытался, но дотянуться до мяча не смог.

После гола «Зенит» стал больше владеть мячом, но угрозы воротам Николая Заболотного не создал. Самый опасный удар в створ у сине-бело-голубых был у Далера Кузяева, который после проникающей передачи в штрафную пробил во вратаря. Но «Зенит» отыгрался после перерыва – при помощи рикошета Густаво Мантуан забил со штрафного – 1:1.

На привычную схему «Зенит» перестроился на 64-й минуте, когда вышел Александр Ерохин и заменил Ивана Сергеева. Сине-бело-голубые не стали острее, хотя имели небольшой перевес во втором тайме. На 80-й минуте произошёл ироничный эпизод, который долго транслировался в эфире. Кирилл Заика должен был появиться на поле, выйдя на замену, но отправился обратно отдыхать. Защитник «Сочи» забыл снять обручальное кольцо. Резервный судья попросил Заику снять ювелирное украшение, но ему это сделать не удалось даже при помощи людей из штаба команды.

Викторьен Ангбан, который должен был появиться на поле вместе с Заикой, никак на ход игры не повлиял. 1:1 – «Зенит» снова не выиграл после досрочного чемпионства. У команды уже третья ничья – «Краснодар» (2:2), «Оренбург» (2:2), «Сочи» (1:1). В заключительном туре питерцы сыграют дома с «Факелом», а «Сочи» отправится в Екатеринбург, где встретится с «Уралом».

Материалы по теме
«Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в будущей ЛЧ». Важные заявления босса клуба
«Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в будущей ЛЧ». Важные заявления босса клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023