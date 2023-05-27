Игрока «Сочи» не выпустили из-за кольца. Его не смогли снять всей командой! Видео

«Зенит» отправился в Сочи без лидеров-иностранцев. Сергей Семак взял с собой трёх легионеров и всех их выпустил в стартовом составе – Вильмара Барриоса, Густаво Мантуана и Матео Кассьерру. Главный тренер «Зенита» поменял схему на 4-4-2, сыграв впервые в сезоне в два форварда: вместе с Кассьеррой впереди вышел Иван Сергеев. Новая формация не особо сработала – чемпионы России не смогли победить.

«Зенит» удивил как никогда прежде. Уже на 33-й секунде «Сочи» открыл счёт усилиями Артура Юсупова – 1:0. Полузащитник остался без опеки Дмитрия Чистякова в чужой штрафной и при помощи рикошета защитника «Зенита» отправил мяч в сетку. Александр Васютин прыгнул в правый угол и, как бы ни пытался, но дотянуться до мяча не смог.

После гола «Зенит» стал больше владеть мячом, но угрозы воротам Николая Заболотного не создал. Самый опасный удар в створ у сине-бело-голубых был у Далера Кузяева, который после проникающей передачи в штрафную пробил во вратаря. Но «Зенит» отыгрался после перерыва – при помощи рикошета Густаво Мантуан забил со штрафного – 1:1.

На привычную схему «Зенит» перестроился на 64-й минуте, когда вышел Александр Ерохин и заменил Ивана Сергеева. Сине-бело-голубые не стали острее, хотя имели небольшой перевес во втором тайме. На 80-й минуте произошёл ироничный эпизод, который долго транслировался в эфире. Кирилл Заика должен был появиться на поле, выйдя на замену, но отправился обратно отдыхать. Защитник «Сочи» забыл снять обручальное кольцо. Резервный судья попросил Заику снять ювелирное украшение, но ему это сделать не удалось даже при помощи людей из штаба команды.

Викторьен Ангбан, который должен был появиться на поле вместе с Заикой, никак на ход игры не повлиял. 1:1 – «Зенит» снова не выиграл после досрочного чемпионства. У команды уже третья ничья – «Краснодар» (2:2), «Оренбург» (2:2), «Сочи» (1:1). В заключительном туре питерцы сыграют дома с «Факелом», а «Сочи» отправится в Екатеринбург, где встретится с «Уралом».