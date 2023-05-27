Боссов «Баварии» уволили через пять минут после чемпионства. Они сами напросились

Кана не спас даже статус легенды, а к Салихамиджичу вопросы были давно.

Сезон в Бундеслиге закончился ожидаемо, но максимально драматично и остросюжетно. «Бавария» перед последним туром отставала от дортмундской «Боруссии» на два очка и для сохранения шансов должна была побеждать и надеяться на осечку лидера. И звёзды сошлись! Правда, после этого случилось то, что обычно не случается после победы.

Немного хронологии:

81-я минута матча: «Бавария» пропускает от «Кёльна». Счёт 1:1 означает, что «Боруссия» становится чемпионом, вне зависимости от результата своей игры;

89-я минута: «Бавария» выходит вперёд и поднимается на первое место в онлайн-таблице. На трибуне в этот момент в полном экстазе находится спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич;

пять добавленных минут заканчиваются, а вскоре становится известно, что «Боруссия» смогла лишь свести свою игру к ничьей. «Бавария» — чемпион;

практически сразу после матча появляется новость: упомянутый выше Салихамиджич и председатель правления «Баварии» Оливер Кан уволены из клуба. Источник — авторитетный Kicker (позже информацию подтвердили официально).

Как же так вышло, что после такой зажигательной развязки в пользу «Баварии» из клуба выперли главных боссов? Если коротко, они сами напросились. А если подробнее, то сейчас расскажем.

Салихамиджич стал спортивным директором «Баварии» в 2017 году, а претензии к нему у болельщиков появились в ходе сезона-2019/2020. Тогда команда под руководством Ханс-Дитера Флика добилась мощнейшего успеха и взяла требл, но не утихали настойчивые слухи, что у тренера и Хасана расходятся взгляды на дальнейшее развитие клуба. Закончилось тем, что Флик ушёл на пике, а Салихамиджич остался один на один с практически невыполнимой миссией: найти человека, при котором результаты (на тот момент максимальные из возможных) не просядут. Как вы знаете, миссия была провалена.

Конфликты с тренерами вообще стали фишкой Салихамиджича. Именно после разногласий с ним был отправлен в отставку Юлиан Нагельсман. Казалось, что всё не так плохо, ведь на замену взяли проверенного и успешного тренера — Томаса Тухеля. Но вместо быстрого успеха «Бавария» с треском вылетела из Лиги чемпионов и чуть не упустила чемпионство.

Хасан Салихамиджич и Оливер Кан Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Если думаете, что это все косяки Салихамиджича, то нет. Также его как спортивного директора обвиняют в провальных трансферах. И небезосновательно: в команде не приживаются даже суперзвёзды уровня Садио Мане. Ну и последний (и, возможно, один из главных) факторов. Долгие годы «Бавария» зарабатывала репутацию идеальной закрытой корпорации. Никаких утечек и скандалов, всё решается своими силами и на благо клуба. При Салихамиджиче мюнхенцы превратились в дырявую бочку, из которой вместо воды льются мельчайшие подробности всех конфликтов. О том, что Мане ударил Лероя Зане в раздевалке, стало известно очень быстро, хотя раньше такое едва ли можно было представить.

Ну а Кан в последние годы был фактическим боссом клуба. Соответственно, он несёт ответственность за все косяки «Баварии», произошедшие при Салихамиджиче. Оливер мог избавиться от Хасана, но доверился ему и сам лишился работы. Не спас даже статус абсолютной легенды клуба и всего немецкого футбола.

Оливер Кан бывший председатель правления «Баварии» «Поздравляю ребят. Я ведь говорил! Нужно всегда отдавать все силы до конца и никогда не сдаваться! Я невероятно горжусь вами и тем, чего вы достигли! Хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, не могу быть рядом сегодня, поскольку клуб мне запретил».

Так что теперь у болельщиков «Баварии» двойной праздник: 11-е чемпионство в кармане, нелюбимые руководители отправлены в отставку. Кстати, имя преемника Салихамиджича уже известно — новым спортивным директором станет Ян-Кристиан Дризен, ранее работавший в клубе финансовым директором. А вот кто займёт место Кана, до сих пор неизвестно. Ждём новостей!