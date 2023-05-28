Развязка сезона в АПЛ! «Тоттенхэм» останется без еврокубков, а «Лестер» вылетит? LIVE

Всем привет! Долгий английский сезон подходит к концу. Сегодня, 28 мая, нас ждёт развязка сезона. Матчи заключительного, 38-го тура традиционно проходят в одно время и начнутся в 18:30 мск.

Большинство команд уже определились со своим положением, но в некоторых частях таблицы интрига ещё жива. Например, «Астон Вилла» в матче с «Брайтоном» попытается удержать место в Лиге конференций, чтобы не оставить Унаи Эмери без любимых еврокубков. Соперник уже гарантировал себе путёвку в Лигу Европы, но может заодно сделать подарок «Тоттенхэму», который отстаёт от «Виллы» всего на одно очко.

Также борьба продолжается внизу таблицы. «Лестер» и «Лидс» с 31 очком в активе застряли в зоне вылета, но всё ещё могут спастись. «Эвертон» опережает их всего на два очка и будет играть с «Борнмутом». Правда, самим «Лестеру» и «Лидсу» с соперниками повезло куда меньше. Первые будут играть с крепким «Вест Хэмом», а вторые — с уже упомянутым и, вероятно, весьма мотивированным «Тоттенхэмом».

За развязкой английского сезона мы будем следить в этом материале. Присоединяйтесь!