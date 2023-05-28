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Спартак — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
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«Спартак» — «Пари НН», «Динамо» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция 29-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 28 мая 2023

У «Спартака» супершанс скинуть ЦСКА со второго места! А в Воронеже битва за жизнь. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
29-й тур РПЛ. Онлайн
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Самая красивая вывеска — «Динамо» против «Локомотива». Следим вместе!

Друзья, всем привет! Развязка сезона в РПЛ всё ближе и ближе. Сегодня, 28 мая, четырьмя матчами закроется предпоследний, 29-й тур РПЛ.

Первый матч начнётся в 14:00 мск. В нём «Спартак» примет «Пари НН». Красно-белые после вчерашней ничьей ЦСКА в «Краснодаре» получили отличный шанс запрыгнуть на второе место. Но соперник просто так не сдастся: у команды Сергея Юрана остаются шансы избежать стыков, так что биться она будет до последнего.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск начнутся сразу два матча. В Москве состоится дерби с яркой вывеской — «Динамо» против «Локомотива». Турнирных задач нет ни у тех, ни у тех, но такие встречи пропускать нельзя.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно в Воронеже «Факел» снова будет биться за жизнь. На этот раз соперник — «Крылья Советов». Самарцы находятся строчкой выше и опережают будущего соперника на два очка. Один из важнейших матчей сезона для обеих команд!

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером, в 19:00 мск, начнут играть «Ростов» и «Ахмат». Команда Валерия Карпина после серии из трёх поражений откатилась со второго места на четвёртое, но всё ещё имеет шансы залететь в топ-3. Правда, с «Ахматом» легко точно не будет — у грозненцев тоже за спиной трёхматчевая серия, но победная.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом материале мы будем следить за всеми матчами дня. Оставайтесь с нами!

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