У «Спартака» супершанс скинуть ЦСКА со второго места! А в Воронеже битва за жизнь. LIVE

Друзья, всем привет! Развязка сезона в РПЛ всё ближе и ближе. Сегодня, 28 мая, четырьмя матчами закроется предпоследний, 29-й тур РПЛ.
Первый матч начнётся в 14:00 мск. В нём «Спартак» примет «Пари НН». Красно-белые после вчерашней ничьей ЦСКА в «Краснодаре» получили отличный шанс запрыгнуть на второе место. Но соперник просто так не сдастся: у команды Сергея Юрана остаются шансы избежать стыков, так что биться она будет до последнего.
В 16:30 мск начнутся сразу два матча. В Москве состоится дерби с яркой вывеской — «Динамо» против «Локомотива». Турнирных задач нет ни у тех, ни у тех, но такие встречи пропускать нельзя.
Параллельно в Воронеже «Факел» снова будет биться за жизнь. На этот раз соперник — «Крылья Советов». Самарцы находятся строчкой выше и опережают будущего соперника на два очка. Один из важнейших матчей сезона для обеих команд!
А вечером, в 19:00 мск, начнут играть «Ростов» и «Ахмат». Команда Валерия Карпина после серии из трёх поражений откатилась со второго места на четвёртое, но всё ещё имеет шансы залететь в топ-3. Правда, с «Ахматом» легко точно не будет — у грозненцев тоже за спиной трёхматчевая серия, но победная.
В этом материале мы будем следить за всеми матчами дня. Оставайтесь с нами!
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