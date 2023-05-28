«Лутон» — новичок АПЛ! Недавно играли в пятой лиге, а над их стадионом постоянно смеются

«Лутон Таун» в финале плей-офф Чемпионшипа по пенальти обыграл «Ковентри» и впервые в своей истории пробился в АПЛ. Крошечная команда из Бедфордшира обладает большой историей и навела шуму сильно до того, как пробилась в элиту. Но обо всём по порядку.

«Лутон» — это что за клуб такой? Если честно, он уже играл в чемпионате Англии

«Лутон Таун» основан 11 апреля 1885 года – это весьма старый английский клуб, он появился раньше главных лондонских грандов – «Арсенала» и «Челси». Клуб известен тем, что одним из первых начал выплачивать футболистам деньги за матчи. Прозвище «шляпники» (этот аксессуар даже есть на логотипе) приклеилось из-за богатого шляпного производства в графстве Бедфордшир, где «Лутон» и базируется (сейчас, в сущности, это пригород Лондона).

В истории «Лутона» немало позитивных моментов: у клуба есть локальный титул более чем вековой давности (Объединённая лига – 1897/1998) и, например, имеется Кубок лиги (1988/1989), а также ряд других трофеев. В АПЛ нынешнего формата команда прежде не поднималась, но вообще провела в элитных дивизионах 16 сезонов. Так что это не совсем новичок, если честно. Лучшее достижение – седьмое место в чемпионате Англии сезона-1986/1987.

Самая выгодная продажа – Джеймс Джастин ушёл в «Лестер» за € 6,7 млн летом-2019;

самая дорогая покупка – Карлтон Моррис прошлым летом обошёлся в € 2 млн;

суммарная стоимость состава – € 35,85 млн. Для примера, ростер «Борнмута», самый скромный по прайсу в АПЛ (€ 243,7 млн), дороже в восемь раз.

«Лутон Таун» Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Лутон» — обладатель рекордного штрафа в истории футбола

На рубеже веков клуб серьёзно трясло. Команда барахталась между Чемпионшипом и Лигой 1, периодически продавала молодых британцев в топ-клубы (чаще всех покупал «Арсенал») – на это и жили. Но денег всё равно не хватало, и это привело к проблемам. В итоге сезон-2007/2008 клуб начал в Лиге 2 – четвёртом по силе дивизионе Англии. А ещё перед стартом розыгрыша «Лутон» оштрафовали на 10 очков за махинации с финансовыми документами.

В Лиге 2 конкуренция серьёзная, и даже такой штраф ощутимо бьёт по перспективам подняться выше. А когда ситуация осложняется проблемами с деньгами, сокращениями и, по сути, банкротством, говорить о прогрессе не приходится. Было введено внешнее управление, ходили разговоры о полной ликвидации клуба. Руководство за проект не боролось, а скорее спасало себя – и это привело к очередным санкциям. Сезон-2008/2009 «Лутон» начал с показателем в минус 30 очков – это рекорд в истории футбола. А ещё это приговор: спастись от вылета не получилось (утешением стала победа в Трофее лиги) – и команда вылетела в Национальную лигу – пятый по силе дивизион.

«Лутон Таун» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

За 10 лет клуб поднялся из пятого дивизиона в АПЛ

Почти пять следующих лет «Лутон» барахтался в пятом дивизионе – пока в команду не пришёл Джон Стилл. Он вернул клуб в Лигу 2: «Лутон» по итогам сезона-2013/2014 опередил конкурента на 19 очков и вернулся под крыло АФЛ. Потом Стилла сменил валлиец Натан Джонс, с которым связаны почти все успехи по повышению в классе. А в элиту клуб вывел уже Марк Робинс. Так выглядит поступательный путь команды из пятой лиги наверх в АПЛ:

2013/2014 – выиграли Национальную лигу и вышли в Лигу 2;

2016/2017 – в полуфинале плей-офф за попадание в Лигу 1 уступили «Блэкпулу»;

2017/2018 – поднялись в Лигу 1;

2018/2019 – выиграли Лигу 1 и поднялись в Чемпионшип;

2021/2022 – в плей-офф за попадание в АПЛ уступили «Хаддерсфилду»;

2022/2023 – выиграли плей-офф Чемпионшипа и поднялись в АПЛ.

«Лутон Таун» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Стадион «Лутона» — предмет насмешек. Арена и правда выглядит забавно

С 1905 года «Лутон» играет на 10-тысячном «Кенилворт Роуд». И это, очевидно, худший стадион следующего сезона АПЛ. Не потому что он маленький, а потому что старый, несовременный и вряд ли отвечает всем необходимым требованиям безопасности. Например, вход на одну из трибун осуществляется через жилой дом, а на другую – по старым металлическим лестницам, проходящим между жилыми домами и внутренними садами местных жителей. Последние, кстати, до сих пор страдают: им бьют окна, загрязняют дворы и не дают спокойно жить. Учитывая ажиотаж вокруг АПЛ, всё самое худшее у этих людей впереди.

Стадион «Лутона» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Так как клуб вышел в АПЛ, ему нужно хоть как-то докрутить уровень арены до необходимого. На это, по разным оценкам, уйдёт до £ 10 млн. Главное – успеть до августа, когда стартует новый сезон АПЛ. А вообще, в 2024-м «Лутон» должен закончить строительство своего нового дома – «Пауэр Корт». Тут и новый объект в локации поудобнее, и вместимость в 23 тысячи человек, и комфорт для уставших местных жителей. Осталось не вылететь из Премьер-лиги.

У «Лутона» дикие фанаты. Они бьют игроков соперника и ненавидят «Уотфорд»

Болельщики небольших британских клубов частенько бывают чересчур агрессивными. Так, например, фанаты «Лутона» иногда заявляют о себе как о ярких и нестандартных личностях. В ответном матче плей-офф Чемпионшипа с «Сандерлендом» один из фанов напал на Амада Диалло: мяч ушёл за пределы поля, игрок хотел бросить аут, а человек с трибуны попытался схватить ивуарийца. Получилось не очень, и тогда рядом стоящий мужчина ударил футболиста соперников по спине. Скорее всего, человек не увидит матчи любимого клуба в АПЛ.

Амад Диалло Фото: Stu Forster/Getty Images

А главный коллективный враг «Лутона» – «Уотфорд», фанаты его просто терпеть не могут. Клуб из соседнего Хартфордшира является непримиримым врагом по географическому признаку. Нередко матчи между этими командами заканчивались массовыми беспорядками. Так что, может, и хорошо, что только один из клубов будет играть в элите. А то масштабные потасовки, да ещё и на старом стадионе, да ещё и при медийном охвате АПЛ – вряд ли это привело бы к чему-то хорошему.