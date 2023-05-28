«Спартак» без Соболева отмучился с «Пари НН». Шансы обогнать ЦСКА стремятся к нулю

Никто и не думал, что для «Спартака» этот матч получится простым. Было как минимум две причины: четырёхматчевая дисквалификация Александра Соболева и нынешний статус соперника – «Пари НН». Команда Сергея Юрана вовсю пытается избежать стыковых матчей, поэтому для них любой результат, кроме поражения, в игре с фаворитом был бы сверхуспешным. Но и у красно-белых остались задачи – борьба за второе место. Тем более вчера шанс оказаться там подарил ЦСКА, сыграв вничью с «Краснодаром» (0:0).

Уже в первом тайме сформировался однозначный рисунок происходящего на поле: «Пари НН» чуть ли не всей командой находился за линией мяча при атаке соперника. При редких попытках выбегать на чужую половину поля. А «Спартак» мучился. Мучился в попытках создать хоть какой-то момент у ворот Нигматуллина.

Во время игры особенно стала очевидна зависимость от Соболева. Важный индикатор – единственный удар в створ соперника из штрафной за весь первый тайм – состоялся на четвёртой минуте. Да, «Спартак» владел преимуществом, контролировал мяч около 70 процентов времени, но всё это было бессмысленно при мощной обороне оппонента. Соболев точно добавил бы агрессии внутри штрафной. И как следствие – моментов. Но матч он смотрел с трибуны.

Чуть ли не главные шансы забить спартаковцы упустили на первых минутах. Тогда нижегородцы ещё не адаптировались к происходящему и поэтому выглядели растерянно. Хороший момент имел Роман Зобнин, но пробил рядом со штангой. После Зиньковский неуклюже ворвался в штрафную, но не смог прострелить. Дальше Тавареш попал в голову Гоцюка. Но примерно с 10-й минуты всё затухло. «Пари НН» обосновался в обороне. Восемь игроков стабильно перекрывали все линии возможных передач через центр. Команда Абаскаля пыталась действовать через фланги, а дальше напрашивались навесы. Однако без Соболева в штрафной они казались нелогичными. Бальде не тот форвард, что может выиграть большую часть единоборств. А Николсон смотрел за происходящим со скамейки.

Кейта Бальде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К середине первого тайма мяч вообще перестал доходить до штрафной гостей. Игроки «Спартака» устраивали много перепасовок, большинство заканчивались перехватом. А иногда и грубостью. Жигулёв жестко играл в подкатах, Калинский схватил жёлтую за наступ на Тавареша. Вообще, показалось, что арбитр Любимов был даже излишне мягок в некоторых эпизодах. Но главное – не упустил ход матча из-под контроля. Так и закончился первый тайм. Совсем без моментов. В итоге за 45 минут у команд набралось на двоих три удара в створ.

Удивительно, но сразу после перерыва Абаскаль не сделал ни одной замены. Хотя Юран убрал грубого Жигулёва и выпустил Михайлова. Глобально картина повторяла происходящее в первом тайме. «Спартак» начал чуть агрессивнее, но к действительно опасным моментам это не привело. А Нижний всё меньше думал о контратаках. В одном моменте, когда получилось оказаться на чужой половине три в три, показалось, что гости в первую очередь размышляли, как быстрее вернуться. А не ударить по воротам Селихова.

Ближе к середине второго тайма Абаскаль запустил процедуру замен. Появились Мозес, Хлусевич, Николсон. Но чуть ли не первый по-настоящему опасный момент в игре создали гости. Мяч неожиданно оказался на краю штрафной «Спартака» в ногах у Рыбчинского. Тот решил ничего не выдумывать и сразу пробил. Селихов потащил из дальнего угла.

А уже через пять минут «Пари НН» спас Нигматуллин! У Зиньковского наконец-то получился навес, а первым к мячу успел Николсон. Но Артур грамотно накрыл форварда.

Давление «Спартака» усиливалось. Нижний уже даже не думал об атаке. На 95-й минуте Нигматуллин второй раз спас команду. Мяч оказался в центре у Мозеса, тот хорошо пробил, однако голкипер вытащил. Потом было ещё несколько навесов и финальный удар от Литвинова. Совсем не опасный.

В последнем домашнем матче сезона «Спартак» так и не смог победить. Команда осталась на третьем месте. До ЦСКА – одно очко. А в следующем матче спартаковцы сыграют в гостях с мотивированными «Крыльями». «Пари НН» теперь имеет одинаковое количество очков с «Факелом». Пока они делят 13-е и 14-е места. Но у воронежцев игра в запасе.