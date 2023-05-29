Из-за бана России место в группе ЛЧ получит Украина. Но это просто случайность

Чемпион Украины «Шахтёр» попадёт не в квалификацию Лиги чемпионов, а сразу в групповой этап. Это стало понятно после того, как «Интер» гарантировал себе место в топ-4 Серии А.
В следующем сезоне еврокубков клубы получают квоты согласно таблице коэффициентов УЕФА за пять лет (с сезона-2017/2018 по сезон-2021/2022). Изначально лишь чемпионам топ-10 лиг гарантирован выход сразу в групповой этап Лиги чемпионов, но есть нюансы.
Есть шанс и у чемпиона 11-й лиги, если последний победитель ЛЧ гарантировал себе место в главном еврокубке ещё и через национальную лигу. Так и произошло в этом сезоне после победы «Интера» в матче с «Аталантой» (3:2). Теперь не имеет значения, кто победит в Стамбуле — «Сити» или «Интер». Обе команды гарантировано останутся в топ-4, а значит, лишняя путёвка по регламенту отходит чемпиону 11-й лиги.
По таблице коэффициентов УЕФА мы видим, что такой страной изначально должна была стать Сербия. «Црвена Звезда» шестой год подряд выиграла чемпионат и теперь впервые в истории клуба вышла сразу в группу Лиги чемпионов.
Таблица коэффициентов УЕФА
Однако из-за бана России в еврокубках уместнее говорить, что Сербия делегирует клубы как 10-я страна в рейтинге, а Украина – как 11-я. То есть чемпион Украины тоже отправляется сразу в группу Лиги чемпионов, что изначально не предполагалось. Так получается уже второй сезон подряд. Правда, через год такая ситуация уже не повторится, поскольку Украина переместилась с 11-й на 14-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА.
А вот список клубов, которые точно попали в группу ЛЧ:
- 🏴 Англия: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»
- 🇪🇸 Испания: «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Реал Сосьедад»
- 🇮🇹 Италия: «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан»
- 🇩🇪 Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Унион»
- 🇫🇷 Франция: «ПСЖ», «Ланс»
- 🇵🇹 Португалия: «Бенфика», «Порту»
- 🇳🇱 Нидерланды: «Фейеноорд»
- 🇦🇹 Австрия: «Ред Булл» Зальцбург
- 🏴 Шотландия: «Селтик»
- 🇷🇸 Сербия: «Црвена Звезда»
- 🇺🇦 Украина: «Шахтёр»
Жеребьёвка группового этапа запланирована на 31 августа 2023 года.
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