Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2023/2024: кто вышел в групповой этап, расклады: после бана России место у чемпиона Украины «Шахтёра»

Из-за бана России место в группе ЛЧ получит Украина. Но это просто случайность
Григорий Телингатер
Место в ЛЧ вместо России получит Украина
Аудио-версия:
Комментарии
Всё потому, что финалисты ЛЧ пробились в турнир через национальные чемпионаты. А кто ещё точно сыграет в группе?

Чемпион Украины «Шахтёр» попадёт не в квалификацию Лиги чемпионов, а сразу в групповой этап. Это стало понятно после того, как «Интер» гарантировал себе место в топ-4 Серии А.

В следующем сезоне еврокубков клубы получают квоты согласно таблице коэффициентов УЕФА за пять лет (с сезона-2017/2018 по сезон-2021/2022). Изначально лишь чемпионам топ-10 лиг гарантирован выход сразу в групповой этап Лиги чемпионов, но есть нюансы.

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть шанс и у чемпиона 11-й лиги, если последний победитель ЛЧ гарантировал себе место в главном еврокубке ещё и через национальную лигу. Так и произошло в этом сезоне после победы «Интера» в матче с «Аталантой» (3:2). Теперь не имеет значения, кто победит в Стамбуле — «Сити» или «Интер». Обе команды гарантировано останутся в топ-4, а значит, лишняя путёвка по регламенту отходит чемпиону 11-й лиги.

По таблице коэффициентов УЕФА мы видим, что такой страной изначально должна была стать Сербия. «Црвена Звезда» шестой год подряд выиграла чемпионат и теперь впервые в истории клуба вышла сразу в группу Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА

Однако из-за бана России в еврокубках уместнее говорить, что Сербия делегирует клубы как 10-я страна в рейтинге, а Украина – как 11-я. То есть чемпион Украины тоже отправляется сразу в группу Лиги чемпионов, что изначально не предполагалось. Так получается уже второй сезон подряд. Правда, через год такая ситуация уже не повторится, поскольку Украина переместилась с 11-й на 14-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

А вот список клубов, которые точно попали в группу ЛЧ:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»
  • 🇪🇸 Испания: «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Реал Сосьедад»
  • 🇮🇹 Италия: «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан»
  • 🇩🇪 Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Унион»
  • 🇫🇷 Франция: «ПСЖ», «Ланс»
  • 🇵🇹 Португалия: «Бенфика», «Порту»
  • 🇳🇱 Нидерланды: «Фейеноорд»
  • 🇦🇹 Австрия: «Ред Булл» Зальцбург
  • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия: «Селтик»
  • 🇷🇸 Сербия: «Црвена Звезда»
  • 🇺🇦 Украина: «Шахтёр»

Жеребьёвка группового этапа запланирована на 31 августа 2023 года.

Таким вы его не знали
Гвардиола отверг «Сити», но не сомнительный клуб из Мексики. Необычное прошлое Пепа-игрока
Гвардиола отверг «Сити», но не сомнительный клуб из Мексики. Необычное прошлое Пепа-игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023