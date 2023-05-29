«Милан» спас сезон и вышел в ЛЧ! Жиру добил «Ювентус» потрясающим ударом головой. Видео

«Милан» победил «Ювентус» в Турине и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

«Россонери» устраивала ничья, а вот «Ювентус» должен был побеждать, чтобы остаться в борьбе за еврокубки. Конечно, «старую синьору» может выкинуть из Европы УЕФА, но игрокам на поле точно не нужно об этом думать. Команда Массимилиано Аллегри начала матч агрессивно, прессинговала соперника и пыталась за секунды возвращать себе мяч при помощи высокого отбора, а «Милан» улетал в быстрые ответные атаки. Но потом игра стала напоминать перетягивание каната. Инициатива переходила из рук в руки, из ног в ноги. Настоящих голевых моментов и вообще какого-то огня недоставало.

В середине первого тайма «Ювентус» взвинтил темп и организовал несколько атак на скорости. Едва не забил Ди Мария, проводящий один из последних своих матчей за туринцев. А вот «Милану» не хватало привычной остроты на левом краю Леау. До перерыва португалец совершил всего 21 касание мяча, при этом допустив 10 потерь владения. Вдобавок и поддерживающий вингера на фланге Тео Эрнандес набрал девять потерь. В результате в первом тайме команда Стефано Пиоли уступила по ударам – 5:7. Правда, по попаданиям в створ получилась ничья (2:2), а счёт был в пользу «россонери».

Гол «Милана» пришёл с правого фланга гостей. У «Ювентуса» не нашлось игрока на фланге, который встретил бы Калабрию, так как Костич сел слишком глубоко. Капитан выполнил кросс на Жиру, а тот выиграл позицию у допустившего ошибку Гатти. Ситуация оказалась не самой простой для француза, но он классный мастер: сумел подстроиться под мяч и нанести неберущийся удар головой. Любопытно, что это было первое и единственное касание мяча Жиру в штрафной хозяев. Для сравнения: у центрфорварда «Ювентуса» Кина таких касаний набралось четыре, плюс ещё два у полукруга.

Во втором тайме «старую синьору» должны были зажечь трибуны «Альянц Стэдиум». В течение 45 минут фанаты молчали, протестуя против всего того, что творится вокруг клуба в последнее время. Но потом поклонники «Ювентуса» включились, погнали команду вперёд. Тем не менее туринцы фактически не создавали голевых моментов. Более того, даже процент владения мячом у команды Аллегри снизился. На исходе часа матча тренер хозяев убрал с поля Ди Марию и Костича – и бросил в бой Паредеса и Милика. Левее сместился Кин.

Но и со свежими футболистами, умеющими и двигать мяч, и забивать его в ворота, у «Ювентуса» было мало идей в атаке. В середине второго тайма игра стала напоминать потерявшую вкус жвачку. Тем временем «Милан» нанёс свой первый удар в створ после перерыва, который не завершился голом только благодаря Щенсному. Сейв польского вратаря оставил вышедшего на замену Салемакерса без гола, а Жиру – без ещё одного результативного действия (голевой передачи).

У хозяев не получился даже финальный штурм. Новый центрфорвард Милик вообще не встречался с мячом в штрафной Меньяна, а других нападающих у Аллегри не было. Кин не доиграл до финального свистка, Влахович отсутствовал в заявке. Во втором тайме «Ювентус» с «Миланом» нанесли всего по одному удару в створ. Шанс уйти от поражения туринцы получили благодаря стандарту – угловому в компенсированное время, но Данило из убойной позиции пробил в… стоявшего в створе Калюлю.

«Милан» удержал минимальную победу, которая вывела команду Пиоли в Лигу чемпионов. В том числе и благодаря снятию 10 очков у «Юве».