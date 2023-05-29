У Сафонова появился серьёзный конкурент. На что наиграли молодые в 29-м туре РПЛ

Ровно 40 футболистов молодёжного возраста приняли участие в предпоследнем туре сезона-2022/2023 в чемпионате России. Из них пятеро совершили результативные действия, единственный вратарь отыграл на ноль и ещё пара человек дебютировала в лиге. Круг лауреатов тура мог бы быть и шире, но автор победного гола в Ростове-на-Дону Данила Прохин на неделе отпраздновал 22-летие и из рейтинга выбыл. А вот кто остался.

Данила Капустянский, «Оренбург», 18 лет

В «Оренбурге» есть выпускники спартаковской, зенитовской академий, но чтобы свой воспитанник выстрелил — такого очень давно не было. Да, «Торпедо» весной били все кому не лень, но ценности успеха молодого полузащитника это не умаляет. Капустянскому потребовалось всего четыре минуты, чтобы отметить выход на замену классным голом. Данила протащил мяч по центру и отлично приложился из-за штрафной. Первый гол в Премьер-Лиге, и сразу на главной арене страны — это событие парень точно сохранит в памяти на всю жизнь.

Виктор Александров, «Пари НН», 21 год

На нижегородскую оборону в Тушино предсказуемо выпала огромная нагрузка. И в том, что гости её выдержали, большая заслуга не только вратаря Нигматуллина, но и его ближайших помощников — центральных защитников. Эффективнее всех в этой тройке отработал самый молодой. В активе Александрова четыре выигранных верховых единоборства и пять отборов. Виктор второй тур подряд — в топе, а «Нижний» снова играет «на ноль».

Виктор Александров, «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

За неполный год в России Мантуан зарекомендовал себя настоящим мастером выхода на замену. Теперь он делает всё возможное, чтобы выйти за рамки этого амплуа. В старте у бразильца тоже очень даже неплохо получается! В прошлом туре в Оренбурге он набрал 1+1 по системе «гол+пас», а теперь в Сочи — 1+0,5, если считать за полбалла попадание в штангу.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Замена на тренерской лавке заметно взбодрила динамовцев. Очков в дерби с «Локо» бело-голубые не набрали, но большую часть матча смотрелись весьма симпатично — пока магические замены Галактионова не сделали своё дело. К концу весны наконец-то разыгрался Захарян. Арсен приложил ногу к обоим голам своей команды: заработал второй пенальти для Смолова, а после перерыва добавил к нему классный голевой пас. Причём эту комбинацию провернул исключительно динамовский молодняк: Захарян после углового обыгрался с Гладышевым и вырезал подачу точно на голову Сазонову.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год

«Ростов» сам себе создал проблемы в воскресенье, чтобы затем героически их преодолеть. За первые 11 минут южане отгрузили пару мячей в ворота «Ахмата» и, казалось, не оставили места интриге в матче. Оба гола сделали одни и те же люди: Щетинин отдавал, Голенков — завершал. Для Кирилла это первый ассистентский дубль в РПЛ. Правда, после этого ребята в жёлтых майках заставили здорово понервничать своих тренеров и болельщиков, но всё в итоге закончилось благополучно для дончан. Они всё ещё в гонке за медалями.

Кирилл Щетинин, «Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что ещё интересного случилось в туре

21-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отлично пользуется своими шансами: «сухари» против «Ростова» и ЦСКА дорогого стоят.

Воспитанник «Краснодара» Георгий Арутюнянц — по-своему уникальный футболист: в национальной команде Армении человек дебютировал раньше, чем в основе родного клуба. Зато сразу целый матч в РПЛ сыграл. В своё время такой же фокус удался Головину и Чернову, которые с лавки ЦСКА попали в национальную команду России.

Первые минуты в РПЛ получил и ещё один «продукт» краснодарской академии — Михаил Сухорученко (20 лет, ЦЗ, как и Арутюнянц).

Второй тур подряд у «Зенита» выходит 18-летний форвард Барановский.

Спартаковец Литвинов — скрытый герой матча в Тушино. Шесть ударов по воротам и семь выигранных единоборств вверху — везде успел!

Динамовец Сазонов открыл голевой счёт в Премьер-Лиге.

Молодые (до 21 года) игроки в 29-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Александров Пари НН 21 90 5 8,5 Захарян Динамо 20 61 1 7,68 Щетинин Ростов 21 88 2 2 7,68 Мантуан Зенит 21 73 1 6 7,64 Денисов Спартак 20 90 1 7,5 Литвинов Спартак 21 90 6 7,29 Митай Локомотив 19 90 5 жк 7,25 Карпукас Локомотив 20 90 2 3 7,2 Капустянский Оренбург 18 7 1 1 1 7,19 Агкацев Краснодар 21 90 7,11 Арутюнян Краснодар 18 90 3 7,09 Пиняев Локомотив 18 45 3 жк 6,77 Сазонов Динамо 21 90 1 2 1 6,73 Олусегун Краснодар 21 89 1 1 6,71 Оганесян Оренбург 21 83 1 2 6,61 Орехов Торпедо 20 90 2 1 6,59 Шитов Крылья 20 37 2 1 6,5 Сунгатуллин Урал 21 28 1 6,49 Хотулёв Оренбург 20 90 1 6,48 Кравцов Сочи 20 58 1 6,46 Севикян Пари НН 21 64 1 1 6,45 Яковлев Пари НН 21 26 2 2 6,45 Шипунов Сочи 19 45 6,32 Кобнан Краснодар 20 62 2 1 6,31 Лангович Ростов 19 89 1 жк 6,24 Волков Краснодар 20 28 1 6,22 Михайлов Пари НН 20 45 6,2 Бабкин Крылья 20 18 6,11 Тюкавин Динамо 20 70 6,09 Глебов ЦСКА 17 2 6,08 Барановский Зенит 18 17 1 6,06 Железнов Урал 20 17 1 6,06 Мелентиевич Химки 19 90 2 6 Сухорученко Краснодар 20 1 6 Кокшаров Краснодар 18 28 1 5,99 Козлов Зенит 18 1 1 5,97 Комаров Ростов 20 1 5,94 Кутицкий Динамо 21 20 1 5,88 Гладышев Динамо 20 90 1 жк 5,68

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.