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Лучшие молодые игроки 29-го тура РПЛ: Щетинин, Мантуан, Захарян, Александров, «Зенит», «Ростов», «Динамо», «Краснодар»

У Сафонова появился серьёзный конкурент. На что наиграли молодые в 29-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 29-го тура РПЛ
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Воспитанник «Краснодара» повторил фокус Головина: дебютировал в клубе позже, чем в национальной команде.

Ровно 40 футболистов молодёжного возраста приняли участие в предпоследнем туре сезона-2022/2023 в чемпионате России. Из них пятеро совершили результативные действия, единственный вратарь отыграл на ноль и ещё пара человек дебютировала в лиге. Круг лауреатов тура мог бы быть и шире, но автор победного гола в Ростове-на-Дону Данила Прохин на неделе отпраздновал 22-летие и из рейтинга выбыл. А вот кто остался.

Данила Капустянский, «Оренбург», 18 лет

В «Оренбурге» есть выпускники спартаковской, зенитовской академий, но чтобы свой воспитанник выстрелил — такого очень давно не было. Да, «Торпедо» весной били все кому не лень, но ценности успеха молодого полузащитника это не умаляет. Капустянскому потребовалось всего четыре минуты, чтобы отметить выход на замену классным голом. Данила протащил мяч по центру и отлично приложился из-за штрафной. Первый гол в Премьер-Лиге, и сразу на главной арене страны — это событие парень точно сохранит в памяти на всю жизнь.

Виктор Александров, «Пари НН», 21 год

На нижегородскую оборону в Тушино предсказуемо выпала огромная нагрузка. И в том, что гости её выдержали, большая заслуга не только вратаря Нигматуллина, но и его ближайших помощников — центральных защитников. Эффективнее всех в этой тройке отработал самый молодой. В активе Александрова четыре выигранных верховых единоборства и пять отборов. Виктор второй тур подряд — в топе, а «Нижний» снова играет «на ноль».

Виктор Александров, «Пари НН»

Виктор Александров, «Пари НН»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

За неполный год в России Мантуан зарекомендовал себя настоящим мастером выхода на замену. Теперь он делает всё возможное, чтобы выйти за рамки этого амплуа. В старте у бразильца тоже очень даже неплохо получается! В прошлом туре в Оренбурге он набрал 1+1 по системе «гол+пас», а теперь в Сочи — 1+0,5, если считать за полбалла попадание в штангу.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Замена на тренерской лавке заметно взбодрила динамовцев. Очков в дерби с «Локо» бело-голубые не набрали, но большую часть матча смотрелись весьма симпатично — пока магические замены Галактионова не сделали своё дело. К концу весны наконец-то разыгрался Захарян. Арсен приложил ногу к обоим голам своей команды: заработал второй пенальти для Смолова, а после перерыва добавил к нему классный голевой пас. Причём эту комбинацию провернул исключительно динамовский молодняк: Захарян после углового обыгрался с Гладышевым и вырезал подачу точно на голову Сазонову.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год

«Ростов» сам себе создал проблемы в воскресенье, чтобы затем героически их преодолеть. За первые 11 минут южане отгрузили пару мячей в ворота «Ахмата» и, казалось, не оставили места интриге в матче. Оба гола сделали одни и те же люди: Щетинин отдавал, Голенков — завершал. Для Кирилла это первый ассистентский дубль в РПЛ. Правда, после этого ребята в жёлтых майках заставили здорово понервничать своих тренеров и болельщиков, но всё в итоге закончилось благополучно для дончан. Они всё ещё в гонке за медалями.

Кирилл Щетинин, «Ростов»

Кирилл Щетинин, «Ростов»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что ещё интересного случилось в туре

  • 21-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отлично пользуется своими шансами: «сухари» против «Ростова» и ЦСКА дорогого стоят.
  • Воспитанник «Краснодара» Георгий Арутюнянц — по-своему уникальный футболист: в национальной команде Армении человек дебютировал раньше, чем в основе родного клуба. Зато сразу целый матч в РПЛ сыграл. В своё время такой же фокус удался Головину и Чернову, которые с лавки ЦСКА попали в национальную команду России.
  • Первые минуты в РПЛ получил и ещё один «продукт» краснодарской академии — Михаил Сухорученко (20 лет, ЦЗ, как и Арутюнянц).
  • Второй тур подряд у «Зенита» выходит 18-летний форвард Барановский.
  • Спартаковец Литвинов — скрытый герой матча в Тушино. Шесть ударов по воротам и семь выигранных единоборств вверху — везде успел!
  • Динамовец Сазонов открыл голевой счёт в Премьер-Лиге.
А кто из молодых был лучшим в прошлом году?
17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого
Рейтинг
17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого

Молодые (до 21 года) игроки в 29-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
АлександровПари НН219058,5
ЗахарянДинамо206117,68
ЩетининРостов2188227,68
МантуанЗенит2173167,64
ДенисовСпартак209017,5
ЛитвиновСпартак219067,29
МитайЛокомотив19905жк7,25
КарпукасЛокомотив2090237,2
КапустянскийОренбург1871117,19
АгкацевКраснодар21907,11
АрутюнянКраснодар189037,09
ПиняевЛокомотив18453жк6,77
СазоновДинамо21901216,73
ОлусегунКраснодар2189116,71
ОганесянОренбург2183126,61
ОреховТорпедо2090216,59
ШитовКрылья2037216,5
СунгатуллинУрал212816,49
ХотулёвОренбург209016,48
КравцовСочи205816,46
СевикянПари НН2164116,45
ЯковлевПари НН2126226,45
ШипуновСочи19456,32
КобнанКраснодар2062216,31
ЛанговичРостов19891жк6,24
ВолковКраснодар202816,22
МихайловПари НН20456,2
БабкинКрылья20186,11
ТюкавинДинамо20706,09
ГлебовЦСКА1726,08
БарановскийЗенит181716,06
ЖелезновУрал201716,06
МелентиевичХимки199026
СухорученкоКраснодар2016
КокшаровКраснодар182815,99
КозловЗенит18115,97
КомаровРостов2015,94
КутицкийДинамо212015,88
ГладышевДинамо20901жк5,68

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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