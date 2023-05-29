Ещё один клуб Первой лиги сыграет в стыках с РПЛ. «Родина» попадёт туда даже с 6-го места

На этой неделе состоится заключительный тур в Первой лиге. Однако уже сейчас известны команды, которые точно сыграют в РПЛ в новом сезоне. Плюс уже определено, кто зарубится в стыковых матчах.

Первую путёвку в элитный дивизион завоевала «Балтика». Клуб из Калининграда получил это право после того, как «Алания» не обыграла «Акрон» (0:0). Благодаря этому результату команда Сергея Игнашевича обеспечила себе место в РПЛ. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет.

На следующий день вторую путёвку в РПЛ завоевал «Рубин». Любопытно, что казанский клуб получил это право после матча в Калининграде. Команда Рашида Рахимова победила (1:0) и стала недосягаемой для преследователей. Казань возвращается в РПЛ спустя один сезон. Таким образом, «Рубин» и «Балтика» сыграют в новом розыгрыше РПЛ вместо «Химок» и «Торпедо».

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя один сезон Фото: vk.com/fcrk

По итогам 33-го тура Первой лиги место в стыках получил «Енисей». Сейчас красноярский клуб занимает четвёртое место и ниже уже точно не опустится. Плюс клуб из Красноярска получил лицензию РФС-I, которая позволяет выступать в высшем дивизионе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что РФС приступил к оборудованию манежа «Енисея» системой VAR.

Теперь можно с уверенностью сказать, что вторая путёвка достанется «Родине». Почему так получилось, ведь московский клуб находится на пятой строчке? Более того, по итогам 34-го тура «Родина» может упасть на шестое место. Разбираемся. Во-первых, «Алания» не получила лицензию для выступления в высшем дивизионе – у неё нет подходящего стадиона в домашнем регионе. Владикавказский клуб подал апелляцию, однако РФС её отклонил. Без лицензии «Алания» в стыках не сыграет.

Сейчас у «Родины» 49 очков, у «Шинника» и махачкалинского «Динамо» — по 46. У столичного клуба есть преимущество по личным встречам. «Родина» набрала по четыре очка в матчах с «Шинником» (1:1, 2:1) и «Динамо» (0:0, 2:0). К примеру, если московская команда наберёт одинаковое количество очков с ярославской, то у москвичей будет преимущество по личным встречам. То же самое касается равенства очков с «Динамо».

Есть ещё один сценарий. Если три клуба наберут по 49 очков, то в первую очередь нужно смотреть на общее количество побед. У «Шинника» их будет 14, у двух других клубов — по 13. Таким образом, ярославская команда поднимется на пятое место. При таком раскладе «Родина» займёт шестое место, поскольку она опередит «Динамо» по результатам личных встреч. Это следующий критерий после общего числа побед. Почему же при этом в стыках сыграет «Родина», а не «Шинник»? Причина всё та же — отсутствие лицензии РФС-I. У московского клуба она есть, у ярославского — нет. У махачкалинского, кстати, тоже нет.

«Шинник» не сыграет в РПЛ, даже если опередит «Родину» Фото: vk.com/fcshinnik

Есть ещё один важный момент. В стыковых матчах могут принимать участие только клубы, которые займут места с первого по шестое в Первой лиге. То есть если бы «Родина» опустилась на седьмую строчку, то лишилась бы права сыграть в стыках. И это несмотря на отсутствие лицензий у «Алании», «Шинника» и «Динамо». В таком случае 13-я команда РПЛ сохранила бы место в высшем дивизионе.

По состоянию на сегодняшний день «Енисей» сыграл бы в стыковых матчах с «Пари НН», а «Родина» — с «Крыльями». По итогам жеребьёвки клубы Первой лиги проведут первые матчи (6 июня) дома, а ответные (9 июня) — на выезде. Впрочем, точные даты определят позднее. Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин уже сообщил, что клуб проведёт свой стыковой матч в Сокольниках.