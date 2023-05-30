«Две положительные оценки за девять игр у арбитра — катастрофа». Судейство в 29-м туре РПЛ

После 28-го тура, который запомнился скандальным судейством в московском дерби «Спартак» — ЦСКА, в 29-м у арбитров был шанс отработать спокойнее. И они воспользовались этой возможностью, хотя без ошибок всё же не обошлось.
Специально для «Чемпионата» судейство в предпоследнем туре сезона РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Химки» — «Урал» — 0:3
Хорошую работу провёл Амелин. В одном из эпизодов игрок «Химок» прыгнул и прямой ногой попал в голень футболиста «Урала». Была проверка на предмет удаления, но я здесь поддержу Амелина, который сразу показал жёлтую карточку. Всё-таки надо учитывать место попадания, и нога находилась высоко на весу — о риске серьёзной травмы мы здесь не можем говорить.
Оценка Амелина — 8,4.
Алексей Амелин
Фото: РИА Новости
«Торпедо» — «Оренбург» — 1:3
В отличие от Амелина, у Бобровского всё в очередной раз печально. Это была его девятая игра, и за всё это время он лишь дважды получил положительную оценку. Это катастрофа. В этот раз Бобровский тоже отличился. На 12-й минуте он не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. На 40-й минуте назначил 11-метровый удар, находясь в 25-30 метрах от эпизода, который случился возле линии ворот. Там если и был контакт, то точно не на пенальти. VAR не мог вмешаться, потому что был контакт. Но не любое касание — это нарушение правил. 11-метровый назначен неверно.
На 47-й минуте Бобровский не назначил самостоятельно 11-метровый, и вмешался VAR. Шёл удар в створ ворот «Торпедо», футболист выпрыгнул, выставил локоть в сторону, и мяч попал в руку. Бобровский этого не увидел, потом сходил к монитору, назначил 11-метровый и показал жёлтую карточку.
На 75-й минуте Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку игроку «Торпедо» Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Бобровский посчитал, что это безрассудные действия, которые должны караться жёлтой. Но это вообще ни о чём. Хочешь свистнуть нарушение — свисти. Но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может.
Департамент пытается продвигать Бобровского, а тот не продвигается. Как они могут двигать недвижимое? Это невозможно.
Оценка Бобровского — 6,8.
«Краснодар» — ЦСКА — 0:0
Хорошо отработал Левников. Понравилось общее впечатление и всё, что он делал. Правда, арбитр не самостоятельно показал красную карточку игроку «Краснодара» Литвинову. Почему-то это удаление вызвало дискуссию у людей. Даже тем, кто освещает судейство, решение не понравилось. Но на зимних сборах департамент определился, что за такие нарушения надо показывать красную карточку. Нога высоко, шипы открыты, к тому же движение встречное — Литвинов атаковал соперника спереди. Это всегда опасно, и неважно, что нога футболиста ЦСКА была приподнята. Литвинов, конечно, начал сгибать ногу, когда понял, что влетел в соперника, но в момент контакта она была прямой.
Оценка Левникова — 7,9 (8,3).
«Сочи» — «Зенит» — 1:1
Один эпизод был у Шафеева: на 49-й минуте он неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И как назло после этого был забит гол прямым ударом. Футболист «Сочи» ничего не делал — он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился.
Оценка Шафеева — 8,2.
Рафаэль Шафеев
Фото: vk.com/pfcsochi
«Спартак» — «Пари НН» — 0:0
Нормально отработал Любимов. На 28-й минуте он не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, а на 90+4-й — тоже футболисту «Нижнего» за симуляцию. Последний «нырял» в штрафной площади, за такое надо наказывать. Не знаю, почему Любимов этого не сделал. Наверное, решил держать до конца планку единоборств, но это не она, а как таковое нарушение.
Оценка Любимова — 8,2.
«Динамо» — «Локомотив» — 2:4
Третья игра для Сафьяна, причём серьёзная. На 36-й минуте арбитру перекрыли обзор футболисты, и он пропустил эпизод, не увидев руку у Дзюбы. Сафьяна позвали на VAR, и он назначил 11-метровый. А заодно показал игроку «Локомотива» жёлтую, так как удар шёл в створ ворот.
Следующий эпизод — второй пенальти в ворота «Локомотива». Его сравнивают с моментом в матче «Спартак» — ЦСКА, но я бы так не делал. В том случае 11-метрового не было — контакт произошёл сбоку и вскользь, и Мозес упал не от контакта. А здесь имел место акцентированный удар по ноге Захаряна. Сафьян находился в хорошей позиции, это его решение, и VAR не мог вмешиваться. Для меня это 11-метровый удар.
Оценка Сафьяна — 7,9 (8,3).
Роман Сафьян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Факел» — «Крылья Советов» — 2:1
Неприятная игра для Безбородова. Было понятно, что будут стыки, падения и прочее. Так и получилось: игроки постоянно валялись, за ноги и за головы держались. Поэтому Безбородова на этот матч и назначили — слава богу, ума хватило. И он спокойно отработал в свойственной себе манере. Вопросов вообще нет.
Оценка Безбородова — 8,5 за сложность.
«Ростов» — «Ахмат» — 3:2
Хорошо отработал Мешков. В потасовке в концовке первого тайма он разобрался — дал жёлтые всем, кому надо. Вторую карточку Тимофееву на 69-й минуте также показал правильно. Но неверно показал жёлтую Швецу на 58-й минуте. Футболист «Ахмата» сыграл в мяч, и произошёл какой-то контакт. Почему-то Мешков решил за это наказать.
Оценка Мешкова — 8,3.
Виталий Мешков
Фото: vk.com/fcrostov
Если не считать Бобровского, тур отсудили нормально. Даже ошибки Левникова и Сафьяна — ничего страшного. Сафьян мне понравился, Левников хорошо отработал. Да, он не показал красную, но лучше так — через жёлтую и VAR — чем никак.
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