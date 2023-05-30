«Две положительные оценки за девять игр у арбитра — катастрофа». Судейство в 29-м туре РПЛ

После 28-го тура, который запомнился скандальным судейством в московском дерби «Спартак» — ЦСКА, в 29-м у арбитров был шанс отработать спокойнее. И они воспользовались этой возможностью, хотя без ошибок всё же не обошлось.

Специально для «Чемпионата» судейство в предпоследнем туре сезона РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Химки» — «Урал» — 0:3

Хорошую работу провёл Амелин. В одном из эпизодов игрок «Химок» прыгнул и прямой ногой попал в голень футболиста «Урала». Была проверка на предмет удаления, но я здесь поддержу Амелина, который сразу показал жёлтую карточку. Всё-таки надо учитывать место попадания, и нога находилась высоко на весу — о риске серьёзной травмы мы здесь не можем говорить.

Оценка Амелина — 8,4.

Алексей Амелин Фото: РИА Новости

«Торпедо» — «Оренбург» — 1:3

В отличие от Амелина, у Бобровского всё в очередной раз печально. Это была его девятая игра, и за всё это время он лишь дважды получил положительную оценку. Это катастрофа. В этот раз Бобровский тоже отличился. На 12-й минуте он не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. На 40-й минуте назначил 11-метровый удар, находясь в 25-30 метрах от эпизода, который случился возле линии ворот. Там если и был контакт, то точно не на пенальти. VAR не мог вмешаться, потому что был контакт. Но не любое касание — это нарушение правил. 11-метровый назначен неверно.

На 47-й минуте Бобровский не назначил самостоятельно 11-метровый, и вмешался VAR. Шёл удар в створ ворот «Торпедо», футболист выпрыгнул, выставил локоть в сторону, и мяч попал в руку. Бобровский этого не увидел, потом сходил к монитору, назначил 11-метровый и показал жёлтую карточку.

На 75-й минуте Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку игроку «Торпедо» Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Бобровский посчитал, что это безрассудные действия, которые должны караться жёлтой. Но это вообще ни о чём. Хочешь свистнуть нарушение — свисти. Но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может.

Департамент пытается продвигать Бобровского, а тот не продвигается. Как они могут двигать недвижимое? Это невозможно.

Оценка Бобровского — 6,8.

«Краснодар» — ЦСКА — 0:0

Хорошо отработал Левников. Понравилось общее впечатление и всё, что он делал. Правда, арбитр не самостоятельно показал красную карточку игроку «Краснодара» Литвинову. Почему-то это удаление вызвало дискуссию у людей. Даже тем, кто освещает судейство, решение не понравилось. Но на зимних сборах департамент определился, что за такие нарушения надо показывать красную карточку. Нога высоко, шипы открыты, к тому же движение встречное — Литвинов атаковал соперника спереди. Это всегда опасно, и неважно, что нога футболиста ЦСКА была приподнята. Литвинов, конечно, начал сгибать ногу, когда понял, что влетел в соперника, но в момент контакта она была прямой.

Оценка Левникова — 7,9 (8,3).

«Сочи» — «Зенит» — 1:1

Один эпизод был у Шафеева: на 49-й минуте он неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И как назло после этого был забит гол прямым ударом. Футболист «Сочи» ничего не делал — он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился.

Оценка Шафеева — 8,2.

Рафаэль Шафеев Фото: vk.com/pfcsochi

«Спартак» — «Пари НН» — 0:0

Нормально отработал Любимов. На 28-й минуте он не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, а на 90+4-й — тоже футболисту «Нижнего» за симуляцию. Последний «нырял» в штрафной площади, за такое надо наказывать. Не знаю, почему Любимов этого не сделал. Наверное, решил держать до конца планку единоборств, но это не она, а как таковое нарушение.

Оценка Любимова — 8,2.

«Динамо» — «Локомотив» — 2:4

Третья игра для Сафьяна, причём серьёзная. На 36-й минуте арбитру перекрыли обзор футболисты, и он пропустил эпизод, не увидев руку у Дзюбы. Сафьяна позвали на VAR, и он назначил 11-метровый. А заодно показал игроку «Локомотива» жёлтую, так как удар шёл в створ ворот.

Следующий эпизод — второй пенальти в ворота «Локомотива». Его сравнивают с моментом в матче «Спартак» — ЦСКА, но я бы так не делал. В том случае 11-метрового не было — контакт произошёл сбоку и вскользь, и Мозес упал не от контакта. А здесь имел место акцентированный удар по ноге Захаряна. Сафьян находился в хорошей позиции, это его решение, и VAR не мог вмешиваться. Для меня это 11-метровый удар.

Оценка Сафьяна — 7,9 (8,3).

Роман Сафьян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» — «Крылья Советов» — 2:1

Неприятная игра для Безбородова. Было понятно, что будут стыки, падения и прочее. Так и получилось: игроки постоянно валялись, за ноги и за головы держались. Поэтому Безбородова на этот матч и назначили — слава богу, ума хватило. И он спокойно отработал в свойственной себе манере. Вопросов вообще нет.

Оценка Безбородова — 8,5 за сложность.

«Ростов» — «Ахмат» — 3:2

Хорошо отработал Мешков. В потасовке в концовке первого тайма он разобрался — дал жёлтые всем, кому надо. Вторую карточку Тимофееву на 69-й минуте также показал правильно. Но неверно показал жёлтую Швецу на 58-й минуте. Футболист «Ахмата» сыграл в мяч, и произошёл какой-то контакт. Почему-то Мешков решил за это наказать.

Оценка Мешкова — 8,3.

Виталий Мешков Фото: vk.com/fcrostov

Если не считать Бобровского, тур отсудили нормально. Даже ошибки Левникова и Сафьяна — ничего страшного. Сафьян мне понравился, Левников хорошо отработал. Да, он не показал красную, но лучше так — через жёлтую и VAR — чем никак.