Три легенды стали на ступень ближе к РПЛ. Кто поднялся в Первую лигу

В РПЛ осталось сыграть ещё один тур, а в дивизионах ниже тем временем развязка уже наступила. Теперь мы знаем, кто поднялся из Второй лиги в Первую и стал на ступень ближе к элите. Эти команды точно заслуживают вашего внимания.

«Черноморец»

Для начала немного о регламенте Второй лиги. Если вы не следите за этим турниром, правила могут стать для вас сюрпризом. Итак, лига состоит из четырёх групп. Первый этап — регулярный чемпионат: команды играют два круга. Затем начинается второй этап: каждая группа делится на две подгруппы — «А» и «Б». Участники первой и четвёртой групп проводят один круг, второй и третьей — два круга. Победители подгруппы «А» зарабатывают повышение в классе.

Одним из счастливчиков стал новороссийский «Черноморец». И интересен он как минимум тем, что команду тренирует Константин Зырянов — бывший футболист «Зенита» и сборной России. «Черноморец» под его руководством занял первое место в первой группе, после чего удержал лидерство в подгруппе. 69 очков (отрыв от «Чайки» — семь очков), 21 победа в 29 матчах и досрочный выход в Первую лигу. Последняя игра сезона — с «Форте» — станет формальностью.

ЧЕРНОМОРЕЦ Фото: fccn.pro

Отдельно «Черноморец» успел отметиться в соцсетях. После выхода в Первую лигу клуб выложил эпичное видео с Зыряновым, которое моментально разлетелось по соцсетям.

«Ленинградец»

Команда, как несложно догадаться, из Ленинградской области. Понятное следствие этого факта: в составе присутствует множество воспитанников «Зенита». Например, Илья Воробьёв, который ещё в прошлом сезоне рубился за «Оренбург» в Первой лиге. Прошлым летом пути футболиста и клуба настолько разминулись, что «Оренбург» играет в РПЛ, а Воробьёв — во Второй лиге. Теперь вингера ждёт возвращение в Первую лигу.

У «Ленинградца» тоже известный тренер — Сергей Кирьяков! У бывшего футболиста сборной России даже есть опыт работы в РПЛ: в сезоне-2016/2017 он возглавлял тульский «Арсенал». Потом была пауза в тренерской карьере, а с 2021 года Кирьяков в «Ленинградце».

КИРЬЯКОВ Фото: fc-leningradec.ru

«Ленинградец» выделяется результативностью. В 20 матчах первой группы команда забила 48 голов, а потом добавила ещё 15 — в 10 встречах в подгруппе. Неудивительно, что в пятёрке лучших бомбардиров группы числятся сразу двое футболистов «Ленинградца»: Михаил Маркин (первое место с 19 голами) и Максим Бачинский (четвёртое — с 13).

«Ленинградец» сыграет в этом сезоне Второй лиги ещё два матча, но догнать команду Кирьякова уже невозможно. Отрыв от костромского «Спартака» составляет восемь очков.

«Сокол»

Не поверите, но и в саратовской команде работает тренер, которого вы прекрасно знаете. Денис Боярицев в своё время был любимчиком болельщиков «Спартака», а сейчас готовится к Первой лиге. Однако самое интересное, что специалист пришёл в команду совсем недавно. О назначении Бояринцева было объявлено 5 мая, а до этого он покинул «Новосибирск» по соглашению сторон. Свою роль тренер прекрасно осознаёт.

Денис Бояринцев Главный тренер «Сокола» Тут бóльшую часть работы до меня сделал предыдущий тренер — Евгений Харлачёв. И нынешний штаб, местные ребята, тоже определённый отрезок провели. Так что мой вклад в успех на данный момент скромный.

«Сокол» — полная противоположность «Ленинградца». Команда мало забивает: 25 голов в 22 матчах в группе и 11 — в 10 встречах в подгруппе. «Сокол» обожает победы со счётом 1:0 и жертвует эффектностью во имя эффективности. Это работает: команда за два тура до конца сезона опережает белгородский «Салют» аж на 11 очков.

БОЯРИНЦЕВ Фото: sokol-saratov.ru

Кстати, если вы вдруг помните чемпионат России начала нулевых, то название «Сокол» наверняка вам знакомо. В 2000 году команда вышла в элиту, финишировала в первом сезоне на восьмом месте, а потом вылетела обратно. Дальше были мучения и ликвидация. Нынешний «Сокол» — наследник того клуба.

«Тюмень»

Главный тренер этой команды — Игорь Меньщиков — уступает в известности коллегам из этого списка, хоть и добирался до второго места в чемпионате России и финала Кубка с «Ротором» в бытность футболистом. В волгоградском клубе он как раз и начинал тренерскую карьеру, а потом ненадолго возвращался туда в 2019-м. С 2020-го Меньщиков трудится в «Тюмени».

«Тюмень» в этом сезоне не пустила в Первую лигу возрождённый пермский «Амкар». В четвёртой группе команда обогнала конкурента на семь очков, а в подгруппе увеличила отрыв до 11 очков. Более того, на втором этапе «Амкар» рухнул на третью строчку, уступив второе место «Иртышу». «Тюмень» же с 57 очками за тур до конца опережает ближайшего преследователя на семь очков и уже вовсю думает о Первой лиге.

МЕНЬЩИКОВ Фото: fc-tyumen.ru

Тащит к успеху «Тюмень» Антон Кобялко. Солиднейший возраст — 37 лет — не мешает бывшему нападающему «Урала», «Оренбурга» и «СКА-Хабаровск» разрывать Вторую лигу. Он лучший бомбардир своей группы с 15 голами и вряд ли подвинется с первой строчки (Максим Руднев из «Челябинска» отстаёт на три мяча). Также «Тюмень» активно пользуется арендами: в составе присутствуют Владислав Тюрин из «Крыльев Советов», Вадим Симутенков из «Зенита», Даниил Соколов из «Ростова» и другие.