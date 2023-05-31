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Жозе Моуринью в финале Лиги Европы, «Рома» – «Севилья», какой тренер в жизни: жена и семья, цитаты, машины, сериалы

«Секрет в любви. Я не из тех, кто ведёт светскую жизнь». Моуринью, каким вы его не знаете
Полина Куимова
Моуринью, каким вы его не знаете. Истории
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Все мы помним поведение Жозе на бровке. А какой он в быту? Любит сериалы, быть в кадре и ценит хорошие машины.

Жозе Моуринью – великий, и отрицать это странно. Португальский тренер пять раз играл в еврокубковых финалах и пять раз одерживал победу. Он мастер перформансов, коммуникаций и футбола. Мы многое знаем о нём на поле, но мало – о том, какой он за его пределами. Про себя Жозе говорит просто: «Я нормальный».

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моуринью – философ и психолог. Важность этих двух компонентов в работе он уяснил ещё во время учёбы

Мама Жозе записала его в бизнес-школу на факультет менеджмента, потому что не разделяла увлечение сына футболом. Надолго он там не задержался. Моуринью пришёл на занятия, но в первый же день решил уйти со словами: «Извините, это не для меня. Там нужно носить пиджак с галстуком, а мне нравятся только спортивные костюмы».

Моуринью поступил в Технический университет Лиссабона – изучать спортивную науку. И там получил одно из важнейших знаний от профессора Мануэля Серхио: футбол — это не только то, что происходит на поле, но и психология, стоящая за ним: эмоции игроков, моральный дух команды, мотивация и многое другое. «В университете у меня был профессор, который всегда говорил мне: тренер, который знает только футбол, ничего не знает о футболе, – рассказывал Жозе. – Важно, чтобы вы узнали человека. Я до сих пор руководствуюсь этими словами. Футболисты – не просто футболисты. Это люди, которые играют в футбол. И именно поэтому вы должны иметь дело с людьми, находить подход к каждому. Это как рестораны a la carte, как сказали бы французы. Вы не должны смотреть на игроков так, будто они все одинаковые. Они разные».

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
главный тренер «Ромы»

«Выиграть титул — это не только быть лучшей командой на поле, но и иметь сильный менталитет, никогда не думать, что вы выиграли или проиграли, пока не прозвучит финальный свисток».

Моуринью играет с эмоциями и мотивацией игроков, заставляет их работать, находя несколько методов, позволяющих футболистам играть лучше. В каком бы клубе он ни работал, португалец требует верности. Он хочет, чтобы каждый футболист, который у него есть, играл для него, делал всё возможное только для него. Если игрок сдаёт – выпадает из состава.

Моуринью хочет, чтобы его игроки чувствовали ответственность, знали, что значит контролировать ситуацию. Для него это гораздо ближе и значимее, чем идеально выверенная тактика. Для Жозе коллективная борьба всегда важнее всего.

Как-то на пресс-конференции он процитировал Гегеля, известного прусского философа, сказав, что истинное понимание приходит только через признание целого. Португалец подразумевал, что журналисты, как правило, вместо целого сосредотачиваются на том, что сразу бросается в глаза. Это очень хорошо отображает личность и стиль управления Моуринью. Он не занимается сослагательными наклонениями или полумерами. Для него не существует компромиссов, потому что это значит признать, что он был не прав. На своей первой пресс-конференции в «Манчестер Юнайтед» он сказал, что хочет «всего». В письме, которое Моуринью отправил футболистам «Челси» в 2004 году, говорилось:

«С этого момента каждая тренировка, каждая игра, каждая минута вашей социальной жизни должна быть сосредоточена на цели стать чемпионами».

Сегодня в копилку памятных моментов жизни Моуринью может добавиться ещё один:
Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией
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Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией

Одна из самых знаменитых фраз Моуринью – I prefer not to speak («Я предпочитаю молчать»). Известный рэпер использовал её в песне

У Моуринью есть две самые известные цитаты: «I am Jose Mourinho» (невозможно прочитать её без его акцента!) и «I prefer really not to speak. If I speak I'm in big trouble» («Я предпочитаю не говорить. Если говорю, то у меня большие проблемы»). Рэпер Stormzy выпустил трек Mel Made Me Do It, где одна из строчек – та самая известная цитата Жозе про молчание. И Моуринью засветился в его клипе!

Жозе обожает кино и сериалы. И сам любит быть в кадре – снялся в тизере к сериалу «Тед Лассо»

Моуринью часто ходит в кино с детьми – любовь к фильмам настолько сильна, что он даже не стал смотреть финал Лиги чемпионов в 2008-м, а пошёл в кинотеатр.

Когда португалец ещё работал в «Челси», то рассказывал: «Мне нравится быть в моём маленьком кабинете на «Стэмфорд Бридж», лежать там и смотреть фильмы на iPad. Я ненавижу, когда кто-то стучит в дверь и говорит, что мне надо идти давать интервью. Мне нравится быть в моём офисе, а не в раздевалке в ожидании игры — я люблю смотреть сериалы. Всегда жду выхода новой серии. В это время игроки разминаются или готовятся к матчу в раздевалке. О них заботятся ассистенты, а мне в это время делать нечего. Просмотр сериалов помогает расслабиться. Обычно я начинаю смотреть со второго сезона, когда вышло уже 15-20 серий сериалов вроде «Карточного домика», «Скандала» или «Безумцев».

Год назад Жозе много критиковали. А мы вспоминали его цитаты:
Моуринью скатился — об этом говорят и его цитаты. Но теперь он снова стал Особенным!
Моуринью скатился — об этом говорят и его цитаты. Но теперь он снова стал Особенным!

В 2019-м Жозе пришёл на YouTube-канал Joe, где ведущий зачитывал ему цитаты, предлагая португальцу угадать их автора: принадлежит фраза футбольному менеджеру или же герою фильма. Моуринью с ходу угадал цитату Аль Пачино из «Каждого воскресенья», а потом признался, что это его любимый актёр, и рассказал историю их встречи. «Я был так горд, когда встретил его в Лос-Анджелесе, и он знал, кто я такой. Никогда не прошу о фото, но с ним у меня есть снимок», – вспомнил он. А заодно поделился своим любимым фильмом: «Если мне нужно выбрать один, я бы назвал «Крестного отца».

Аль Пачино и Жозе Моуринью

Аль Пачино и Жозе Моуринью

Фото: Из личного архива Моуринью

Ещё один любимый актёр Жозе – Энтони Хопкинс. «Он был хорош и 20 лет назад, и до сих пор, – рассказывал португалец в интервью GQ. – Один из немногих, чьи новые фильмы меня впечатляют, в его работах больше глубины, они заставляют задуматься, их хочется пересматривать. Майкл Кейн, Энтони Хопкинс и Шон Коннери – иконы. Они лучшие актеры и очень стильные мужчины. Они стали легендами без тех преимуществ, которые современные актёры считают само собой разумеющимися. Я был подростком, который рос на их фильмах, поэтому теперь питаю слабость к возрастным актёрам».

Особое восхищение Жозе испытал, когда лично увидел Дженнифер Энистон в США в 2013-м. «Челси» приехал в Лос-Анджелес на предсезонные сборы и остановился в отеле «Беверли-Хиллз», куда в один день зашла звезда сериала «Друзья».

Этот момент вспомнил журналист Роберт Бизли в книге «Жозе Моуринью: вблизи и лично»: «Я сидел с Моуринью, который рассказывал мне о своих провальных летних каникулах в Бразилии. Но внезапно его сказки прекратились. Замолчал не только он, но и весь состав «Челси»: испуганные глаза, челюсти отвисли – все присутствующие замерли. Такой эффект произвела Дженнифер Энистон. Жозе ничем не отличался от остальных, когда звезда влетела через парадные двери в лобби отеля: он замер на месте, лишь быстро двигая глазами. Дженнифер Энистон была великолепна в тот день и ясно осознавала, какое влияние оказала на группу мужчин. Она посмотрела на пёструю коллекцию зомбиподобных особей, загипнотизированных ею, и сверкнула улыбкой.

Дженнифер Энистон в 2013 году

Дженнифер Энистон в 2013 году

Фото: Jag Gundu/Getty Images

Очень быстро она исчезла в коридоре, и Жозе предсказуемо стал первым, кто отреагировал: «Чёрт возьми, какой же Брэд Питт все-таки идиот!» И моментально добавил: «Дженнифер Энистон – один, Анджелина Джоли – ноль». При упоминании Джоли он надул губы, подражая Анджелине».

Жозе сам любит быть в кадре – в сериале про «Тоттенхэм» португалец занимает бóльшую часть экранного времени, и, как потом рассказывал оператор Дуэйн Макклуни, Моуринью был полон энтузиазма на съёмках. Всем сразу стало понятно, что харизматичный тренер – главный герой этого шоу.

Моуринью даже засветился в тизере к сериалу «Тед Лассо», снятом DAZN. В нём Лассо звонит Жозе во время финала Лиги чемпионов и расспрашивает его про европейский футбол.

Вот перевод их диалога:

– Окей, вот мой первый вопрос: все европейские страны играют в одинаковый футбол? А то британский сильной отличается от того, что есть у нас в США.

– Много общего, но и много разного, Тед, – спокойно отвечает Жозе. – Британский футбол – это сила и скорость. Италия сосредоточена на обороне. Они мастера «катеначчо».

– О, мне нравится это слово!

– В Испании предпочитают тики-таку.

– Мне в самолёте предложили курицу тики-таку, но я отказался. Угадай, что я взял вместо неё?

Жозе не засмеялся – и сказал, что ему пора, потому что начинается второй тайм.

– Чёрт, я что, пропустил шоу в перерыве?! Кто там выступал: Бруно Марс? Coldplay?

На этом Жозе сказал, что отключается.

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Жозе познакомился с женой в 17 лет. Они до сих пор вместе – у них двое детей и большая любовь

Моуринью дома – совсем другой человек. «Я нормальный, – рассказывал он. – Делаю то, что могу. Не делаю того, что мне стыдно делать. Я, например, не умею готовить. Мне не нужно убираться, но я люблю ходить в супермаркет за покупками или с детьми в кино, помогать с домашним заданием. Я люблю быть нормальным».

Любовь его жизни – Матильда, которую он нежно называет Тами. Они познакомились, когда Жозе было 17, а ей 15, и с тех пор они вместе: «Секрет в любви. Если ты успешен в футболе, то это потому, что ты любишь футбол. Если вы успешны в какой-либо другой работе, я считаю, это потому, что вы влюблены в эту работу. Если у вас есть хорошая семья – это потому, что люди любят друг друга. Любовь — это основа. Моя жена мне доверяет, моя жена меня знает. Для нас всё кристально ясно. Я не из тех парней, кто ведёт светскую жизнь, и я счастлив быть тем, кто я есть».

Жозе Моуринью с женой и дочкой

Жозе Моуринью с женой и дочкой

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ещё одна любовь Жозе – машины. Одна досталась ему в подарок от Абрамовича

Первая машина появилась у Моуринью в 18 лет – он только получил водительские права, и отец купил ему серебристый Renault 5, чтобы Жозе мог ездить на учёбу в университет, который находился в 40 км от его дома. «Позже у меня появилась Honda Civic — это была первая машина, которую я купил себе сам», – рассказывал он The Telegraph. Следующей машиной была Suzuki Vitara, и она стала для него несчастливой.

«Я попал в аварию, — вспоминал Моуринью. – Я поехал с Бобби Робсоном, чтобы подписать контракт в Барселоне в 1996 году, но ехал так, чтобы меня не замечали. Было поздно, и, когда возвращался в Португалию, заснул. Мне очень повезло — я сломал несколько ребер и получил несколько швов на голову, так что ничего серьезного».

Отец был не единственным человеком, который купил Жозе авто. В феврале 2008 года, всего через пять месяцев после того, как Абрамович уволил его из «Челси», Моуринью получил доставку на дом: снаружи стоял 612 Scaglietti Ferrari – один из 60 автомобилей, выпущенных в рамках празднования 60-летия итальянского суперкара. Это был подарок от бывшего босса.

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Когда Жозе взял требл, он решил порадовать себя новой машиной. «Я выиграл все соревнования с «Интером» и получил первый «Золотой мяч» ФИФА для тренеров, – вспоминал он. – 2010 год был идеальным. Идеальным сезоном, и я купил автомобиль Aston Martin Rapide. Я тогда сказал своим сыну и дочери: «Это не для продажи, вы должны оставить его себе навсегда».

В 2014 году тюнинг-ателье Mansory совместно с частным ювелирным клубом Raff House собиралось создать суперкар в честь Моуринью – Mansory Mourinho Supercar 2014. Планировалось, что будет выпущено всего 11 таких машин — каждая стоимостью в € 2 млн. Правда, новостей о реальном старте продаж так и не было.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: autogespot.com

Моуринью был амбассадором Jaguar и долгое время ездил на машинах этой марки, но в 2017 году их сотрудничество подошло к концу: компания годом ранее поздравила Жозе с назначением в «Юнайтед» раньше, чем об этом было объявлено официально.

Он любит водить сам, но вот в Англии его постоянно возил водитель – Жозе так и не смог привыкнуть к левостороннему движению.

Моуринью не представляет свою жизнь без футбола. Наверное, именно поэтому у него до сих пор нет никакого бизнеса

Когда Жозе сидел без работы после ухода из «МЮ», он проводил лето дома, в родном городе Сетабула – такое произошло с ним впервые за 20 лет, и для него эта ситуация оказалась сложным периодом.

«У меня есть время всё обдумать и переосмыслить, – говорил он тогда. – Мои друзья говорят мне: «Наслаждайся своим временем, наслаждайся летом, тем, чего у тебя давно не было». Честно говоря, я не могу наслаждаться. Я недостаточно счастлив, чтобы это делать. Я скучаю по футболу, во мне горит огонь, я скучаю по фанатам и людям, которых вдохновлял».

Моуринью живёт футболом, поэтому у него не остаётся времени на что-то ещё. У него нет никакого бизнеса, потому что на это просто нет времени. И, наверное, желания – всё же Жозе в первую очередь великий тренер, а не бизнесмен.

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