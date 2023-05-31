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«Севилья» — «Рома», 31 мая 2023 года, онлайн-трансляция финального матча Лиги Европы, 31 мая 2023, где смотреть

Старт финалов еврокубков! «Севилья» и «Рома» Моуринью бьются за Лигу Европы! LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Финал Лиги Европы — 2023
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Главный матч за второй по престижу трофей начнётся в 22:00 по московскому времени на стадионе в Будапеште.

Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги Европы – «Севилья» сыграет с «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Игра примечательна не только статусом, но и уникальной предматчевой статистикой.

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дело в том, что «Севилья» никогда не проигрывала еврокубковые финалы. Испанский клуб шесть раз выходил в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы и обязательно выигрывал трофей. Но та же история и с Жозе Моуринью – португалец вышел победителем из всех еврокубковых финалов, в которых играл.

Занятно, что «Рома» может выиграть второй еврокубковый турнир подряд – в прошлом сезоне с тем же Моуринью итальянцы взяли Лигу конференций. Если это случится, то и для португальского тренера это будет важная отметка: он второй раз в карьере дважды за два года покорит Европу.

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В преддверии смачной вывески предлагаем проголосовать за победителя сегодняшнего матча.

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