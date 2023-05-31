Старт финалов еврокубков! «Севилья» и «Рома» Моуринью бьются за Лигу Европы! LIVE

Главный матч за второй по престижу трофей начнётся в 22:00 по московскому времени на стадионе в Будапеште.

Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги Европы – «Севилья» сыграет с «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Игра примечательна не только статусом, но и уникальной предматчевой статистикой.

Дело в том, что «Севилья» никогда не проигрывала еврокубковые финалы. Испанский клуб шесть раз выходил в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы и обязательно выигрывал трофей. Но та же история и с Жозе Моуринью – португалец вышел победителем из всех еврокубковых финалов, в которых играл.

Занятно, что «Рома» может выиграть второй еврокубковый турнир подряд – в прошлом сезоне с тем же Моуринью итальянцы взяли Лигу конференций. Если это случится, то и для португальского тренера это будет важная отметка: он второй раз в карьере дважды за два года покорит Европу.

В преддверии смачной вывески предлагаем проголосовать за победителя сегодняшнего матча.