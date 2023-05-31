«После «Зенита» я жил в детском приюте в джунглях». Большое интервью с боссом «Балтики»

Кирилл Волженкин – крут. Волонтёрил в Азии и получал фотопремии, а теперь заходит в РПЛ. Он рассказал нам о целях на сезон.

Мы встречаемся с гендиректором «Балтики» Кириллом Волженкиным через день после той самой игры с «Рубином» (0:1). И через два после официального выхода «Балтики» в РПЛ. Подъезжаю на такси к самому старому стадиону России, который построили ещё в XIX веке. Рядом небольшое здание. В прусском стиле.

Если бы не знал – точно не подумал бы, что это офис теперь уже клуба РПЛ. Обычно он занимает минимум несколько этажей крупного бизнес-центра. Здесь всё скромно. Выглядит он так:

Офис «Балтики» Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Через минуту мы уже идём в сторону той самой арены. Решили пообщаться прямо на трибуне. Потому что в кабинете менеджера шло одно из совещаний. Спрашиваю про размеры офиса. Волженкин говорит, что появятся дополнительные пространства.

– Вообще, наш офис и часть южной трибуны стадиона «Балтика» – объекты культурного наследия, – объяснил босс клуба, – построены ещё в конце позапрошлого века. Да, офис – не самая наша сильная сторона, места для всех работников реально мало. Под РПЛ нам, конечно, нужно будет расширять штат, будем думать, где размещать дополнительных сотрудников.

За счёт чего «Балтика» вышла в РПЛ: менталитет, селекция, стабильность во всём

– Был момент, когда вы поняли – «Балтика» точно выйдет в РПЛ?

– Мы весь сезон двигались поступательно вверх. Кроме разве что 1-го тура, когда проиграли «Велесу», пропустив шальной гол на последней минуте. Очень не повезло. Потом стали набирать, пошли победы, чередовавшиеся с ничьими. Зимой мы ушли на перерыв лидерами первенства, и тогда пришло окончательное ощущение, что достижение глобальной цели более чем реально. Продолжили работу, которая позволила сохранить лидирующую позицию в таблице. И вот – путёвка наша.

Осенью пришло такое классное ощущение – я видел это по ребятам: иного результата, кроме победы, они не рассматривают. На любую игру мы ехали только за тремя очками, даже не допуская, что может быть какой-то иной итог. Появилась уверенность, которой раньше не было, та самая психология победителей, пусть и на уровне Первой лиги. Это было видно по поведению, разговорам. Чувствовалось постоянно.

– Со стороны кажется, что у вас абсолютно беспроблемный клуб. Находясь внутри, наверное, нельзя сказать, что всё так идеально?

– Не могу сказать, что были какие-то прям проблемные моменты. Сезон мы прошли ровно, стабильно, без каких-то потрясений. В клубе шла нормальная, профессиональная работа, все в команде были сосредоточены на достижении общей цели. Без этого, естественно, невозможно было достичь таких результатов. 30 матчей без поражений – такого в Первой лиге не добивался никто.

Игроки «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

– Такая стабильность – редкость почти для всех.

– Понимаете, всё это появилось не на пустом месте. Несколько лет мы как раз шли к тому, чтобы создать такую атмосферу, выстраивали всё по мелочам и обращали внимание на детали. Все клубные подразделения работали на максимуме, не щадили себя ради общей цели. Это и принесло плоды.

Важный момент – за последние годы у нас почти не меняется менеджерский состав. Все хорошо знают друг друга, коммуницируют, помогают коллегам во всём. Это тоже залог успеха.

Ну и нельзя не сказать про рабочий менталитет футболистов «Балтики»: все на 100% сконцентрированы на достижении результата. Некоторые игроки к нам приходят и удивляются – почему здесь такие профессионалы, как получилось, что практически все в команде следят за питанием, за восстановлением. Ночные клубы – это вообще не про нас. Не то что мы запрещаем, но они сами не хотят.

– Матч с «Рубином» собрал 32 682 зрителя. Могли такое представить?

– Мы надеялись на это, когда начинали реализовывать билеты. В итоге пришли к тому, что за несколько дней до начала их физически не было в продаже. Мне за день-два до матча звонили разные люди, просили помочь, однако я честно отвечал: простите, но у нас реально не осталось. Раскупили всё. Ноль. Это было приятно. Понятно, мы ожидали повышенный интерес. Правда, не ожидали полного аншлага. Рады этому.

– Матч вы проиграли. И я видел кучу расстроенных лиц. Эти ребята заранее завоевали путевку, но расстраиваются из-за поражения в матче, который глобально уже ничего не решает. Не странно?

– Конечно, мы не хотели проигрывать, не хотели опускаться на второе место. Такие эмоции после поражения от «Рубина», думаю, как раз следствие того самого менталитета победителей, который появился у команды в этом сезоне. Наши молодые игроки очень остро воспринимают поражения. Плюс есть Младен Кашчелан – человек, для которого существует только один результат — победа. Он абсолютно не умеет проигрывать, не терпит этого и распространяет эту энергию вокруг себя. Нельзя не отметить его важнейшую роль в итоговом результате команды в сезоне.

Младен Кашчелан Фото: ФК «Балтика»

Со стороны это может показаться странным. Если бы мне перед началом сезона сказали – вы лидируете весь чемпионат, выходите в РПЛ, но проигрываете в конце «Рубину» и занимаете второе место, я, естественно, согласился бы. Но, учитывая ход сезона, сейчас уже хотелось большего.

Как «Балтика» становится частью Калининграда: баннеры, лого на автобусах и даже в зоопарке

– При этом у вас не было празднований с городом. Почему?

– Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, согласовываем с городскими властями. Думаю, сделаем что-то после последнего матча в сезоне.

– Насколько клубу важно ассоциировать себя с Калининградом?

– Мы представляем всю область, и, конечно, для нас важно, чтобы клуб идентифицировался как неотъемлемая часть региона. Хочется, чтобы «Балтика» в перспективе стала спортивным символом города и области, как тот же «Зенит» для Санкт-Петербурга. Их бренд настолько узнаваем и ассоциируется с городом, что обычные туристы на память увозят с собой магнитики не только с изображением Эрмитажа, но и с логотипом «Зенита».

– Что для этого делается?

– Мы хотим, чтобы «Балтика», логотип клуба, сопровождали людей везде — в аэропорту, в общественном транспорте, во время отдыха на побережье и так далее. У людей должно быть осознание, что у них есть свой клуб, который регулярно развивается и достигает успехов. Вопрос, за кого болеть, не должен даже возникать. Не за «Зенит», не за «Спартак» – только «Балтика»! Нужно отметить, что городские и областные власти всегда идут нам навстречу, помогают по разным проектам, в том числе по визуализации бренда в городе.

Реклама от ФК «Балтика» Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Важна работа с разной аудиторией, но особенно, если мы говорим про перспективу, – с детьми. Мы активно ведём работу в этом направлении и в прошлом году, например, всем первоклассникам города подарили набор юного балтийца — тетрадка, ручка, линейка с нашим логотипом, плюс билеты на матч. У ребёнка первый день в школе будет ассоциироваться с «Балтикой», а после он придёт на матч с родителями. Кто-то из ребят попросит сводить его и на следующую игру, потом ещё, затем пригласит друзей и так далее.

Мы используем различные, включая наиболее актуальные, цифровые, методы взаимодействия с аудиторией, ищем любую возможность приблизить «Балтику» к людям.

Чувствуем, что «Балтика» очень важна для жителей региона. Нужно слышать, с каким восхищением болельщики рассказывают про игру команды в середине 90-х, про тот выход в высший дивизион, про 20 тысяч болельщиков на стадионе. Про эмоции, которые переполняли регион в то время. Это действительно было историческое событие для области. Мы стараемся поддерживать связь с тем временем, для нас важно помнить историю клуба, учитывая, насколько важна была та победа для калининградской самоидентификации. Здорово, что спустя 25 лет клубу удалось вернуться в элиту.

Болельщики «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

– У вас один из лучших стадионов России не только по внешнему, но и по внутреннему образу. Долго к этому шли?

– Мы понимаем, что в нынешнее время, когда у людей множество альтернатив для проведения досуга, нужно их чем-то заинтересовывать, завлекать на стадион. Просто одним футболом большую аудиторию уже не собрать. Нужна дополнительная программа, развлечения для болельщиков всех возрастов, нужно превратить поход на футбол в семейный праздник. Конечно, мы постоянно следим за тем, что делают коллеги в этом направлении в России и за рубежом, что-то перенимаем, где-то модернизируем. Вместе с тем большинство идей по оформлению дня матча принадлежит нашему отделу развития, они постоянно что-то придумывают и стараются сделать каждую новую игру не похожей на прошлую.

Если говорить о клубах, чья работа с аудиторией вызывает симпатию, – это «Динамо». Они очень классно «упаковывают» матч и всё, что с ним связано. На мой взгляд, «Динамо» сейчас самый модный клуб России, хотя ещё несколько лет назад никто даже подумать не мог, что его можно будет так воспринимать. Но теперь «Балтика» в Премьер-Лиге, и через некоторое время мы, уверен, навяжем им конкуренцию в этом направлении.

РПЛ: трансферный пример – «Оренбург», бюджет, агенты, работа при Fan ID

– В каком качестве и с какими задачами «Балтика» зайдет в РПЛ?

– Надо реалистично смотреть на вещи. Понятно, что чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем (смеётся). Но в то же время мы однозначно не хотим быть командой-лифтом, хотим, выйдя в РПЛ, остаться там надолго, развиваться и стать чем-то неотъемлемым для лиги. Будем стараться финишировать в середине таблицы.

В плане селекции команд, которые только вышли в РПЛ, мне нравится, как работает «Оренбург». Мы планируем действовать в этом же стиле. Они финишируют в середине таблицы, собственно, чего и мы хотим в первый сезон.

– У них разношëрстная селекция. После выхода в РПЛ привезли немало аргентинцев.

– Да. Но у нас тоже нет никаких барьеров с точки зрения приглашения легионеров. При этом мы не хотим отходить от концепции развития футболистов — любой игрок — легионер или местный — должен иметь потенциал для роста. Нам нужны люди, которые хотят развиваться вместе с командой, добиваться результатов, а не просто играть за зарплату. Трудовой менталитет игроков очень важен при осуществлении селекционной работы. Мы уделяем большое внимание этому при подборе футболистов.

Знаете, есть игроки, которые профессионально выводят команды в РПЛ и переходят из клуба в клуб под эту задачу, есть те, кто специализируется на задаче не вылететь. Это не наши варианты. Нам нужны молодые, голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живёт исключительно интересами команды. Уверен, «Балтике» удастся зажечь новые футбольные звëзды.

– Как раз спортивный директор сказал, что распродажи не будет.

– Менять половину состава точно не будем. Но усилим некоторые позиции за счет качественных иностранцев. У нас в команде многие ребята находятся в хорошем возрасте, все ещё могут добавлять. Это как раз следствие клубной философии. Мы убеждены, что молодые игроки, у которых нет зашоренности в голове, могут гораздо быстрее адаптироваться к новым реалиям, к скоростям, темпу и уровню сопротивления в РПЛ. У них нет негативного опыта, они ничего не боятся и могут в перспективе быть гораздо эффективнее, чем те, кто, например, уже играл в РПЛ, но всегда боролся за выживание.

Та же игра с «Рубином» была очень полезна для нас со спортивной точки зрения. Она нас отрезвила, показала моменты, на которые нужно обратить более пристальное внимание. Понимаем, что это был по сути первый матч в РПЛ.

– Иностранцы из Южной Америки?

– Да, мы сейчас глубоко изучаем этот рынок. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них.

– Некоторые клубы РПЛ, Первой Лиги и тем более Второй работают с конкретными агентами – они заводят бóльшую часть состава. Как с этим у «Балтики»?

– Нет. Такого нет и никогда не будет. Для качественного управления клубом не должно быть перегибов в сторону какого-то одного агента, иначе уже он будет руководить, выкручивать руки менеджменту и тренерам. Это путь в никуда.

Мы общаемся практически со всеми агентами, изучаем игроков, которых они предлагают. Это часть работы в клубе лежит на спортивном директоре Исмаиле Ибрагимове.

Видно, кстати, как агенты в последнее время изменили отношение к «Балтике» – раньше оно было достаточно спокойным, ровным, мы были просто одним из клубов лиги. А сейчас они увидели, что в «Балтике» дают игровое время молодым футболистам, что они здесь развиваются, все попадают в состав исключительно по спортивному принципу. Поэтому сейчас наш клуб стал среди первых, куда присылают игроков на изучение.

– Ещё о трансферах. Ранее вы говорили, что продажа игроков должна стать важной частью доходов. И, будучи в ФНЛ, как раз шли к тому, чтобы клубы РПЛ платили, а не забирали футболистов бесплатно. По сути, вы меняли систему, которая строилась годами. Вам действительно удалось это сделать?

– За деньги в прошлом году от нас ушли три футболиста. Хотя могло быть больше, но в этом спортивном сезоне мы концептуально никого не отпускали, хотели решить основную задачу. Звонков было много, однако даже не вступали в переговоры. Даже за хорошие деньги.

Я надеюсь, мы задали определённый тренд для клубов Первой лиги и дальше ситуация будет меняться. Считаю, что в России клубы могут и должны зарабатывать на продаже игроков, в том числе в Первой лиге.

Игроки «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

– Понимаете свой доступный бюджет на трансферы в РПЛ?

– О десятках миллионов евро речь точно не идёт. Бюджет на трансферы в любом случае будет в структуре общих трат на участие в РПЛ, но это точно не баснословные деньги. Понятно, что за хороших футболистов в любом случае придётся платить.

– Бюджет. Вы говорили, что расходы в РПЛ для клубов в середине таблицы плюс-минус 1 млрд рублей.

– Да. Это видно, если посмотреть финансовую отчётность РФС. 1-1,5 млрд – средний бюджет для РПЛ.

– То есть нынешний надо увеличивать примерно в три раза.

– Работа в этом направлении ведётся. Мы заключили хороший договор с букмекером. Одним из важных условий контракта был выход в РПЛ. Сделав это, мы в разы увеличили сумму дохода. Это хороший источник финансирования.

Плюс нельзя забывать об отчислениях от лиги за ТВ-трансляции. Доходы от Кубка. Даже если взять вот эти деньги – это уже условно половина бюджета. Мы продолжаем общаться со спонсорами. Надеемся, они появятся ещё.

– А что с помощью от региона?

– От них сумма помощи останется прежней. Это принципиальный момент. Нагрузка на бюджет региона повышаться не будет.

– Губернатор области Алиханов очень любит футбол.

– Да. И если бы не поддержка Антона Андреевича, ничего этого не было бы. Он один из главных творцов этого успеха. Губернатор сильно поддерживает команду, всегда интересуется состоянием игроков, селекцией, приходит абсолютно на все матчи в Калининграде и смотрит выездные игры.

Губернатор Антон Алиханов на матче «Балтики» Фото: youtube.com

– Fan ID. Как планируется сохранить аудиторию на арене?

– Я надеюсь, 25 лет ожидания сыграют свою роль и болельщики придут поддержать команду, для нас это очень важно. Как показала игра с «Рубином», легко нам не будет. В течение всего сезона и особенно этом матче команда чувствовала сумасшедшую энергетику от трибун. В прошлом году, после кубковой встречи с «Динамо», Сергей Николаевич на пресс-конференции сравнил атмосферу на стадионе с театром, тогда некоторые болельщики не очень правильно восприняли эти слова, тренер позже за них извинялся. Хотя я понимаю, что он имел в виду: действительно, тогда было ощущение, что некоторые люди пришли не поддерживать «Балтику», а просто посмотреть на футбол как событие. В этом сезоне энергия, идущая от трибун просто невероятна.

Важный индикатор – в игре с «Рубином» болельщики не просто поддерживали, но и до последнего не уходили с трибун. Хотелось бы увидеть такое и в РПЛ.

– Вы уже говорили с активом относительно бойкота?

– Активные болельщики разделяют позицию коллег из других клубов. И пока заявляют о том, что не будут ходить на игры.

– Цены на билеты изменятся?

– Да, но не критично. Хотя, конечно, вырастут. Нам важно зарабатывать на стадионе. И видеть как можно больше людей на трибунах.

Болельщики «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

Собственная база, работа с Игнашевичем, роль Ткаченко

– Вы говорили, что клуб планирует построить собственную базу в городе. На каком этапе работа сейчас?

– Пока мы продолжаем тренироваться либо на базе в Светлогорске, либо на местном стадионе «Локомотив». Да, мы хотим собственную базу в Калининграде, и проект в данное время находится в работе. Надеюсь, в течение ближайших лет он будет реализован.

– В каком состоянии у клуба работа с детьми?

– Я всегда говорил, что это ключевое направление: мы очень много времени и сил уделяем развитию академии. Хорошим подспорьем для дальнейшего роста будет появление команды в М-лиге – это позволит выстроить структуру сектора молодежного футбола в нужном нам виде – вертикаль «Балтика», «Балтика-БФУ им. И. Канта», молодёжка, команды ЮФЛ, детские команды.

Сейчас в академии тренируются более 800 мальчиков и девочек, постоянно улучшается материально-техническая база, тренеры на регулярной основе проходят обучение и повышают свой уровень.

– Вы полтора года отработали с Игнашевичем в качестве генерального директора. Чем он вас за этот период больше всего удивил?

– Стабильностью. Как игрок он побывал в различных ситуациях – от момента, когда его носили на руках, до периода, когда было стыдно выходить из дома на улицу. Но Сергей прошёл всё и знает, как себя вести в любой ситуации. Он удивил этим спокойствием, уверенностью, непоколебимостью. Я могу сказать только самые добрые слова – мне близка его манера в общении: спокойный, рассудительный, вежливый.

– Многие молодые тренеры импульсивны. Неужели это ему совсем не свойственно?

– Глобально – нет. Но здесь надо сказать, что у нас выстроились хорошие рабочие отношения, стараемся обсуждать все ключевые решения коллегиально, моделируя различные варианты развития события. Это оберегает нас от импульсивных решений.

Сергей Игнашевич Фото: ФК «Балтика»

– Две из трёх команд, вышедших в РПЛ, очень быстро поменяли тренера – «Торпедо» уволило Бородюка, а «Факел» — Василенко. У вас нет опасения, что у Игнашевича может не пойти на другом уровне?

– 100-процентной гарантии никто не даст. Но, думаю, у него всё должно быть нормально. Сергей Николаевич – тренер, который постоянно развивается, смотрит футбол, читает разные книги. Благодаря игроцкому опыту он понимает, что нас ждёт там. А мы полностью ему доверяем. Как показывает история, мы не тот клуб, который принимает резкие, импульсивные решения.

– Какая роль в штабе у Леонида Ткаченко?

– Могу только повторить слова Игнашевича, сказанные на одной из пресс-конференций: у Леонида Ивановича нет определённой зоны ответственности, он занимается всем. Это такой мудрец, у которого есть ответ на любой вопрос. Каждый раз, когда попадаю в раздевалку или на тренировку, вижу, насколько он важен для команды, как все члены команды прислушиваются к его советам и рекомендациям. Пока не знаю, останется ли он в штабе на следующий сезон, многое будет зависеть от его самочувствия.

Леонид Ткаченко Фото: ФК «Балтика»

– Есть клубы, на которые хотели бы быть похожи не только в плане трансферов, но и в плане внешнего образа?

– Мы не хотим быть конкретно на кого-то похожими, ищем что-то своё. В плане маркетинга, например, иногда делаем такие вещи, которые не делает вообще никто. Следим за всеми, хотим брать лучшее.

– В следующем сезоне в РПЛ появится балтийское дерби. Уже думали, как это можно подать?

– Пока в таком контексте это не обсуждали. К «Зениту» особое отношение в Калининграде, надо сказать, что не всегда хорошее. Но, безусловно, это будет особенный матч для нас, игра с чемпионом страны.

Волженкин семь лет работал в «Зените». А потом поехал путешествовать: был волонтёром в Азии и занимался фотографией

– Вы семь лет работали в юридическом отделе «Зенита». Этот опыт вам многое дал?

– Безусловно. Многое дали люди, с которыми работал. Сейчас, кстати, все они на ведущих ролях в российском футболе. Мне повезло – я попал в клуб именно в тот год, когда он впервые с 1984 года стал чемпионом. Для «Зенита» наступило время изменений, период наиболее, как кажется, быстрого и значительного развития. Конечно, работа в таком большом клубе – отдельная история, огромный опыт, который сейчас очень помогает.

– Потом вы отошли от футбола.

– На небольшой период времени. Где-то полгода я занимался волонтёрской деятельностью в Азии. Посетил несколько стран, работал с детьми в приютах, школах. Например, в Камбодже жил в детском приюте в джунглях, учил детей английскому, помогал в других вопросах образования. Потом то же самое в Малайзии, Лаосе, Вьетнаме.

– Зачем вам это?

– Сначала я учился. Потом, ещё будучи студентом, пошёл работать. Много времени проводил в офисе, не поднимая головы. Потом ушёл из «Зенита» и понял, что нужна перезагрузка. Хотелось посмотреть жизнь и познакомиться с ней ближе. Это колоссальный опыт. И он очень поменял моё отношение к ценностям, принятым у нас в обществе. Понял, что не все из них важны.

– О чём речь?

– Когда ты долго общаешься с простыми людьми, видишь, с какими сложностями они сталкиваются каждый день, то понимаешь – все наши бытовые проблемы, которым мы уделяем столько внимания, – ерунда. Нам говорят про важность вещей, услуг… А потом я вижу маленьких детей, у которых нет ничего, нет родителей. У них одна игрушка на 30 человек — и всё. Со временем ты понимаешь, что больше всего они ценят не вещи, а эмоции, отношение, человеческое тепло. Им просто нужны любовь и поддержка. Ты начинаешь, например, играть с ними в футбол, проявляешь какое-то внимание и чувствуешь, насколько они тебе благодарны за это, насколько тянутся. А ты ведь ничего не делаешь – просто играешь с ними в мяч.

Ты покупаешь им за $ 1 мешок леденцов на заправке в Камбодже, приносишь и понимаешь – для них даже эта мелочь огромное событие. Они смотрят на тебя огромные глазами, искренне благодарят. Хотя у нас бы посмотрели как на сумасшедшего.

– Главное, что дал этот опыт?

– Учишься не смотреть на внешний вид человека, не судить о книге по её обложке. Визуальная действительность в азиатских странах, особенно в нетуристических частях, сильно отличается от того, что есть здесь. Ты в самом начале смотришь там на людей, на антураж, видишь непривычную и временами пугающую еду, и хочется дистанцироваться. Но это абсолютно неправильно. Когда начинаешь смотреть в суть, общаться, узнавать их ближе, то всё меняется. Ты понимаешь, насколько поверхностно раньше смотрел на всё вокруг, даже не пытаясь вникнуть в суть вещей и событий.

– Параллельно вы занимались фотографией?

– Это тоже правда. Я и сейчас люблю фотографировать. Даже были определённые успехи – одна работа, кстати, из Азии, стала фотографией дня на российской версии National Geographic. Конечно, для фотографа-профессионала это не такой значимый момент. Но для любителя прямо круто.

Фоторабота Кирилла Волженкина из Азии Фото: Из личного архива Волженкина

Фоторабота Кирилла Волженкина из Азии Фото: Из личного архива Волженкина

– Но через полгода вы вернулись к работе. Чем занимались до приглашения в «Балтику»?

– Да. Стал заниматься частной практикой в сфере спортивного права — помогал футболистам, оказывал юридические услуги футбольным клубам. Параллельно много ездил по европейским странам, общался с представителями зарубежных футбольных клубов и академий, изучал опыт их работы, участвовал в сотрудничестве некоторых из них с российскими коллегами. Это был полезный и интересный для моей нынешней деятельности опыт, поскольку позволил взглянуть на все процессы со стороны, не как работник клуба.