«Севилья» и Моуринью никогда не проигрывали в финалах еврокубков. Но фаворит в матче есть

Сегодня, 31 мая, «Севилья» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы. Матч начнётся в 22:00 по мск и пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Прямая трансляция – на «Матч ТВ». Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящей битве «Севильи» и «Ромы».

Как «Севилья» и «Рома» оказались в финале Лиги Европы

«Севилья» попала в плей-офф ЛЕ, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, где играла с «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном». На пути к финалу испанцы выбили из турнира ПСВ (3:2 по сумме двух матчей), «Фенербахче» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (5:2) и «Ювентус» (3:2). «Севилье» было непросто: клуб проиграл ответные встречи в гостях ПСВ и «Фенербахче», а туринский клуб одолел лишь в дополнительное время.

«Рома» прошла большой путь. Команда Жозе Моуринью заняла второе место в группе Лиги Европы, где играла с «Бетисом», «Лудогорцем» и ХИКом. Римляне выбили из турнира «Зальцбург» (2:1 по сумме двух матчей), «Реал Сосьедад» (2:0), «Фейеноорд» (4:2), «Байер» (1:0). Стоит отметить, что противостояние «Ромы» с нидерландской командой ушло в дополнительное время, где Стефан Эль-Шаарави забил победный гол, а Лоренцо Пеллегрини увеличил разрыв до двух мячей. Римлянам повезло: гол Пауло Дибалы на 89-й минуте спас их от вылета.

Приблизительные составы на матч

Так выглядят примерные стартовые составы команд на матч.

«Севилья»: Боно; Навас, Баде, Гудель, Теллес; Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хиль; Эн-Несири.

«Рома»: Патрисиу; Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола, Челик; Кристанте, Матич, Пеллегрини, Эль-Шаарави; Абрахам.

Стоимость состава «Ромы» превышает севильскую (€ 317,15 млн против € 209 млн). Самый дорогой игрок испанской команды оценивается всего в € 15 млн – это нападающий Юссеф Эн-Несири. Марокканец сыграл восемь матчей в этом сезоне Лиги Европы, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу (в ЛЧ – два мяча в четырёх играх). У «Ромы» самый дорогой игрок – Тэмми Абрахам. У форварда 1+2 по системе «гол+пас» в 13 матчах Лиги Европы. Больше угроз воротам соперника у римлян создают только Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини – у них 13 результативных действий на двоих.

Травмы и дисквалификации

В обоих составах есть потери. У «Севильи» не сыграют: Маркос Акунья (дисквалификация за удаление в предыдущем матче), Пап Гейе, Хесус Корона, Танги Ньянзу (повреждение) и Маркан (мышечная травма). Что касается «Ромы», то у итальянцев одна серьёзная потеря – матч на скамейке начнёт главная звезда команды Пауло Дибала. Вообще команде не помогут Рик Карсдорп (травма колена) и Мараш Кумбула (травма крестообразных связок).

Личные встречи

Финалисты Лиги Европы встречались между собой четыре раза, но лишь единожды в рамках официального матча. Это было в августе 2020 года. Тогда «Севилья» обыграла «Рому» 2:0 в 1/8 финала Лиги Европы. Из-за пандемии плей-офф проходил в формате одной встречи, поэтому голы Серхио Регилона и Юссефа Эн-Несири вывели испанцев в четвертьфинал. В том розыгрыше «Севилья» взяла трофей, обыграв в финале «Интер» со счётом 3:2.

Юссеф Эн-Несири («Севилья») после гола Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Прогноз букмекеров и суперкомпьютера

Букмекер «Фонбет» отдаёт небольшое предпочтение «Севилье». На её победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.80, на ничью или победу «Ромы» – за 3.00. Что касается итоговой победы, то и здесь преимущество на стороне испанцев (1.85 против 1.95). Аналитики не ждут, что в финале будет результативный футбол: поставить на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.55, а на ТБ 2.5 мяча дают коэффициент 2.65. На то, что обе команды смогут забить в основное время, можно сделать ставку за 2.18. Суперкомпьютер FiveThirtyEight ставит на итоговую победу итальянцев (51% против 49%).

Интересные факты

«Севилья» и Жозе Моуринью никогда не проигрывали в финалах еврокубков. Для испанской команды это будет седьмой финал, для тренера «Ромы» – шестой.

«Севилья» в седьмой раз в истории вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы и в пятый раз в последних 10 розыгрышах.

«Севилья» вышла в финал еврокубка с четвёртым тренером. Ранее команда пробивалась в финал Лиги Европы под руководством Хулена Лопетеги в 2020 году, Унаи Эмери в 2014, 2015 и 2016 годах и в финал Кубка УЕФА с главным тренером Хуанде Рамосом в 2006 и 2007 годах.

Хосе Луис Мендилибар впервые в карьере вывел команду в финал еврокубка.

Жозе Моуринью Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Рома» сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 1991 года.

«Рома» во второй раз в истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. Ранее римляне выходили в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. Тогда команда под руководством Оттавио Бьянки по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» со счётом 1:2.

Моуринью вывел «Рому» в финал еврокубка второй год подряд. В прошлом году «Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в Лиге конференций. Тогда Моуринью стал третьим тренером в истории (после Удо Латтека и Джованни Трапаттони), который выиграл три различных еврокубка под эгидой УЕФА.

Моуринью вышел в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы с тремя разными командами. В сезоне-2003/2004 португалец выводил в финал «Порту». Спустя 13 лет Жозе добрался до решающего матча с «Манчестер Юнайтед».

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