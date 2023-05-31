«Я плохой тренер: у меня поражений больше, чем побед». Кто ведёт «Севилью» к трофею ЛЕ?

Хосе Луис Мендилибар впервые в карьере вывел команду в финал еврокубка и стал четвёртым тренером «Севильи» (после Хуанде Рамоса, Унаи Эмери и Хулена Лопетеги), которому удалось выйти в заключительную стадию европейского турнира. 21 марта испанский специалист заключил контракт с клубом до конца сезона. На тот момент «Севилья» занимала 14-е место в чемпионате Испании, а Мендилибар стал третьим тренером команды в сезоне. За 14 матчей клуб под его руководством проиграл всего раз, поднялся на 10-ю строчку Ла Лиги (в одном очке от седьмого места) и вышел в финал Лиги Европы, выбив из турнира «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Рассказываем, что за маг этот Мендилибар – ведь он может выиграть для «Севильи» седьмой трофей Лиги Европы.

Хосе Луис Мендилибар до «Севильи»

В 1994 году Мендилибар начал тренерскую карьеру. На протяжении всего пути испанец возглавлял клубы, которые не ставят перед собой больших задач – «Арратия», «Атлетик», «Оррера», «Лансароте», «Вальядолид», «Осасуна», «Леванте», «Алавес». Поэтому за годы работы Хосе выиграл все дивизионы Испании, кроме элитного.

Мендилибар оставил большой след в «Эйбаре», где проработал шесть лет. В 2004 году тренер возглавил команду впервые, но пробыл недолго, так как получил приглашение от «Атлетика». Впрочем, за короткий промежуток тренер поставил команде игру, которая сочетала сразу несколько стилей, чуть было не вывел клуб в Примеру (четвёртое место, не хватило трёх очков) и раскрыл Давида Сильву, который играл за «Эйбар» на правах аренды.

Второй период (2015-2021) стал намного успешнее. Команда Мендилибара отлично смотрелась впереди, была хороша как при быстрых выходах в атаку, так и в коротких розыгрышах у ворот соперника. «Эйбар» под руководством испанца выглядел смело, никого не боялся и был готов «задушить» любого соперника мощным прессингом. Для этого специалист высоко отодвинул от своих ворот линию защиты, так что вратарь Марко Дмитрович был лучшим в Ла Лиге по выходам за пределы штрафной. Кстати, именно благодаря стилю своей команды Хосе не был доволен работой VAR.

Хосе Луис Мендилибар экс-главный тренер «Эйбара» «Сегодня я вижу, что футбол всё чаще теряет ритм, и это меня убивает. Можно сколько угодно добавлять по 10 минут к основному времени – это не спасёт. Футбол ритмичен, в нём не должно быть столько остановок. Я всегда хотел, чтобы «Эйбар» играл интенсивно. Именно поэтому появление VAR и трёхминутных пауз нам сильно навредило. Мы на поле выходили не спорные моменты обсуждать, а играть. Каждый раз, когда матч останавливали, с нами происходило что-то плохое, потому что нарушался наш ритм».

В «Эйбаре» испанец признавался лучшим тренером месяца, не проигрывал на протяжении семи матчей и даже поднимал клуб до шестого места в чемпионате Испании. У Мендилибара был скромный штаб, который насчитывал всего шесть человек. «Эйбар» – маленький клуб, поэтому помощники Хосе часто делали много черновой работы. Особенно аналитики – они также выполняли роль скаутов и принимали участие в тренировочном процессе.

Правила жизни Хосе Луиса Мендилибара

«Если бы меня попросили сделать выставку достижений «Эйбара», я бы отказался, ведь хвастовство может привести к плачевным результатам. Я стараюсь избегать того, чего не хочу, и знаю, что жизнь полна неожиданных поворотов».

«В жизни вовсе не обязательно быть коварным. Я предпочитаю быть хорошим парнем, но иногда такой подход приносит разочарование. Честность ведь не продается, и порой честного человека считают дураком, в то время как обманщики и пройдохи, которые не стесняются «нырять» в чужой штрафной ради выдуманного пенальти, вырываются вперёд. Это противоречит моему видению футбола, но такова жизнь».

Хосе Луис Мендилибар в «Севилье» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Сам я до сих пор работаю, потому что мне это нравится, а ещё потому, что не могу обойтись без футбола. Будучи тренером, ты продлеваешь свою футбольную жизнь. Кроме того, мне ещё многому нужно научиться, так что я не тороплюсь уходить на пенсию».

«Мы думали, что VAR будет бомбой, но вышло не так. Уходит слишком много времени на принятие решения. Всё идёт к тому, что европейский футбол станет похож на американский. Наступит день, когда тренеры смогут делать 11 замен в каждой игре».

«Один из лучших игроков, с которыми мне довелось поработать, – это Такаси Инуи. Он лучше всех понимал моё видение. Когда он только приехал, то не знал испанского, да и за три года толком его не выучил, зато говорил на языке футбола. Кстати, была забавная ситуация. Я кричу ему во время матча: «Играй смелее!», а этот балбес подбегает ко мне и улыбается. Я спрашиваю: «Ты вообще понял, что я тебе сказал?» — «Да, играть справа». Вот чёрт! К счастью, поблизости оказался Серхи Энрик и объяснил по-своему — главное, что на этот раз до него дошло».

«На мой взгляд, позиционная игра — это владение ради владения. Да, Пеп так играет, но на чужой половине поля — другим же всё равно, где контролировать мяч. Перепасовка между центральными защитниками — пфф, какой же это контроль? Если я получил мяч, то хочу создавать. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Дружище, если у тебя 150 касаний, то и столько же возможностей забить, если ты при этом нацелен на ворота. Если нет — это невозможно. Я против этого».

«Я даже больше скажу: мне нравится встречаться с командами, которые стремятся больше владеть мячом, потому что они позволяют мне играть так, как я хочу: чтобы мои игроки высоко прессинговали и больше времени проводили на чужой половине поля, чем на своей. Честно признаться, «Барса» не из их числа, но в матчах с другими клубами, которые любят владеть мячом, я чаще побеждал, чем проигрывал. Некоторые из них не смогли как следует скопировать стиль Гвардиолы попросту потому, что неверно интерпретировали само понятие «владение мячом».

Хосе Луис Мендилибар Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«С появлением искусственного газона изменилось всё. Теперь это другой футбол. Сегодня в детско-юношеских школах нет игры головой. Просто не существует. Длинные забросы тоже утратили актуальность. Теперь, видите ли, достаточно всё время держать мяч в ногах. Я считаю, что футбол многогранен, это ещё и оборона. Сегодня мы говорим только об атаке. Не об отборах, не о подкатах, не о защите «один в один» — мы говорим только о мяче. Бóльшую часть игры футболист носится по полю, есть у него мяч или нет. Ни один игрок не владеет мячом дольше двух минут. Мяч не так важен. Комментаторы должны напоминать зрителям, что защитные аспекты — тоже важная часть футбола, а то кажется, будто современный футбол — это финты, перепасовка и контроль мяча».

«Чтобы одержать 100 побед, мне потребовалось много лет и более 300 матчей. Видимо, я плохой тренер, раз у меня ничьих и поражений больше, чем побед. Когда ты только начинаешь тренерский путь, то думаешь, что надолго не задержишься, а потом вливаешься в процесс, и вот тебя уже причисляют к ветеранам. Это говорит о том, что мы хорошо выполняем свою работу. Я выигрывал все профессиональные дивизионы Испании, кроме высшего — теперь я должен победить и в Примере».

Хосе Луис Мендилибар в «Севилье»

Как только Мендилибар возглавил «Севилью», то привил команде схему 4-2-3-1. Это сразу принесло результат: за 10 туров Ла Лиги клуб набрал 21 очко (больше только у «Атлетико» и «Вильярреала» – по 22). «Севилья» не вернулась на лидирующие позиции, но уже показывает неплохой футбол, который требует ещё большей работы. Впрочем, все эти проблемы клуб будет решать летом, а сейчас самое главное не ударить лицом в грязь и выиграть седьмой трофей Лиги Европы. Мендилибара ждёт встреча с Жозе Моуринью, который в прошлом году выиграл с «Ромой» Лигу конференций. Кто окажется сильнее?