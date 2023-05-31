«Такую пока могу сделать только я». Моуринью трижды пользовался услугами татуировщика

Жозе Моуринью – далеко не самый татуированный тренер Европы, но даже Особенный пользовался услугами татуировщика. Несколько лет назад главный тренер «Ромы» сделал тату, которое напоминает ему о семье. А после победы римского клуба в Лиге конференций запечатлел уникальный эскиз на правом плече в честь исторического достижения. Сейчас он в шаге от ещё одного – может выиграть Лигу Европы в третий раз.

Моуринью сделал татуировку на правом плече с изображением трофеев Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. На каждом кубке изображены кружочки в цветах клубов, с которыми португалец побеждал в еврокубковых турнирах. Моуринью выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту» в сезонах-2002/2003 и 2003/2004 соответственно, Лигу чемпионов с «Интером» в розыгрыше-2009/2010, Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» шесть лет назад и Лигу конференций с «Ромой» в прошлом году.

Татуировка Моуринью с тремя европейскими кубками Фото: Из личного архива Жозе Моуринью

«Это моя татуировка. Радость болельщиков «Ромы» побудила меня сделать это. Тогда я подумал о чём-то особенном, о чём-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я», — написал Моуринью в своей социальной сети.

Кстати, первую татуировку главный тренер «Ромы» сделал ещё несколько лет назад. Португалец нанёс имена жены и детей на левое запястье руки. Жозе татуировка обошлась примерно в £ 80, а сделал он её в салоне рядом со стадионом «Стэмфорд Бридж».

Часы Жозе Моуринью Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Позже португалец набил ещё одну на левом запястье, но что на ней изображено – неизвестно. Интересно, отправится ли Жозе к тату-мастеру, если обыграет «Севилью» в финале Лиги Европы, чтобы добавить цвета римского клуба на Кубок ЛЕ?