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Закончил карьеру Даниэль Субашич — вратарь Хорватии на ЧМ-2018: как он выиграл серию пенальти у России, где играл потом

«Забей Смолов, получилось бы красиво». Завершил карьеру вратарь, выбивший Россию с ЧМ-2018
Анатолий Романов
Закончил карьеру Даниэль Субашич
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Даниэль Субашич ушёл из футбола. Это он остановил «паненку» Фёдора.

7 июля 2018 года. Четвертьфинал чемпионата мира. Серия пенальти. Фёдор Смолов подходит к «точке», чтобы нанести первый удар и приблизить сборную России к медалям на домашнем турнире. Короткий разбег нападающего, удар «паненкой» и… мяч остановлен рукой голкипера.

Прошло почти пять лет, а этот 11-метровый Смолова до сих пор стоит перед глазами. И сейв Даниэля Субашича. В разочаровывающей для России серии пенальти свою попытку не реализовал ещё и Марио Фернандес, однако там не голкипер потащил – наш бразилец пробил мимо. Но так или иначе именно Субашич стал героем серии, ведь ему забили только три удара из пяти. Более того, на ЧМ-2018 «шашечные» с Субашичем в воротах выиграли по пенальти и у Дании в 1/8 финала: в список «жертв» Даниэля наряду со Смоловым попали Кристиан Эриксен, Лассе Шоне и Николай Йоргенсен.

Интересная история про Субашича
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Сборная Хорватии в итоге дошла до финала, где проиграла Франции – 2:4. Сразу после чемпионата мира 33-летний на тот момент Субашич объявил о завершении выступлений за национальную команду. А теперь, в конце мая 2023-го, ушёл и из профессионального футбола – решил закончить карьеру в 38.

У Субашича получилась хорошая карьера, пусть он и не стал суперзвездой. Уроженец Задара и воспитанник местного клуба долго созревал, как и многие вратари. Только в 24 года попал в более-менее сильную команду – «Хайдук» из Сплита выкупил его у «Задара» за € 400 тыс. А в Хорватии Даниэль выступал почти до 28 лет. Не каждому игроку везёт в таком возрасте получить первое в карьере солидное предложение из-за границы, а вот Субашичу улыбнулась удача. «Монако» выкупил его у «Хайдука» за 1 млн.

В то время Даниэль уже был игроком сборной Хорватии, за которую дебютировал в ноябре 2009-го. Но не «первым номером». На Евро-2012 ворота «шашечных» защищал игравший в чемпионате России Стипе Плетикоса. На ЧМ-2014 Субашич тоже со скамейки наблюдал за сейвами Плетикосы. Только после того турнира представитель «Монако» стал основным в национальной команде и сыграл на двух крупных турнирах – Евро-2016, где сборная Хорватии дошла до 1/8 финала (проиграли португальцам в дополнительное время со счётом 0:1) и ЧМ-2018.

Потом в клубной карьере Субашича были восемь сезонов в «Монако». Хорват завоевал место в стартовом составе монегасков, когда те ещё выступали в Лиге 2, и не отдавал его как раз до лета 2018-го. Вернулся с «Монако» в элиту, а в 2017 году выиграл своё первое и последнее за всю карьеру чемпионство. Даже в Хорватии не удавалось это сделать из-за доминирования загребского «Динамо». Единственным трофеем, взятым Даниэлем с «Хайдуком» до отъезда во Франции, был Кубок страны в 2010-м.

Сезон-2016/2017 получился фантастическим для Субашича. Он добрался с «Монако» до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл титул в Лиге 1 и ценную индивидуальную награду – лучшему вратарю чемпионата Франции. А вот сезон после чемпионата мира в России был для Даниэля рваным. Хорвата преследовали травмы: растяжение мышц бедра, разрыв отводящей мышцы, повреждение подколенного сухожилия. Он сыграл лишь в одном матче в Лиге чемпионов. В плей-офф ЛЧ или хотя бы ЛЕ команда Субашича и Александра Головина не попала, более того, едва не вылетела из Лиги 1. В общем, организм перестал справляться с огромными нагрузками на фоне стресса. Поэтому в сезоне-2019/2020 Субашич либо залечивал травмы, либо сидел в запасе.

Летом 2020-го контракт Субашича с «Монако» истёк, и хорват попрощался с монегасками. Ушёл – в никуда. Целый год Даниэль оставался без клуба! Тем не менее в сентябре 2021-го голкипер попробовал вернуться в футбол. Его снова позвали в «Хайдук». Впрочем, в Хорватии Субашич, что называется, доигрывал. Провёл всего четыре матча в чемпионате и два в Кубке страны. По иронии судьбы в команде из Сплита Даниэль стал сменщиком Ловре Калинича, который сидел под Субашичем на ЧМ-2018.

Но всё же Субашич не зря согласился на возвращение в «Хайдук». Спустя 12 лет он выиграл с командой ещё один Кубок Хорватии. Свой третий трофей за карьеру.

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Весь нынешний сезон Субашич довольствовался ролью запасного, но 28 мая вышел в основе на встречу чемпионата Хорватии с «Шибеником». Это и был прощальный матч Даниэля. Он отыграл всего полтайма, а на 24-й минуте, поцеловав штанги ворот, ушёл с поля в слезах под овации трибун. Почему так мало? Просто число 24 – особенное для Субашича. Оно связано с историей гибели его друга и бывшего партнёра по «Задару» Хрвое Чустича. В марте 2008-го, борясь за летевший мяч после передачи от Даниэля, Чустич получил тяжёлую черепно-мозговую травму и вскоре скончался. Футболист ударился о бетонную стену, которая отделяла поле от трибун. Ему было всего 24.

С того дня Субашич надевает под вратарскую форму футболку с фотографией погибшего друга на все свои матчи. Эта футболка была на нём и во время встречи со сборной России на ЧМ-2018. Даниэль дотянул до пенальти, несмотря на то что получил по ходу игры травму, выиграл серию и после победы на «Фиште» показал миру фото Чустича.

А знаете ли вы, что Субашич предчувствовал, как исполнит 11-метровый Смолов? По крайней мере, так хорват объяснял свой сейв одноклубнику Головину.

Александр Головин
Александр Головин
полузащитник сборной России и «Монако»

«Вспоминали ли с Субашичем чемпионат мира? Да, конечно. Он признался: был уверен, что Смолов так пробьёт. «Почему?» — переспросил его. — «Не знаю, но думал, что так ударит. Забил бы — получилось бы красиво».

На ЧМ-2022 в Катаре голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович повторил рекорд чемпионатов мира по сейвам в серии пенальти – отразил четыре удара. Ранее это удавалось только двоим вратарям. Первым был аргентинец Серхио Гойкоэчеа на ЧМ-1990, а вторым – Субашич в России.

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