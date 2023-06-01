Моуринью перехитрил себя в серии пенальти? «Севилья» драматично выиграла Лигу Европы

«Севилья» – новый победитель Лиги Европы! До сегодняшнего дня ни испанская команда, ни тренер «Ромы» Жозе Моуринью не проигрывали в финалах еврокубков. Но в ночь с весны на лето 2023-го серия португальского тренера прервалась.

Эксперты в предматчевых студиях наверняка прогнозировали, что Моуринью приедет в Будапешт на «автобусе», а «Севилья», как обычно, задавит соперника мощным прессингом. Однако уже первые пять минут, которые прошли в основном на половине поля команды Хосе Луиса Мендилибара, навели на мысль, что так не будет. Складывалось впечатление, что испанцы не хотели рисковать, опасаясь контрвыпадов итальянцев. Да и «Рома» успешно разрушала попытки соперника оказывать высокое давление, сбивала темп. Появление в основе команды Моуринью восстановившегося от травмы Дибалы стало сюрпризом. Именно благодаря аргентинцу был создан первый голевой момент на 11-й минуте. Спинаццола бил, находясь в створе, в 15 метрах от ворот – из таких позиций надо забивать. Но левый вингбек пробил плохо. Моуринью только руками развёл.

У «Севильи» был успешный опыт в этой Лиге Европы против итальянской команды, игравшей по схеме 3-5-2. В домашнем матче с «Ювентусом» испанцы использовали то, что крайние защитники получали некоторую свободу, поскольку у соперника отсутствовали фланговые полузащитники при обороне. «Севилья» забросала «старую синьору» кроссами – сделала 63 за игру (16 точных). Однако с «Ромой» не хватало быстрых разворотов мяча. Крайние защитники Алекс Теллес и Навас совершили наибольшее количество касаний мяча до перерыва в составах обеих команд (соответственно 46 и 44), однако из 15 подач испанцев точными оказались только две.

«Рома» терпела и ждала своего шанса, как умеет при Моуринью, и дождалась его на исходе часа матча! Если пенальти после падения Абрахама не было (Гудель всё же сыграл мяч, а не по голове попал), то гол Дибалы судьи засчитали. Это тоже спорный эпизод, гораздо менее очевидный. Случился ли фол на игроке «Севильи» перед голевой передачей? Судья Тейлор и его ассистенты на VAR решили, что нет.

Пропущенный мяч заставил «Севилью» стать агрессивнее. Но до пятой минуты компенсированного времени атаки команды Мендилибара не приводили к голевым моментам. Испанцы превзошли итальянцев по ударам – 5:2, зато уступили по попаданиям в створ (1:2). Да и по ударам из пределов штрафной была ничья – 2:2. Впрочем, эта статистика не имела бы особого значения, если бы Ракитич попал после удара издали в цель, а не в штангу.

Концовка тайма должна была обнадёжить Мендилибара и болельщиков «Севильи». Уже в перерыве тренер испанцев сделал двойную замену, выпустив Ламелу и Сусо вместо Хиля и Торреса, а его команда продолжила искать возможности для удобных подач с флангов. Кросс от Наваса стал пятым для «Севильи» за 10 минут второй половины. И первым точным, если исходить из того, что мяч влетел в сетку ворот Патрисиу. Но это был автогол, который рано или поздно случится при большом количестве фланговых передач в район вратарской. Защитник Манчини добавил к голевой передаче гол в свои ворота.

При счёте 1:1 «Севилья» была инициативнее. Казалось, что испанцы не хотят дополнительного времени и серии пенальти, а «Рома» не против и такого сценария. Моуринью выпустил вместо Дибалы дополнительного свежего хавбека Вейналдума. Пауло хватило на 68 минут. Чемпион мира провёл хороший матч – забил гол, пахал на команду, сделал 33 касания мяча и отдал 77% точных передач. Без Дибалы самым опасным оружием «Ромы» должны были стать стандарты. Какой момент после подачи со штрафного не реализовал Абрахам – просто чудо! Как и момент Белотти, поменявшего Абрахама (тоже благодаря хитрому штрафному).

Исход финала Лиги Европы точно решила бы грубая судейская ошибка, если бы не VAR. Пенальти, назначенного Тейлором в ворота «Ромы», конечно же, не было. А был «дайвинг» Окампоса – защитник сыграл в мяч. Игроки обеих команд в этом матче вообще слишком часто выпрашивали 11-метровые, но это и понятно, учитывая цену игры. Паузы радовали скорее футболистов «Ромы». Поймавшая скорость «Севилья» очень страшна.

Раз «Севилья» и Моуринью не умеют проигрывать в финалах, то неудивительно, что 90 минут для определения победителя оказалось недостаточно. Команда Мендилибара при 70% владения мячом и после перерыва превзошла «Рому» по ударам – 11:6, но в створ, если забыть про автогол, впервые попала лишь на шестой компенсированной минуте (1:2). Из 18 кроссов точными оказались всего пять, так что план Моуринью так или иначе работал.

В дополнительное время логика у игры была простой. На фоне утомлённости соперники делали, что умеют лучше всего. «Севилья» контролировала мяч, а Моуринью верил в то, что один-два человека откроются под Белотти и эти двое-трое превратят контрвыпад в гол.

Испанцы с итальянцами на пару выстрадали за полчаса один-единственный удар в створ. Не самый зрелищный финал, но кто ждал иного в матче команды Особенного? Хотя в последней атаке «Ромы» мяч упал на перекладину ворот Боно, опять-таки после стандарта. А в серии пенальти, где Жозе сделал странных выбор бьющих, не забили Манчини (это был чёрный для защитника день) и Ибаньес, попавший в штангу. «Севилья» в седьмой раз выиграла свой любимый турнир!

Команда Мендилибара вместе с кубком Лиги Европы получит путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.