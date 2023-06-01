«Севилья» лучше «Ромы» играла в футбол! Серия пенальти — заслуга Моуринью

В финале Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» — 1:1 в основное время и 4:1 в серии пенальти.

«Севилья» была лучше «Ромы». Испанская команда чаще била по воротам (19:11), больше владела мячом (67%—33%) и точнее пасовала (82%—65%).

Невероятный факт — за весь матч без учёта стандартных положений «Рома» нанесла лишь три удара из штрафной площади. Два из них — ещё в первой тайме, в каждом эпизоде принял участие Пауло Дибала — забил и мог отметиться предголевой передачей. Но аргентинец только-только оправился от травмы лодыжки, поэтому почти сразу после перерыва потух, а на 68-й минуте и вовсе был заменён. «Севилья» в игровых ситуациях была гораздо острее — 10 ударов! При этом у испанской команды угроза воротам из штрафной шла на протяжении всей игры, да и проявляли себя разные футболисты.

Удивителен ли подобный сценарий финала? Ничуть. Вот почему.

«Рома» впереди очень зависима от Дибалы

Пауло Дибала является самым результативным игроком «Ромы» в Серии А и Лиге Европы — у него 23 (16+7) голевых действия в двух турнирах. При этом он много пропускает из-за травм — в чемпионате Италии лишь 10-й игрок команды по игровым минутам (1660), а в еврокубках — вообще 12-й (669).

Так получилось, что аргентинец за счёт высокого индивидуального класса идеально вписывается в стиль Жозе Моуринью, в основе которого надёжная эшелонированная оборона и быстрые атаки. В таком футболе он способен создавать моменты из ничего и реализовывать их.

Гол Пауло Дибалы с паса Джанлуки Манчини в быстрой атаке Фото: Кадр трансляции

Альтернативы Дибале сейчас нет — такого качества впереди больше не даёт никто. Вторым игроком «Ромы» по результативности в матчах Серии А и Лиги Европы является Лоренцо Пеллегрини — 17 (8+9) голевых действий. Но если итальянцу на это потребовалось 3634 минуты, то Дибала набрал 23 — за 2329 минут. К тому же Пеллегрини нужен в глубине для разгона атак — с «Севильей» играл в тройке центральных полузащитников.

Расстановка «Ромы»

Перед финалом Лиги Европы Дибала пропустил три матча «Ромы» в чемпионате Италии из-за травмы лодыжки. Но из-за его огромной важности Моуринью не рискнул оставлять форварда в запасе на финал. Матч показал, что аргентинец даже не в оптимальной форме сверкает в нынешней команде португальского тренера ярче других. Без него же совсем тяжко.

«Севилья» сильна коллективными действиями. По ходу матча с «Ромой» со скамейки удачно вышли Ламела и Сусо

У испанского клуба такой зависимости от одного игрока впереди нет. Поэтому она более вариативная. Это помогло ей сравнять счёт.

Хосе Луис Мендилибар в перерыве сделал двойную замену, выпустив на поле Сусо и Эрика Ламелу. Эта парочка «вскипятила» зону у чужих ворот — у испанца три удара и три ключевых паса, у аргентинца — два удара и две острые передачи. Если в первом тайме основного времени «Севилья» нанесла пять ударов по воротам «Ромы», то во втором — уже 12! Вышедшие на замену футболисты не только создавали остроту, но и ускорили движение мяча!

Расстановка «Севильи»

Как ни парадоксально, но автогол Манчини — логичный результат мощного вката «Севильи» во второй тайм. В его стартовые 15 минут испанская команда 75% времени владела мячом, нанеся пять ударов по чужим воротам и не допустив ни одного по своим.

Кстати, показательно, что на 68-й минуте вместо уставшего Дибалы Моуринью выпустил на поле не чистого созидателя, а Жоржиньо Вейналдума. Португальский тренер заодно решил освежить центральную часть поля интенсивной восьмёркой, а из центра поля ближе к атаке перевёл конструктивного Лоренцо Пеллегрини. «Севилья» заставила Моуринью думать о том, как устоять.

Серия пенальти — заслуга Жозе Моуринью. При этом португалец даже в таком матче едва не сорвал джекпот!

«Севилья» была лучше «Ромы», но финал мог качнуться в любую сторону. Выделяя испанское преимущество, нельзя закрывать глаза на достоинства итальянской команды.

Если бы Моуринью не научил свою команду стойко обороняться, не видать бы ей серии пенальти. Но её гнули, а она не ломалась: в активе футболистов «Ромы» восемь заблокированных ударов и 12 заблокированных навесов, а ещё 24 отбора. Схема с тремя центральными защитниками и тремя игроками в опорной зоне с точки зрения результата сзади себя оправдала.

А ещё же были стандартные положения! Вы ведь помните удар Криса Смоллинга в перекладину? «Рома» могла даже вырвать победу, несмотря на игровое преимущество «Севильи». По ударам из штрафной площади в результате подач с угловых и штрафных итальянцы и вовсе серьёзно превзошли своего соперника — 7:1. Гол Смоллинга не был бы случайностью.

Обе команды продемонстрировал свои сильные стороны в решающий день, и обе достойны аплодисментов. Увы для «Ромы», «Севилья» лучше воспользовалась своими достоинствами.