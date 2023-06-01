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Колонка футболистки «Локомотива», Мария Галай, женский футбол, ЖФК «Локомотив», футбол, товарищеские матчи, Суперлига

«Многие мужские тренеры пропагандируют ненависть к женщинам». Колонка защитницы «Локо»
Мария Галай
Колонка Марии Галай
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Женские команды часто играют с молодёжными и юношескими мужскими составами. Происходят стычки, но в этом много пользы.

Это авторская колонка защитницы ЖФК «Локомотив» Марии Галай. Футболистка рассказывает об игре с мужскими командами и составами академий и том, как они помогают вырасти.

— Мы часто проводим товарищеские матчи с мужскими командами разных возрастов – юношескими, молодёжными. Как-то раз играли с ребятами 13-14 лет. Это нормальная практика для межсезонья или перерыва на матчи сборных. Кого ставят, с теми и играем.

Настраиваемся, как обычно, как минимум хотим оказывать сопротивление, особенно если это команды старше 16 лет. С ними становится тяжело тягаться. Но суть таких матчей не в победе, а в том, чтобы наладить игру, физически подогнаться. Нет такого, что кто-то не видит смысла в игре с подростками, все понимают, для чего это надо.

Пока мужская сборная забанена, юношеская женская команда играет!
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Мне как защитнице сложно конкурировать с молодёжными или юношескими командами парней по скорости, особенно если я спиной к воротам и трачу время на разворот. Есть способы справиться — например, брать комфортный зазор между мной и атакующим игроком, всё зависит от эпизода. Но если дистанция в половину поля, то он тебя точно обгонит.

Любой парень побыстрее, порезче и помощнее. Есть нормальные ребята, а есть слишком заряженные. Иногда негатив идёт сразу от тренера, многие пропагандируют ненависть к женщинами и не воспринимают нас как спортсменок. Говорят своим игрокам: «Ты проиграл девчонке, это стыдно, это позорно». В итоге парень выходит и пытается что-то кому-то доказать. Даже если ты профессиональная футболистка с большим опытом, проиграть девушке для него будет трагедией.

Бывали и стычки на поле, кто-то начинал хамить, а там слово за слово. Как-то раз в отпуске играла с иностранцами, с мужской командой. Один из игроков на своём языке говорил остальным, что со мной надо жёстче играть, «косить». Было странно, учитывая, что я им не составляла большой конкуренции.

Ещё несколько важных мыслей о женском футболе:
«В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо»
«В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо»

Иногда молодые игроки обвиняют нас, что якобы мы специально бьём их по ногам. Это некрасиво. Даже если вы не хотите с нами играть, это ваша тренировка, вам поставили нас в спарринг. Не зря говорят, что надо уважать любого соперника. Смысл это комментировать.

Конечно, есть ребята, которые ведут себя как обычно — и руку пожмут, и извинятся за фол. Они и на поле, и вне поля остаются воспитанными людьми. Из последних матчей мне понравилась игра с молодёжной командой из «Строгино». Не было лишних разговоров, плюс у нас многое получалось. Узнали новых людей, показали им, что мы тоже нормально играем.

Матч «Локомотива»

Матч «Локомотива»

Фото: ФК «Амкал»

Женские команды часто играют товарищеские матчи с мужчинами, но с более молодыми командами. Я хорошо к этому отношусь. В детстве я тоже постоянно играла с ребятами, и мне кажется, что это помогло сильно вырасти. Тогда мы с мальчиками ещё были одинаковой физической подготовки, я старалась быть техничнее, быстрее, обгонять их и обыгрывать. Это дало мне большой толчок, так как в моём городе было очень мало женских команд.

В Омске женский футбол так и не развился, там до сих пор нет какой-то профессиональной структуры. Да, у нас были секции для девочек, но в первенстве города мы соревновались с мальчишескими командами, потому что нам нужна была практика и мы хотели играть на соревнованиях. В детстве тебе вообще без разницы, с кем играть, ты просто кайфуешь от футбола.

В моём городе почти ничего не изменилось. В городе есть футбольные секции для девочек, но у них нет финансирования, чтобы, например, участвовать в соревнованиях, куда-то выезжать, чтобы у них была одинаковая экипировка. Всё держится на энтузиазме тренеров и на заинтересованных родителях, которые хотят помочь своим детям заниматься любимым делом.

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