«Многие мужские тренеры пропагандируют ненависть к женщинам». Колонка защитницы «Локо»

Женские команды часто играют с молодёжными и юношескими мужскими составами. Происходят стычки, но в этом много пользы.

Это авторская колонка защитницы ЖФК «Локомотив» Марии Галай. Футболистка рассказывает об игре с мужскими командами и составами академий и том, как они помогают вырасти.

— Мы часто проводим товарищеские матчи с мужскими командами разных возрастов – юношескими, молодёжными. Как-то раз играли с ребятами 13-14 лет. Это нормальная практика для межсезонья или перерыва на матчи сборных. Кого ставят, с теми и играем.

Настраиваемся, как обычно, как минимум хотим оказывать сопротивление, особенно если это команды старше 16 лет. С ними становится тяжело тягаться. Но суть таких матчей не в победе, а в том, чтобы наладить игру, физически подогнаться. Нет такого, что кто-то не видит смысла в игре с подростками, все понимают, для чего это надо.

Мне как защитнице сложно конкурировать с молодёжными или юношескими командами парней по скорости, особенно если я спиной к воротам и трачу время на разворот. Есть способы справиться — например, брать комфортный зазор между мной и атакующим игроком, всё зависит от эпизода. Но если дистанция в половину поля, то он тебя точно обгонит.

Любой парень побыстрее, порезче и помощнее. Есть нормальные ребята, а есть слишком заряженные. Иногда негатив идёт сразу от тренера, многие пропагандируют ненависть к женщинами и не воспринимают нас как спортсменок. Говорят своим игрокам: «Ты проиграл девчонке, это стыдно, это позорно». В итоге парень выходит и пытается что-то кому-то доказать. Даже если ты профессиональная футболистка с большим опытом, проиграть девушке для него будет трагедией.

Бывали и стычки на поле, кто-то начинал хамить, а там слово за слово. Как-то раз в отпуске играла с иностранцами, с мужской командой. Один из игроков на своём языке говорил остальным, что со мной надо жёстче играть, «косить». Было странно, учитывая, что я им не составляла большой конкуренции.

Иногда молодые игроки обвиняют нас, что якобы мы специально бьём их по ногам. Это некрасиво. Даже если вы не хотите с нами играть, это ваша тренировка, вам поставили нас в спарринг. Не зря говорят, что надо уважать любого соперника. Смысл это комментировать.

Конечно, есть ребята, которые ведут себя как обычно — и руку пожмут, и извинятся за фол. Они и на поле, и вне поля остаются воспитанными людьми. Из последних матчей мне понравилась игра с молодёжной командой из «Строгино». Не было лишних разговоров, плюс у нас многое получалось. Узнали новых людей, показали им, что мы тоже нормально играем.

Матч «Локомотива» Фото: ФК «Амкал»

Женские команды часто играют товарищеские матчи с мужчинами, но с более молодыми командами. Я хорошо к этому отношусь. В детстве я тоже постоянно играла с ребятами, и мне кажется, что это помогло сильно вырасти. Тогда мы с мальчиками ещё были одинаковой физической подготовки, я старалась быть техничнее, быстрее, обгонять их и обыгрывать. Это дало мне большой толчок, так как в моём городе было очень мало женских команд.

В Омске женский футбол так и не развился, там до сих пор нет какой-то профессиональной структуры. Да, у нас были секции для девочек, но в первенстве города мы соревновались с мальчишескими командами, потому что нам нужна была практика и мы хотели играть на соревнованиях. В детстве тебе вообще без разницы, с кем играть, ты просто кайфуешь от футбола.

В моём городе почти ничего не изменилось. В городе есть футбольные секции для девочек, но у них нет финансирования, чтобы, например, участвовать в соревнованиях, куда-то выезжать, чтобы у них была одинаковая экипировка. Всё держится на энтузиазме тренеров и на заинтересованных родителях, которые хотят помочь своим детям заниматься любимым делом.