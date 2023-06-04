Ради Бензема Перес прилетел к его семье. Но Карим — совсем не главная покупка в то окно

Это было лето 2009 года. Lady Gaga и Black Eyed Peas были на пике популярности, мир готовился к концу света, который должен был наступить в 2012-м, а Криштиану Роналду перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», заняв все газетные заголовки. То летнее трансферное окно изменило будущее мадридского клуба и заложило основу больших национальных и европейских побед – на все покупки ушло больше € 200 млн. Президент «Реала» Флорентино Перес, который тогда вернулся на свой пост спустя три года, не скупился. Когда владельцы команд прикрывали кошельки после мирового финансового кризиса, он решил, что самое время тратить, потому что пообещал болельщикам вывести клуб на новый уровень. «Что дорого, то дешёво», – любил тогда повторять Перес, подразумевая, что баснословные траты в моменте будут отбиты проданными футболками звёзд, доходами от телеправ и спонсорских контрактов, которые придут с успехами.

Тем летом € 34,5 млн «Реал» заплатил за Хаби Алонсо – классного полузащитника, который за пять лет в команде помог клубу выиграть семь трофеев, включая долгожданную десятую Лигу чемпионов.

€ 67 млн клуб отдал за Кака – бразильца забрали из «Милана» в статусе обладателя «Золотого мяча». Да, травмы помешали ему раскрыть весь свой талант на «Бернабеу», но на тот момент сделка выглядела впечатляющей и стала трансферным рекордом. Спустя два дня он был побит самим же «Реалом» – за € 94 млн клуб купил у «МЮ» Роналду.

Кака, Бензема и Фернандо Алонсо Фото: Elisa Estrada/Getty Images

Также за € 35 млн был подписан 21-летний нападающий из «Лиона» Карим Бензема. Парень, который вырос в «Лионе» и в сезоне-2008/2009 сверкнул так, что за него развернулась борьба четырёх больших клубов: «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Реала». За «Лион» он забил 43 гола в 112 матчах, а в 2009-м его признали «Игроком года Лиги 1», вручили трофей лучшего бомбардира лиги и награду «Браво» как самому выдающемуся молодому футболисту Европы. Тогда же он попал в шорт-лист «Золотого мяча», который в конечном итоге выиграл Роналду.

Когда Алекс Фергюсон услышал сумму, которую «Реал» готов был заплатить за молодого нападающего, он отступил. Перес зашёл так далеко, что навестил Бензема в доме его родителей в Броне, пригороде Лиона, решив лично убедить Бензема, что он должен перейти в «Реал».

Карим Бензема нападающий «Реала» «Я помню, что проводил время со своими друзьями. Моя семья и агент позвонили мне и сказали, что я должен быстро вернуться домой, что нам нужно поговорить. Я сказал им, что у меня нет времени, а они сказали мне: «Ты должен прийти, Флорентино здесь».

Перес сказал мне: «Ты станешь лучшим в мире, и место, где этого можно достичь — мадридский «Реал». «Реал» — это отличный клуб. Я мечтал играть здесь с 15 лет. Флорентино рассказал мне о команде и проекте, который он хотел создать. Это было очень волнующе».

Несколько лет после перехода казалось, что Бензема взяли на подыгрыш к основным хедлайнерам мадридского шоу – Роналду и Гонсало Игуаину. В 2011 году журналист спросил его: «Ты собираешься стать успешным в «Реале»?». На что Бензема ответил: «Конечно, а вы что думаете?». «Мы начинаем в этом сомневаться…» – многозначительно произнёс журналист. Но Бензема не растерялся: «У вас есть сомнения? Ну, у меня их нет».

И тут, как в голливудском фильме, нужно запустить хронологию всех успехов Бензема, которых он добился с «Реалом». А финальный кадр: Зинедин Зидан вручает ему «Золотой мяч» в 2022 году.

Зинедин Зидан и Карим Бензема Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Да, сперва Бензема и правду не сиял в «Реале». Главными героями собранной Пересом команды были Игуаин и Роналду, которые на двоих забили в сезоне-2009/2010 29 и 33 мяча соответственно. Бензема тогда забил всего девять, но за весь сезон он почти не появлялся на поле – Карим всего четыре раза отыграл полноценные 90 минут, а на пару матчей и вовсе выпадал из состава. 2767 минут за «Лион» в сезоне-2008/2009 превратились в 1305 минут в первый сезон в «Реале».

Связи с Роналду не было. Игуаин мешал проявить себя. Был ещё и Рауль, чья роль на поле была неоспорима, но непримирима с ролью Бензема. Только после того, как Рауль и Игуаин ушли, французский нападающий наконец раскрылся и нашёл те нити, которые помогли ему создать мощную связку с Роналду. Конкурировать с португальцем было бесполезно, поэтому пришлось подстраиваться. «Я изменил свой стиль игры, чтобы играть с ним», — сказал однажды Бензема.

Бензема часто начинал девяткой, но в итоге становился вторым нападающим. Он даже шутил: «Я – десятка в теле девятки». Вместе с Роналду они взрослели, но в личных показателях француз падал, несмотря на постоянные попытки креативить и находить варианты. Он был второстепенным, и это ему мешало. В звезду Бензема превратился, когда ушёл Роналду.

Криштиану Роналду и Карим Бензема Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

В первом же сезоне без португальца французский нападающий стал чаще касаться мяча в штрафной, а общее количество ударов по воротам выросло с 54 до 87. «Роналду действительно помогал мне на поле и за его пределами, – говорил Бензема. – Но я знал, что могу сделать больше, и, когда он ушёл, пришло время изменить свою игру, изменить свои амбиции».

Сложно сказать, что впечатляет больше: что он в своём возрасте смог перестроиться так, будто Роналду оставил ему напоследок свой супергеройский плащ, или что он понял, что перемены необходимы, и смог сделать сто шагов вперёд. Он снова стал тем, кем он был нужен «Реалу»: умным нападающим, который идеально завершает атаки. И физически, и психологически Бензема стал впечатляющим форвардом, преодолев возрастную границу в 30 лет.

Бензема стал опорой и силой «Реала». Не сразу – но за 14 лет в клубе он прошёл через большой и непростой путь, и сейчас он с достоинством может вернуться в 2011-й и ответить тому сомневающемуся журналисту, что у него получилось. Даже больше, чем тот молодой парень мог себе представить.

Это была красивая история. Но, как и любой сказки, у неё есть свой конец.