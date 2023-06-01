Бан «Барселоны» всё ближе. Два инспектора УЕФА решили исключить клуб из ЛЧ

В последнее время «Барселона» раз за разом влипает в разного рода скандалы. На этот раз клубу грозит исключение из Лиги чемпионов. Сегодня появились печальные новости для всех болельщиков каталонского клуба. Всё дело в коррупционном скандале.

Почему «Барсу» могут забанить в Лиге чемпионов?

В марте нынешнего года УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по так называемому делу Негрейры. 1 июня ABC сообщил следующее: два инспектора организации пришли к выводу, что каталонский клуб следует исключить из Лиги чемпионов. Окончательное решение примет президент УЕФА Александер Чеферин. Правда, пока босс европейского футбола не определился: дождаться вердикта испанского правосудия или наложить санкции самостоятельно.

УЕФА может наложить санкции без решения испанского суда. Один из инспекторов обнаружил признаки деятельности, направленной на исходы некоторых матчей. По крайней мере, такую информацию представил ABC. УЕФА всегда выступал за то, чтобы расследование было быстрым, и даже определил июнь как крайний срок для принятия решения. По всей видимости, окончательный вердикт вынесут в ближайшие дни.

Если Чеферин прислушается к мнению инспекторов и наложит санкции, то они затронут только сам клуб, а не Ла Лигу. Таким образом, место «Барсы» в Лиге чемпионов займёт «Вильярреал». Сейчас этот клуб находится на пятой строчке в таблице Примеры. Следовательно, в случае исключения каталонцев в ЛЧ выступят «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

В чём суть дела Негрейры?

Хосе Мария Энрикес Негрейра — бывший вице-президент технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. По данным следствия, «Барса» в течение нескольких лет выплачивала ему деньги, а тот оказывал консультационные услуги. Каталонский клуб признался, что пользовался помощью внешнего технического консультанта. По данным сине-гранатовых, он предоставлял отчёты, которые касались молодых испанских игроков. Но услуги расширили за счёт технических отчётов, связанных с профессиональным судейством. Данная информация была необходима тренерскому штабу первой и резервной команд. «Это обычная практика в профессиональных футбольных клубах», — подчеркнула «Барселона» в официальном заявлении.

А что сам Негрейра? Он сообщил, что действительно консультировал клуб, но его оценки носили исключительно нейтральный характер. Негрейра занимался тем, чтобы против клуба не было принято никаких неправильных решений. А вот в заявлении прокуратуры сказано, что менеджер судейского комитета в обмен на деньги совершал действия, направленные на поддержку «Барсы» при принятии решений судьями в матчах клуба. Сотрудничество, если верить информации следствия, началось ещё в 2001 году.

Хосеп Мария Бартомеу Фото: Miquel Benitez/Getty Images

Хосеп Мария Бартомеу — один из фигурантов дела

Негрейра покинул свой пост в 2018-м, после чего перестал получать выплаты от каталонского клуба. По информации El Mundo, тот начал угрожать президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу (занимал этот пост с 2014-го по 2020-й) раскрытием информации о действиях клуба. Негрейра отметил, что чувствует себя оскорблённым. Он подчеркнул, что ещё один скандал не пойдёт на пользу клубу.

«Барселоне» предъявили обвинение как юридическому лицу в «продолжающейся коррупции в бизнесе». Потенциальные наказания могут включать до четырёх лет лишения свободы для отдельных лиц или профессиональную дисквалификацию и штрафы для юридических. Согласно регламенту, у УЕФА есть возможность забанить «Барсу» в случае доказательств влияния на результат. Теперь, судя по отчёту инспекторов, каталонский клуб всё-таки ждёт исключение из еврокубков.