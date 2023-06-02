Какой «Манчестер Юнайтед» сильнее: последний Фергюсона или современный тен Хага?

В сезоне-2012/2013 «Манчестер Юнайтед» был чемпионом пока в последний, 20-й раз. 19 мая последний матч как главный тренер провёл сэр Алекс Фергюсон. Преемник уже был известен – Дэвид Мойес. Многие болельщики «МЮ» опасались, что с уходом Ферги наступят тёмные времена. А законченные пессимисты предупреждали: смута затянется — и надолго.

В последней игре на «Олд Траффорд» Фергюсон выступил с проникновенной речью. Помимо благодарностей, там была и такая цитата: «Когда у нас были плохие времена, клуб всегда находился рядом. Ваша работа теперь – поддерживать нового тренера. Это важно».

12 мая 2013 года 28 мая 2023 года

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10 лет спустя на «Олд Траффорд», кажется, появился такой тренер. Нет, болельщики «МЮ» старались поддерживать и Мойеса, и ван Гала, и Моуринью, и Сульшера, конечно. Однако именно Эрик тен Хаг вернул в этот большой клуб, забуксовавший в проблемах, высокие стандарты, дисциплину и веру. Символично, что после заключительного матча сезона в АПЛ уже тен Хаг выступил перед «Олд Траффорд».

В первый сезон тренер привёл «МЮ» к бронзе АПЛ, победе в Кубке лиги, повторению рекорда по домашним победам и, наконец, к финалу Кубка Англии. Там «Юнайтед» ждёт, пожалуй, главное испытание сезона – отчётный экзамен в дерби с «Сити».

Этим материалом мы открываем серию «Степень сравнения», в которых будем анализировать разницу между большими командами прошлого и настоящего. Не всегда футболисты будут максимально похожи — из-за стиля или тактических особенностей команды. Где-то невозможно сравнить статистику: её или нет, или цифры вне контекста ничего не значат. Да это и в целом не научная работа, а приглашение к дискуссии.

«Юнайтед»-2012/2013 и «Юнайтед»-2022/2023 похожи хотя бы основной схемой: 4-2-3-1. Составы набраны по двум критериям: количество матчей, время на поле, эффективность и статус. Поэтому, например, у «МЮ»-2012/2013 в центре обороны Джонни Эванс, сыгравший значительно больше, а у «МЮ»-2022/2023 – Лисандро Мартинес, которого из основы выбила только тяжелая травма.

По поводу кандидатов и оценок можно и нужно спорить в комментариях!

Вратарь: Давид де Хеа > Давид де Хеа

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Давид де Хеа Давид де Хеа

Да, в современном «Манчестер Юнайтед» есть футболист из последней Банды Фергюсона. Формально ещё остался Фил Джонс, но он не играл и точно уходит. Новый контракт вратаря же упёрся в вопрос: настолько важен де Хеа для «МЮ» будущего? 10 лет назад это даже не обсуждалось.

Летом-2011 «МЮ» заплатил за 20-летнего долговязого паренька из «Атлетико» € 25 млн. Тогда большие деньги, но и мотивация понятна. Сэр Алекс делал работу над ошибками и решил закрыть проблему с №1 на много лет вперёд. К сезону-2012/2013 стало ясно, почему де Хеа. Молодой вратарь иногда косячил, но и феерически летал за мячами и демонстрировал фокусы с реакцией. 77,2% отражённых ударов и 11 «сухих» матчей в АПЛ – хорошее дополнение к золотой медали.

У де Хеа-2023 70,9% отражённых ударов, а «на ноль» он отыграл вообще 17 матчей и взял «Золотую перчатку». При этом его влияние на игру спорное. Как шот-стоппер Давид по-прежнему хорош и собирает «Вау!» на очередной подвиг. Вот только тен Хаг хочет от вратаря другого: уверенности на выходах и спокойной игры в пас, чтобы поднять линию обороны. Де Хеа за этот сезон слишком часто и критично ошибался в передачах. А приз лучшему вратарю – заслуга не только Давида, а всей команды, которая научилась сушить игру.

В общем, вратарь один и тот же, но это разные футболисты. И в «МЮ»-2012/2013 де Хеа полезнее, чем де Хеа в «МЮ» современном.

Правый защитник: Рафаэл да Силва = Диогу Дало

Рафаэл да Силва Диогу Дало

Близнецы да Силва, Фабио и Рафаэл, приехали в «МЮ» в 2008 году совсем юными, причём Фабио считался более талантливым. Но характер покрепче оказался у Рафаэла. То, что пацан не промах, прочувствовали на себе Карлос Тевес, защитники «Ливерпуля» и многие рефери – все, с кем Рафаэл лез ругаться-бодаться. С непосредственными обязанностями тоже справлялся: пахал на фланге, всегда поддерживал атаку. Такая бразильская версия Гари Невилла.

«МЮ»-2022/2023 справа держится на Диогу Дало и Аароне Ван-Биссаке, но Диогу и сыграл больше, и у тен Хага первый выбор. Поэтому один получил новый контракт до 2028 года, а второй может уйти летом. Дало лучше Ван-Биссаки при позиционных атаках, умеет продвигать мяч, не так агрессивен в отборе. Да и с эффективностью у Аарона беда. За весь сезон (41 матч) у него два гола и три ассиста. Тут он похож на Рафаэла-2012/2013, который за 40 матчей собрал 3+4.

Центральный защитник: Рио Фердинанд = Рафаэль Варан

Рио Фердинанд Рафаэль Варан

Сезон-2012/2013, по сути, финальный для Фердинанда. Шестой чемпионский титул, команда года АПЛ, гол в последнем матче Фергюсона на «Олд Траффорд» – красиво! Дальше попытка сработаться с Дэвидом Мойесом, травмы, «КПР» и официальное завершение карьеры. Но в последнем чемпионском составе 33-летний Фердинанд был стеной. Его боялись, к нему прислушивались – железная уверенность в себе компенсировала минусы в скорости и помарки.

С точки зрения характера Варан точно не так влияет на партнёров. Он просто человек другого склада. Рядом с 30-летним чемпионом мира и четырёхкратным победителем ЛЧ более уверенным и суровым выглядит 25-летний Лисандро Мартинес.

При этом класс Варана не обсуждается, когда он на поле, общий уровень «Юнайтед» повышается. Другое дело, что и Рафаэль не выглядит лучшим вариантом для стиля, к которому хочет прийти тен Хаг.

Центральный защитник: Джонни Эванс < Лисандро Мартинес

Джонни Эванс Лисандро Мартинес

Представлять команду прошлого мог бы Неманья Видич, но в том сезоне у серба набралось куда меньше матчей из-за травм. Так что Эванс заслуженно его подменяет. Для 24-летнего североирландца сезон-2012/2013 был не первым, зато насыщенным. Однако и тогда было неясно, соответствует ли Эванс статусу топ-клуба.

Как и любому воспитаннику, ему выдали повышенный кредит доверия — ошибки и провалы списывались на нехватку опыта. В лидеры Джонни не рвался, роль ведомого в паре с Фердинандом ему идеально подходила.

Мартинес в том же возрасте только приехал, но очень быстро заработал авторитет. Помимо игровой адаптации, на него свалилось внимание знаменитых британских медиа. Болельщики и эксперты соревновались в шутках про рост аргентинца, которого тен Хаг сразу отправил в центр обороны. Лисандро в ответ грамотно держал позицию, умно выбирал моменты и выигрывал верховые мячи. Чтобы было чуть повеселее, рубил соперников в лютых подкатах. Так и шутки кончились. В дополнение Мясник, как прозвали его фанаты «МЮ», регулярно продвигал атаки. Отличный сезон испортила травма, из-за которой Лича вылетел до лета. Но его место в составе сомнению не подвергается. По характеру он, конечно, ближе к Видичу, чем к Эвансу.

Левый защитник: Патрис Эвра = Люк Шоу

Патрис Эвра Люк Шоу

Эвра — незаменимый, в том сезоне отыграл больше всех: 42 матча из 44 или 3780 минут. Классический фланговый защитник, Патрис неутомимо пахал слева. Отобрал мяч — помчался навешивать или простреливать. Хотя временами позволял себе и врываться в штрафную. Четыре гола — его лучший результат.

Шоу превзошёл Эвра по матчам (46), но тут и сезон особенный — с 52 играми. При этом Люк играл не только на родной позиции, но и выходил в центре обороны. Да и в целом здорово адаптировался к требованиям тен Хага: способен как растягивать чужую оборону благодаря фланговой работе, так и смещаться и перегружать центр, продвигать мяч.

Разные стили, схожая важность для стартового состава.

Опорный полузащитник: Майкл Кэррик = Каземиро

Майкл Кэррик Каземиро

Кэррик мог бы превзойти Каземиро во влиянии на организацию атаки, если бы в АПЛ приехал классический Каземиро. В сезоне-2022/2023 мы увидели, насколько бразилец талантлив и в атаке. Дальний пас, поиск свободных зон, нестандартные решения, вроде ноу-лук паса — пожалуйста. Дальний удар — никаких проблем. В общем, 1:1.

Даже в том, чтобы опоздать за соперником, Кэррик и Каземиро похожи. Разве что бразилец в силу характера (и старых привычек) бросится в подкат.

Степень влияния на раздевалку тоже на одном уровне. Кэррик был вице-капитаном и представителем старой гвардии — кто брал ЛЧ-2007/2008. Каземиро приехал со всеми своими медалями в команду, которая сгорела 0:4 «Брентфорду». И вместо того чтобы впасть в депрессию, написал агенту: «Скажи им, что я приеду и это исправлю». И сдержал слово: разницу «МЮ» с Каземиро и без него можно было оценить во время двух дисквалификаций. Эти удаления, кстати, неплохо приземлили бразильца, который уяснил, что АПЛ — это не только другие скорости и борьба в каждом матче, но и отсутствие пиетета даже к таким заслуженным людям, как он.

Центральный полузащитник: Том Клеверли < Кристиан Эриксен

Том Клеверли Кристиан Эриксен

У Фергюсона было несколько вариантов в центр поля, но в тот сезон конкуренцию выиграл Клеверли. Флетчер слишком узкопрофильный, Андерсон — футболист настроения, Скоулз — великий, но 37-летний. Всё сложилось, чтобы Клеверли заявил о себе. И Том давал энергию, мощно лупил издали, однако вдолгую не потянул. Схожая с Эвансом история.

С Эриксеном иначе: это уже не просто сложившийся игрок, а человек, вернувшийся с того света. То, что всего полтора года назад было неясно, останется ли Кристиан вообще в футболе, сейчас и не вспоминается. Датчанин сначала привёл себя в порядок в «Брентфорде» (и игру команды), а в этом сезоне уже сделал 12 голевых. Радиоуправляемые передачи, контроль темпа, идеальное взаимодействие с Бруну и Каземиро – всё это Эриксен. Отобрать у него место в основе не смогли ни Фред, ни Забитцер, ни Мактоминей. Как только Эриксен восстановился от травмы, тут же вернулся в состав.

Правый вингер: Антонио Валенсия > Антони

Антонио Валенсия Антони

Валенсия — не первая жертва легендарного №7, но один из самых сомнительных его обладателей. То, что Фергюсон решил вручить «семёрку» скромному пахарю из Эквадора, удивляло. Предполагалось, возможно, что номер Беста, Кантона, Бекхэма добавит Антонио дерзости. Но не вышло — Валенсия остался собой. Старательно вспахивал правый фланг, перевыполняя план по кроссам. Летом 2013-го Валенсия вернул «семёрку» на полку и снова надел майку с №25.

«Проклятие «семёрки» до сих пор не снято, и один из претендентов на легендарный номер — Антони. Бразилец точно превосходит Валенсию в наглости и даже позёрстве. Хотя он быстро осознал уровень АПЛ и уже не позволяет себе особенно много, тем не менее покрасоваться любит. Но и на команду работать готов, прекрасно зная требования тен Хага.

Однако пока в сравнении Валенсия выглядит выгоднее. Даже в пересчёте он стоил дешевле Антони, а как винтик системы просто идеален. Скорее даже Валенсия выиграл бы конкуренцию у Антони, оставив тому моменты ротации, когда нужно/можно блеснуть креативом.

Левый атакующий полузащитник: Райан Гиггз > Джейдон Санчо

Райан Гиггз Джейдон Санчо

На позиции левого вингера самая трудная пара: 38-летняя седеющая легенда и 23-летний талант с нереализованными ожиданиями. Иронично, что оба имели отношение к академии «Ман Сити»: Гиггза увели совсем юным, Санчо дорого купили из теплицы Дортмунда.

Потенциал Санчо — с блеском «Золотого мяча», но пока это психологически слишком хрупкий футболист. Гиггз в его годы внаглую бросался на всю защиту «Арсенала» и переставал бежать, только когда забивал. Джейдон медлит с решениями, финты порой годятся для нарезки «Как бы чего не вышло», а пространства в АПЛ ему не дают. При этом в сезоне-2022/2023 Санчо отыграл приличные 40 матчей во всех турнирах и получал максимум доверия тренера. Однако в следующем сезоне, если не изменит подход, он проиграет конкуренцию Алехандро Гарначо.

Что касается Гиггза, даже в свои 38 валлиец отыграл 32 матча (1789 минут) за сезон. У сэра Алекса были Синдзи Кагава, Луиш Нани, Эшли Янг для эффективной ротации, но они не имели такого влияния.

Атакующий полузащитник: Уэйн Руни = Бруну Фернандеш

Уэйн Руни Бруну Фернандеш

К сезону-2012/2013 Руни вошёл в стадию принятия, что его статус изменился. Команде требовался настоящий бомбардир — и этот парень пришёл (ван Перси). Уэйн же примерял на себя роли плеймейкера, бокс-ту-бокса и почти треквартисты. Получалось достойно, а сам Руни кайфовал от функций организатора атак. Бомбардирская сущность прорывалась, конечно, Руни чаще был оттянутым нападающим широкого профиля. Так что к 14 ассистам добавил 16 голов.

Бруну Фернандеш тоже отвечает за всё, что связано с креативом, и по этой части он сильнее Руни. Англичанин до сих пор лучший бомбардир в истории «МЮ», но Бруну и не претендует на лидерство в этой гонке. Фернандеш — идеальный второй пилот, конвейер, штампующий моменты. По предголевым ситуациям он лидер в Европе, а если бы все шансы трансформировались в голы, Бруну был бы лидером АПЛ по ассистам. Однако для этого команде нужен нападающий.

Нападающий: Робин ван Перси > Маркус Рашфорд

Робин ван Перси Маркус Рашфорд

Есть в этом сравнении условность: ван Перси — нападающий во плоти. Рашфорд начинал вингером и слева на фланге чувствует себя наиболее комфортно. Тем не менее это основной нападающий «Юнайтед» сезона-2022/2023 и единственная надежда на голы. Марсьяль вечно то травмирован, то недоволен, Вегорст просто не потянул. Рашфорд немало матчей провёл именно в центре атаки и ради этого даже прокачался, например, в игре головой.

Но всё-таки он не ван Перси, причём именно ван Перси сезона-2012/2013. Фергюсон собрал ракету, а двигателя не было. И вот летом-2012 он купил RVP-20 производства Нидерландов – и полетели. Тен Хаг сейчас в поисках аналогичного механизма.