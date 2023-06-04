Уход Бензема — это что-то на эпохальном. Без него невозможно представить «Реал»

Как же символично получается! Все уже месяц говорят об уходе Месси: что там шейхи предлагают, а что фанаты «Барселоны» скандируют… И немного в тени находится Бензема, который взял и решил тихо уйти. Француз постоянно остаётся в тени других – то одноклубников, то соперников. В этом вся его карьера.

Значительная часть читателей «Чемпа» всю сознательную жизнь видела Бензема лишь в одном клубе. Он пришёл в «Реал» ещё в 2009 году из «Лиона». Самое смешное, что изначально не хотел уезжать из Франции. Даже пообещал остаться, но трансфер всё-таки случился. Знал бы тогда нападающий, что его ждёт. Кто его ждёт! Он поиграл со столькими звёздами, что голова идёт кругом: Рауль, Касильяс, Кака, Ди Мария, Озил, Марсело, Рамос, Роналду…

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Бензема всегда оставался полезным, классно действовал в подыгрыше, но после ухода Роналду перестроился в забивного форварда штрафной. Лишь в последние годы стал полноценным лидером команды. Таким, который может в перерыве сказать партнёрам, чтобы не пасовали на Винисиуса. И это тоже сейчас смешно вспоминать. Собственно, мы уже давно поняли, что Бензема не из тех, кто говорит правильные вещи.

У каждого футболиста свои тараканы в голове. Странно ждать от людей, что они будут вести себя идеально. Тем более если речь идёт о спортсменах, которые искушены миллионами евро. Десятками миллионов. А теперь даже сотнями. Тараканы Бензема стоили ему сборной. Он в ней уже закончил карьеру, так и не проявив себя по большому счёту. Его национальная команда стала чемпионом в 2018-м, а он – нет. Всё из-за скандала с Вальбуэна.

«Золотой мяч» – главное признание его заслуг. И это тот случай, когда награду отдали по делу, а не как это часто бывает. Если в сборной у Бензема по большому счёту не сложилось, то в клубе он сделал всё, что только мог. Всесторонне реализовал себя. И раз уж у «Реала» такой подход, что опытные игроки могут уйти когда угодно, то момент, кажется, настал подходящий.

Ещё можно понять, когда про молодых футболистов говорят, что они выбирают деньги, а не карьеру. Хотя эти критики и сами, вероятно, выбрали бы деньги в такой ситуации (вполне допускаю, что и я тоже). У Бензема случай принципиально другой. Он добился всего, и логично, что в 35 лет он поедет зарабатывать в Саудовскую Аравию. Мягко говоря, имеет право, учитывая, что он дал футболу.

Карим Бензема Фото: Angel Martinez/Getty Images

Мы видим, что Роналду фактически исчез с радаров. Так, иногда слышим про его голы, победы и поражения, но не больше. С Бензема случится, по всей видимости, похожая история. И от этого грустно. Нам будет не хватать его голов, его скандалов и даже просто его фирменной перебинтованной руки. Уход Бензема – это что-то на эпохальном. Без него невозможно представить современный «Реал».