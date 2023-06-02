«Спартак» всё ещё может опередить ЦСКА, а «Крылья» — подняться на 12-е место.

Кто займёт второе место, а кому придётся играть в стыках? Расклады перед 30-м туром РПЛ

3 июня завершится очередной сезон в Российской Премьер-Лиге. Осталось понять, кто окажется в топ-3, кроме «Зенита», а каким клубам придётся играть стыковые матчи. На второе место претендуют три команды, как и на спасительную 12-ю строчку.

Борьба за медали

ЦСКА: второе место, 55 очков

ЦСКА сохранил вторую строчку в таблице, несмотря на то что не побеждает в двух матчах подряд. Впереди у армейцев домашняя игра с «Ростовом» Валерия Карпина. Если ЦСКА обыграет донской клуб, то обеспечит себе серебро. В случае поражения армейцы точно не поднимутся выше третьего места, поскольку отстанут от ростовчан на одно очко.

Если ЦСКА наберёт одинаковое количество очков со «Спартаком» (по 55), то займёт четвёртое место в РПЛ. Дело в том, что на стороне красно-белых преимущество в личных встречах — 2:2, 2:1. Подытожим: ЦСКА займёт второе место, если обыграет «Ростов». В случае ничьей не опустится ниже третьей строчки, а при поражении может рухнуть на четвёртую.

Судьба второго места в руках футболистов ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»: третье место, 54 очка

Красно-белые проведут заключительный матч сезона в Самаре. «Спартак» займёт второе место только в случае собственной победы над «Крыльями Советов» и невыигрыша ЦСКА у «Ростова». Любой другой сценарий оставляет красно-белых без серебра. Как мы уже писали выше, у «Спартака» есть преимущество по личным встречам над ЦСКА. А вот с «Ростовом» ситуация иная. В первом круге донской клуб обыграл соперника со счётом 4:2, а во втором команды не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в случае равенства очков «Ростов» обойдёт московский клуб. Чтобы опередить команду Карпина, «Спартаку» нужно в заключительном туре выступить не хуже соперника.

«Ростов»: четвёртое место, 53 очка

Если «Ростов» обыграет ЦСКА, то точно завершит сезон в топ-3. А если при таком раскладе «Спартак» не справится с «Крыльями», то донская команда и вовсе займёт второе место. В случае поражения от ЦСКА «Ростов» довольствуется четвёртой строчкой в таблице. Если в Москве команды сыграют вничью, то донской клуб опередит «Спартак» лишь в случае поражения красно-белых в Самаре. «Ростов» точно не опустится ниже четвёртого места, поскольку опережает пятую команду («Ахмат») на четыре очка.

Валерий Карпин может дотащить «Ростов» до второго места в РПЛ Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Борьба за непопадание в стыки

«Факел»: 12-е место, 30 очков

Воронежский клуб гарантированно не попадёт в стыки, если наберёт три очка в заключительном туре. Проблема в том, что последний матч в сезоне он проведёт в Санкт-Петербурге. У «Зенита» уже давно нет турнирной мотивации, однако он не проигрывает на протяжении девяти матчей в РПЛ. Если «Факел» наберёт одно очко на «Газпром Арене», то не попадёт в стыки при условии, что «Крылья» не обыграют «Спартак».

Воронежский клуб может остаться на 12-й строчке даже в случае поражения от «Зенита». Но в таком случае нужно, чтобы «Крылья» не обыграли «Спартак», а «Пари НН» — «Химки». У «Факела» есть преимущество по личным встречам перед самарским клубом — 1:1, 2:1, но нет — перед «Пари НН» — 1:3, 1:0.

«Крылья Советов»: 13-е место, 29 очков

Неделю назад самарский клуб проиграл в Воронеже и осложнил себе задачу по непопаданию в стыковые матчи. «Крылья» займут спасительное 12-е место только в случае победы над «Спартаком». При этом волжанам нужно надеяться, что «Факел» не обыграет «Зенит». Если самарская команда не наберёт три очка в матче с красно-белыми, то сыграет в стыках.

«Крылья Советов» рискуют попасть в стыковые матчи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН»: 14-е место, 27 очков

В 30-м туре команда Сергея Юрана сыграет с «Химками». Если нижегородский клуб не наберёт три очка, то его ждут стыки. При каком же раскладе «Пари НН» сохранит место в РПЛ? Во-первых, ему следует обыграть «Химки». Во-вторых, нужно, чтобы «Факел» проиграл в Санкт-Петербурге. В-третьих, «Крылья» должны проиграть «Спартаку». Тогда «Пари НН» и «Факел» наберут по 30 очков, но нижегородцы получат преимущество по личным встречам.

Что будет, если три команды наберут по 30 очков?

Обратимся к регламенту РПЛ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

по результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);

по наибольшему количеству побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

На самом деле, хватит первого показателя, а именно результата игр между собой. «Факел» набрал в четырёх матчах с «Пари НН» и «Крыльями Советов» семь очков, нижегородский клуб — шесть, самарский — четыре. Следовательно, при такой закрутке стыков избежит «Факел».

У команды Сергея Юрана самые низкие шансы на 12-е место Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, «Факел» не попадает в стыки, если:

обыгрывает «Зенит»;

играет вничью с «Зенитом», а «Крылья» не побеждают «Спартак»;

проигрывает «Зениту», «Крылья» не побеждают «Спартак», «Пари НН» не побеждает «Химки»;

проигрывает «Зениту», «Крылья» играют вничью со «Спартаком», «Пари НН» побеждает «Химки».

«Крылья Советов» не попадают в стыки, если:

обыгрывают «Спартак», а «Факел» не побеждает «Зенит».

«Пари НН» не попадает в стыки, если: