«Факел» должен был вылетать. Его успех показывает, что в РПЛ есть место чуду

Недавно на «Чемпионате» вышла статья про «Химки» и «Торпедо». Достаточно грустный текст. Могло показаться, что в нашем футболе особо и нечему радоваться. Но это не так, потому что есть обратный пример – «Факел».

Команда, которая ещё недавно была известна тем, что три сезона подряд заканчивала в ФНЛ в зоне вылета (20-е, 17-е и 19-е места), но при этом не покидала турнир. Долгое время команда накапливала долги, которые составили более 80 млн рублей. Вроде бы очередная печальная история из российского футбола, однако за несколько лет ситуация изменилась.

Выход «Факела» в РПЛ – это уже небольшое чудо. Оно случилось, когда команду тренировал ещё Олег Василенко. Он хоть и ставил современный футбол с прессингом, но изначально выход в элитный дивизион выглядел крайне маловероятным. Лишь в последнем туре «Факел» запрыгнул на второе место и получил прямую путёвку. Говорят, в руководстве РПЛ была лёгкая паника, когда там узнали, с каким бюджетом воронежская команда собирается ворваться в высшую лигу.

Баннер болельщиков «Факела» Фото: vk.com/pfcfakel

В феврале 2021 года гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказывал, что бюджет клуба – 259 млн рублей. Это не так много даже по меркам ФНЛ, а тут ещё часть денег шла на погашение долгов. Зарплаты футболистов были смешные для такого уровня – семь человек, по словам гендира, получали по 50 тысяч рублей в месяц. Летом 2022 года стало понятно, что «Факел» – единственная из 16 команд, у которой нет ни одного легионера в составе. В том числе из финансовых соображений. Хотя зимой в команду всё же пришли два иностранца – Реда Рабеи и Мохамед Браими.

«Факел» сразу обозначил, что будет жить по средствам. То есть с самым маленьким бюджетом (570-600 млн рублей) и самыми скромными зарплатами в РПЛ. Помогло, что у лиги появились новый ТВ-контракт («Газпром-Медиа»), новый титульный спонсор («Мир») и новый договор с букмекерской компанией (Winline). Теперь даже последняя команда лиги получит более 300 млн рублей, что стало прорывом по сравнению с предыдущими годами.

Но найти деньги – это ещё не всё. Важно ими разумно распоряжаться. «Химки» брали Жиркова и Мамаева, которые на двоих отыграли 167 минут. Уровень их зарплат отличался на несколько порядков от того, что есть в «Факеле». Воронеж сделал ставку на тех, кто с командой добыл путёвку в РПЛ.

Просто факт. В этом сезоне в составе «Факела» выходили 13 человек, которые год назад играли за команду и в ФНЛ (Акбашев, Аппаев, Магаль, Мендель, Чернов, Максимов, Суслов, Мастерной, Дмитриев, Городовой, Дашаев, Шаваев, Брызгалов). То есть костяк команды остался прежним. Это что получается? Оказывается, чтобы играть в РПЛ, не обязательно делать дорогие трансферы и платить футболистам большие зарплаты?

В этом сезоне в составе «Факела» выходили 13 человек, которые год назад играли за команду и в ФНЛ Фото: vk.com/pfcfakel

В 29-м туре «Факел» в принципиальном матче обыграл «Крылья» и поднялся на спасительное 12-е место. Игра выдалась достаточно сумбурной. Количество пауз в матче зашкаливало, но получилось всё равно зрелищно. Воронеж вообще в топ-3 по посещаемости в этом сезоне РПЛ – в среднем 14 052 зрителя (больше только у «Краснодара» и «Зенита»).

В 30-м туре «Факел» едет в Питер. Победа гарантирует место в РПЛ на следующий сезон. При ничьей команду могут обойти «Крылья Советов», а в случае поражения — и «Крылья», и даже «Пари Нижний Новгород». Воронежцы могут откатиться в зону стыковых матчей, но если это и произойдёт, то ничего страшного для команды не случится. Объективно: любое место выше 16-го должно считаться для «Факела» удачным. Если же они удержатся на 12-й строчке, то это будет настоящее чудо.