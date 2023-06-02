Не всем так повезло с шейхами, как «Ман Сити» или «ПСЖ».

10 лет назад «Малага» играла в 1/4 финала ЛЧ. Сейчас – докатилась до третьей лиги

Сезон-2012/2013 хорошо помнят болельщики «Зенита». Питер стартанул в группе ЛЧ с огромными ожиданиями. Ведь в соперниках – скудный «Милан», который в тот период летел в помойку элитных клубов, «Андерлехт» (почти стабильное четвёртое место), плюс «Малага» – неожиданная выскочка из Испании. Это был их дебют в турнире, поэтому от них ждали чего угодно, кроме выхода в плей-офф. Все ошибались. У клуба получился лучший сезон в истории.

Итог группового этапа: четыре очка в матчах с «Зенитом», первое место в группе с приличным преимуществом над «Миланом». Выход в плей-офф, там – проход «Порту» в первом раунде, а в 1/4 финала — трагедия с дортмундской «Боруссией». К 90-й минуте ответного матча «Малага» проходила в полуфинал, но в добавленное время Дортмунд забил дважды. И оставил «Малагу» ни с чем.

Хотя как это ни с чем? Испанский клуб вошёл в топ-8 сильнейших клубов Европы. Вместе с «ПСЖ», «Барсой», «Баварией», «Реалом» и остальными. А перспективы руководители рисовали довольно красочные – обещали усиление и светлое будущее. Шанс стать по-настоящему элитным клубом точно имелся.

«Малага» — «Боруссия» в 2013 году Фото: David Ramos/Getty Images

Прошло 10 лет. Две недели назад «Малага» официально вылетела из второго испанского дивизиона в третий. И рискует потерять профессиональный статус, превратившись в полулюбительский клуб.

Как такое стало возможным?

Переносимся за ответами в прошлое. И вспоминаем образ «Малаги» 2000-х. Середняк, живущий по средствам. Порой болтающийся внизу таблицы, но не вылетающий. Фоном идут частые смены тренеров, руководства, а иногда и владельцев. Самый статусный период – начало XXI века, когда они взяли Кубок Интертото и сыграли в Кубке УЕФА, где дошли до четвертьфинала. Но потом — снова проблемы с финансированием, составом, частые продажи футболистов – полный набор без состоятельного инвестора.

Всё изменилось в 2010 году. В этот самый период шейхи стали активно заходить в европейский футбол. Но все они не могли тратить сотни миллионов, поэтому «ПСЖ» и «Ман Сити» – одна история, а есть и более скромные. Например, «Малага». Её приобрел шейх Абдулла бин Нассер Аль-Тани – дальний родственник эмира Катара. За скромные € 36 млн. И понеслось.

Ван Нистелрой в «Малаге» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Сначала новый тренер – шейх не пожалел денег на статусного Пеллегрини, который за несколько месяцев до этого закончил работу с «Реалом». В ноябре 2010-го он возглавил «Малагу» с роскошным трёхлетним контрактом. Параллельно нормализовались трансферные процессы – клуб не только продавал, но и забирал футболистов у крутых клубов. После приглашения Пеллегрини с этим стало проще. Из «Баварии» выцепили основного центрдефа Мартина Демикелиса, из «Ромы» – Жулио Баптисту. Но это было только начало. В первый неполный сезон с новым спонсором команда заняла 11-е место. Прорыв планировался дальше.

Летом клуб устроил чуть ли не самую мощную закупку в Европе – Санти Касорла приехал за € 26 млн, Жереми Тулалан — за € 11 млн, молодые Начо Монреаль и Иско обошлись в € 12 млн, а ещё в Испанию вернулся легендарный Руд ван Нистелрой. Деньги шейха убедили голландца, что даже после не самого удачного периода в «Гамбурге» с футболом заканчивать не нужно.

Естественно, результаты резко улучшились. Сезон «Малага» завершила на рекордном для себя четвёртом месте. Всего на три очка отстав от медальной зоны. Для периода тотального доминирования «Барсы» и «Реала» очень неплохой результат, который давал право сыграть в Лиге чемпионов. И в дебютный сезон почти прорваться в полуфинал.

Шейх Аль-Тани Фото: Jan Kruger/Getty Images

Но этого оказалось недостаточно. Аль-Тани так и не смог понять, как можно тратить сотни миллионов евро на клуб, который не приносит моментально титулов. Естественно, это не главная причина – руководство города отказалось продать шейху порт, на который он претендовал в течение нескольких лет в надежде использовать его в своих бизнес-интересах. Переговоры ни к чему не привели. И любовь к футболу у Аль-Тани резко закончилась.

Шейх нажал на стоп в финансировании, однако оставался формальным владельцем. «Малага» начала распродавать лидеров, но грамотное внутреннее управление позволяло ещё несколько сезонов продержаться в середине таблицы. Вылет в Сегунду случился только в 2018-м, когда продавать было уже некого.

Интересно, что клуб прошёл очищение, нашёл локальных спонсоров и даже претендовал на возвращение. Но потом — снова падение. В этом сезоне за несколько туров до конца чемпионата «Малага» вылетела в третий дивизион.

«Это болезненный момент на личном и профессиональном уровне для игроков и персонала. Мы причиняем боль людям. Никто не думал, что до этого дойдет», – сказал после случившегося главный тренер Серхио Пеллисер.

Прошло всего 10 лет. И теперь «Малага» почти никому не нужна.