Сака, Мартинелли, Гарначо, Салиба, Кайседо, Энсисо – кто лучший молодой игрок сезона АПЛ?

Чемпионат Англии подошёл к концу. Мы продолжаем подводить итоги сезона. На этот раз выбираем лучшего молодого игрока АПЛ. Сака и Мартинелли тащили «Арсенал» к возможному титулу, Ценность Салиба стала понятна сразу после его травмы. Гарначо был яркой искрой «МЮ». А в «Брайтоне» раскрылись сразу несколько молодых талантов.
Мы не стали включать футболистов, которые приняли участие в голосовании на лучшего игрока сезона (Эрлинг Холанд, прости нас). Так что выбираем из совершенно новых кандидатов и голосуем!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Букайо Сака, «Арсенал»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Пока многие закупают звёзд, «Арсенал» их выращивает. И тут лучший пример – Сака. Он был хорош и в прошлом сезоне, но теперь ещё спрогрессировал. И, кстати, это видно не только по выступлениям за клуб. В сентябре Букайо признали лучшим игроком сборной Англии за год. На ЧМ-2022 он регулярно выходил в основе (три гола).
Что касается АПЛ, то первую половину сезона Сака провёл блестяще. Можно сказать, что во втором круге он чуть сбавил, но всё равно остался хорош. Например, в марте стал лучшим игроком чемпионата Англии. Да и в плане стабильности — только вдумайтесь: и в этом, и в прошлом сезоне АПЛ Сака принял участие во всех 38 турах (36 и 37 матчей в старте соответственно). Не травмировался и не проигрывал конкуренцию.
Отсюда и такая статистика. В минувшем сезоне АПЛ у него 14 голов и 11 передач. Сака оказался лучшим в команде, где собрана потрясающая группа атаки. Если взять всех крайних форвардов топ-лиг, то столько же или больше по системе «гол+пас» только у Хвичи Кварацхелии (25), Мохамеда Салаха (30) и Лионеля Месси (31). Неплохо для 21-летнего парня. Кажется, теперь все запомнили, что в его фамилии ударение надо ставить на первый слог.
Мойсес Кайседо, «Брайтон»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Не знаю людей, которые негативно относятся к «Брайтону». Тут либо команда в себя влюбила, либо человек просто слышал что-то хорошее, но о любви говорить всё-таки не может. Митома, Мак Аллистер, Кайседо, Фергюсон, Энсисо – новых звёзд команды ждут большие клубы. Но я бы выделил именно Кайседо. Во-первых, опорников всегда отмечают меньше атакующих футболистов, а это несправедливо. Во-вторых, он может классно играть ещё и на правом фланге защиты: такая универсальность – большой плюс. В-третьих, меня впечатлил прогресс эквадорца: «Брайтон» купил его за € 5 млн зимой 2021 года, в прошлом сезоне парня арендовал главный аутсайдер бельгийской лиги – «Беерсхот», а уже зимой 2023-го «Арсенал» предлагал за Кайседо больше € 70 млн!
Мойсес классно разрушает атаки, выигрывает верховые единоборства, прекрасно двигает мяч, а точность передач для игрока под давлением поражает – в среднем 88,5%. И, кстати, за всю карьеру опорник не получил ни одной красной карточки. Пускай его голы не включают в подборки самых красивых (в минувшем сезоне АПЛ у него вообще только один мяч), но Кайседо берёт другим. И мой голос – за это «другое».
Габриэл Мартинелли, «Арсенал»
Выбор Александра Симбирского, автора телеграм-канала Simbirskiy Football Tears
Мартинелли и Сака – одногодки. Оба родились в 2001-м, оба провели мощнейший сезон. Да, Букайо был лучше по результативности – 14+11 против 15+5 у Габриэла. Но сложилось впечатление, что Артета выкрутил мощность англичанина на полную, а вот Мартинелли показал ещё не все, на что способен. И если соперники под Саку ещё могли что-то придумать, то против резкого и непредсказуемого Мартинелли было сложно если не всем, то очень многим. И если и его сдерживали, то только по причине того, что бразильцу просто не хватало стабильности.
Мартинелли – второй игрок АПЛ после Кейна по эффективности реализации моментов с игры. Габриэл конвертировал 9,3 NPxG (ожидаемые голы без учета пенальти) в 15 забитых мячей (данные Opta). Разница +5,7. Чуть-чуть опередил даже Эрлинга Холанда (29 голов с игры при 23,4 NPxG, разница +5,6). При этом Мартинелли колотил по-разному: восемь голов с правой ноги, четыре — с левой, три – головой (в том числе один с углового).
Наверное, в АПЛ только Холанд может сравниться с Мартинелли по умению разрывать пространство, уничтожать защитников в скоростных забегах. Но если в «Ман Сити» эти способности Эрлинга поблёкли на фоне сильного перекоса в сторону позиционного футбола, то Артета использовал способности Мартинелли по назначению. «Арсенал» постоянно провоцировал ситуации по созданию свободных коридоров для забегов бразильца.
Сака, конечно, большой умница и потрясающий технарь, но именно с Мартинелли атака «Арсенала» стала резкой и убийственно эффективной.
Вильям Салиба, «Арсенал»
Выбор Васанта Балана, автора телеграм-канала «Москвич – Индус»
Ни Габриэл Жезус, ни Александр Зинченко, ни Гранит Джака не имели такого влияния на взрывной прогресс «Арсенала», как Салиба. С ним Бен Уайт стал легитимным правым защитником, а Габриэл Паулиста казался футболистом выше среднего. С Вильямом команда могла играть смело и высоко, не пропуская пачками необязательные голы, как в концовке сезона. Именно его не хватило на решающем отрезке, чтобы остаться в гонке с «Манчестер Сити». На Холдинга было жалко смотреть.
По данным Opta, перед майскими праздниками статистика был следующая: с Салиба в составе «Арсенал» побеждал в 78% матчей и в среднем за матч допускал восемь ударов по воротам, пропуская 0,9 гола за игру. Без француза процент побед ужасающий – всего 40%! То есть почти вдвое меньше. Да и ударов стало больше (12), и пропускали в два раза больше – в среднем 1,8 мяча за игру.
Добавьте сюда, что Салиба играет очень грациозно, хладнокровно и весьма опасно на стандартах у чужих ворот. Становится понятно, что Вильям не просто лучший молодой футболист сезона в Англии. При удачных обстоятельствах он может когда-нибудь стать и лучшим игроком/защитником лиги. Конечно, если останется в «Арсенале» и АПЛ.
Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
Давно так дерзко не врывались в Премьер-лигу. В прошлом сезоне Гарначо зажигал в молодёжной лиге — и вдруг уже терзает защитников в чемпионате Англии и еврокубках. Сезон у парня получился насыщенный: встретился с кумиром (Роналду) и отпраздновал гол в его стиле, забил несколько победных мячей, отдал важный ассист в дерби, сыграл свадьбу, объявил о беременности возлюбленной, получил новый контракт и поставил элайнеры, наконец!
То, что Гарначо подписал соглашение до лета 2028 года – победа менеджмента и символ доверия между игроком и тренером. Эрик тен Хаг внимательно следит, чтобы Алехандро направлял свою энергию именно в футбол. Быстрый, резкий и смелый пацан добавляет атаке дерзости и нестандартных ходов. Если Гарначо успешно пройдёт этап звёздности, то вырастет в большого игрока. У «Манчестер Юнайтед», кажется, появился серьёзный претендент на легендарный №7.
Эван Фергюсон, «Брайтон»
Выбор Александра Мулянова, автора телеграм-канала «Project U21: Таланты мирового футбола»
Для меня лучший молодой игрок — это всегда про открытие, внезапность и сюрприз. Например, Букайо Сака совсем не такой: мы не первый год знаем о мегаталанте англичанина. Хотя спорить с его вкладом в новый «Арсенал» нельзя — он огромен.
Но всё же главный фрешмен сезона — Эван Фергюсон. Это легко подтвердит один факт: 18-летний форвард — третий в АПЛ по количеству голевых действий в среднем за игру. Впереди только Мохамед Салах и киборг Эрлинг Холанд. 949 минут, шесть голов и два ассиста, среди которых мяч «Арсеналу», голевая с «Ливерпулем» и дубль «Саутгемптону». Появился из ниоткуда: пока Дэнни Уэлбек оправлялся от небольшого повреждения, шансом воспользовался Эван — и начал с ходу забивать.
Казалось, на Мойсесе Кайседо и Алексисе Мак Аллистере таланты «Брайтона» заканчиваются. Но всё только начинается: впереди исторические еврокубки, а Эван продлил контракт до 2028-го!
Хулио Энсисо, «Брайтон»
Выбор Дмитрия Демкова, автора телеграм-канала «Project U21: Таланты мирового футбола»
Энсисо — очередная крутая находка скаутов «Брайтона» в Южной Америке. В дебютном сезоне в АПЛ парагваец забил четыре гола и отдал два ассиста. Если первую половину сезона он адаптировался к английскому футболу, то во второй стал одним из лучших в АПЛ. Три из четырёх голов Хулио стали решающими и пришлись на команды из «большой шестёрки»: «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Брайтон» в этих матчах добыл две победы и ничью. В игре с «Вулверхэмптоном» Хулио стал самым молодым парагвайцем с двумя голевыми передачами в одном матче АПЛ.
Энсисо — разносторонний парень. Его нужно оценивать не только как форварда, но и как футболиста, создающего моменты. Он входит в 1% лучших игроков мира по числу успешных обводок и в лучшие 16% — по числу прогрессивных проходов. Да, это будущая звезда чемпионата Англии.
- 2 июня 2023
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