Сака, Мартинелли, Гарначо, Салиба, Кайседо, Энсисо – кто лучший молодой игрок сезона АПЛ?

Чемпионат Англии подошёл к концу. Мы продолжаем подводить итоги сезона. На этот раз выбираем лучшего молодого игрока АПЛ. Сака и Мартинелли тащили «Арсенал» к возможному титулу, Ценность Салиба стала понятна сразу после его травмы. Гарначо был яркой искрой «МЮ». А в «Брайтоне» раскрылись сразу несколько молодых талантов.

Мы не стали включать футболистов, которые приняли участие в голосовании на лучшего игрока сезона (Эрлинг Холанд, прости нас). Так что выбираем из совершенно новых кандидатов и голосуем!

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.