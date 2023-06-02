Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов

Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчёт с ключевыми экономическими показателями клубов РПЛ в 2022 году. Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м.
Доходы в дни матчей
Болельщики «Зенита»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Первое место в этой номинации забрал «Зенит». Как и в 2021-м, он незначительно опередил «Спартак». Правда, на этот раз топ-клубы заработали почти на 300 млн рублей меньше. Значительно увеличили доходы «Динамо», ЦСКА и «Урал», а вот у «Локомотива» эта цифра снизилась почти на 60 млн.
|Место
|Клуб
|Доходы, в рублях
|Доходы, 2021 год
|1
|«Зенит»
|1,344 млрд
|1,075 млрд
|2
|«Спартак»
|1,326 млрд
|1,057 млрд
|3
|«Динамо»
|665,643 млн
|458,744 млн
|4
|«Краснодар»
|516,716 млн
|507,306 млн
|5
|ЦСКА
|469,562 млн
|314,122 млн
|6
|«Локомотив»
|265,133 млн
|324,511 млн
|7
|«Урал»
|124,028 млн
|52,268 млн
|8
|«Ростов»
|100,694 млн
|101,483 млн
|9
|«Пари НН»
|89,411 млн
|33,802 млн
|10
|«Крылья Советов»
|79,583 млн
|58,805 млн
|11
|«Сочи»
|78,859 млн
|76,248 млн
|12
|«Факел»
|71,825 млн
|15,608 млн
|13
|«Торпедо»
|44,398 млн
|9,918 млн
|14
|«Оренбург»
|27,431 млн
|6,683 млн
|15
|«Химки»
|16,897 млн
|7,807 млн
|16
|«Ахмат»
|7,712 млн
|6,279 млн
Поступления от организаторов соревнований
«Зенит» — единственный клуб РПЛ, перешагнувший отметку в 1 млрд рублей. Впрочем, в сравнении с 2021 годом этот показатель сократился почти в три раза. Значительно упали доходы у «Спартака» и «Локомотива». У всех остальных клубов этот показатель увеличился.
|Место
|Клуб
|Доходы, в рублях
|Доходы, 2021 год
|1
|«Зенит»
|1,098 млрд
|3,645 млрд
|2
|«Спартак»
|757,979 млн
|1,062 млрд
|3
|«Динамо»
|706,536 млн
|213,843 млн
|4
|«Сочи»
|690,547 млн
|236,381 млн
|5
|ЦСКА
|683,298 млн
|318,232 млн
|6
|«Краснодар»
|655,425 млн
|507,306 млн
|7
|«Локомотив»
|623,201 млн
|1,025 млрд
|8
|«Ахмат»
|549,602 млн
|178,630 млн
|9
|«Крылья Советов»
|455,583 млн
|104,211 млн
|10
|«Ростов»
|405,728 млн
|201,864 млн
|11
|«Химки»
|359,046 млн
|121,220 млн
|12
|«Пари НН»
|325,216 млн
|37,678 млн
|13
|«Урал»
|316,886 млн
|183,268 млн
|14
|«Факел»
|272,673 млн
|1 млн
|15
|«Оренбург»
|267,681 млн
|33,056 млн
|16
|«Торпедо»
|168,981 млн
|0
Расходы на развитие молодёжного футбола
Академия ФК «Краснодар»
Фото: fckrasnodar.ru
В эту графу также входят расходы на выплаты сотрудникам, которые занимаются деятельностью по развитию молодёжного футбола. «Краснодар» снова опередил всех и снова потратил больше 1 млрд рублей. Гораздо больше денег в молодёжь стали вкладывать в «Сочи», «Крыльях Советов» и «Торпедо». С другой стороны, «Локомотив», «Урал» и «Химки» сократили расходы на молодёжный футбол. Незначительно просел этот показатель у «Динамо».
|Место
|Клуб
|Расходы, в рублях
|Расходы, 2021 год
|1
|«Краснодар»
|1,080 млрд
|1,044 млрд
|2
|«Зенит»
|777,085 млн
|708,881 млн
|3
|ЦСКА
|295,149 млн
|285,118 млн
|4
|«Спартак»
|248,417 млн
|201,975 млн
|5
|«Крылья Советов»
|201,539 млн
|8,890 млн
|6
|«Динамо»
|177,108 млн
|180,407 млн
|7
|«Сочи»
|174,959 млн
|27,073 млн
|8
|«Локомотив»
|159,480 млн
|238,073 млн
|9
|«Ростов»
|148,191 млн
|121,931 млн
|10
|«Торпедо»
|107,443 млн
|41,388 млн
|11
|«Оренбург»
|83,057 млн
|67,552 млн
|12
|«Факел»
|65,886 млн
|31,193 млн
|13
|«Ахмат»
|57,657 млн
|52,074 млн
|14
|«Пари НН»
|45,461 млн
|28,905 млн
|15
|«Урал»
|29,749 млн
|49,859 млн
|16
|«Химки»
|23,883 млн
|57,792 млн
Оплата агентских услуг
«Спартак» снова тратит на агентов больше всех в РПЛ. В сравнении с 2021 года эта цифра выросла более чем на 40 млн рублей. Гораздо больше на агентские услуги стал тратить ЦСКА: в 2021-м армейцы выплатили 338 млн, в 2022-м — 512 млн. «Зенит» также увеличил эту статью расходов, а вот «Локомотив» выплатил агентам почти на 100 млн рублей меньше. Но больше всего в глаза бросается экономия «Динамо». В 2022-м они заплатили на 382 млн рублей меньше, чем в 2021-м. «Ростов», «Крылья» и «Краснодар» также сократили расходы на агентов. А три клуба, если верить финансовому отчёту РФС, не потратили ни копейки, но так было и в 2021 году.
|Место
|Клуб
|Расходы, в рублях
|Расходы, 2021 год
|1
|«Спартак»
|650,494 млн
|608,453 млн
|2
|ЦСКА
|512,778 млн
|338,147 млн
|3
|«Локомотив»
|365,645 млн
|465,250 млн
|4
|«Зенит»
|353,130 млн
|233,954 млн
|5
|«Ростов»
|181,879 млн
|265,044 млн
|6
|«Динамо»
|180,595 млн
|563,173 млн
|7
|«Краснодар»
|73,689 млн
|112,834 млн
|8
|«Сочи»
|72,808 млн
|20,376 млн
|9
|«Оренбург»
|45,436 млн
|23,011 млн
|10
|«Крылья Советов»
|43,060 млн
|66 млн
|11
|«Торпедо»
|36,649 млн
|9 млн
|12
|«Пари НН»
|15,593 млн
|5,320 млн
|13
|«Химки»
|3,167 млн
|8,3 млн
|14
|«Ахмат»
|0
|0
|15
|«Урал»
|0
|0
|16
|«Факел»
|0
|0
Чистая прибыль/убыток до налогообложения
В 2021-м в РПЛ было девять убыточных клубов, а на этот раз — всего шесть. Обращает на себя внимание прогресс «Локомотива», который был в глубоком минусе, а теперь вышел в небольшой плюс. 10 клубов улучшили результаты 2021 года, а «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Торпедо», «Краснодар» и «Спартак» ухудшили.
|Место
|Клуб
|Прибыль/убыток, в рублях
|Прибыль/убыток, 2021 год
|1
|«Крылья Советов»
|777,466 млн
|28,253 млн
|2
|«Сочи»
|750,251 млн
|-223,110 млн
|3
|«Зенит»
|647,471 млн
|-165,273 млн
|4
|«Пари НН»
|398,707 млн
|107,368
|5
|«Ахмат»
|324,234 млн
|101,075 млн
|6
|«Динамо»
|157,462 млн
|157,848 млн
|7
|«Факел»
|127,443 млн
|327 тыс.
|8
|«Локомотив»
|44,169 млн
|-2,282 млрд
|9
|«Урал»
|24,248 млн
|741 тыс.
|10
|«Оренбург»
|20,756 млн
|73,848 млн
|11
|«Ростов»
|-54,308 млн
|-242,515 млн
|12
|«Химки»
|-310,197 млн
|-229,622 млн
|13
|ЦСКА
|-454,037 млн
|-980,116 млн
|14
|«Торпедо»
|-541,156 млн
|-304,220 млн
|15
|«Краснодар»
|-1,175 млрд
|-513,780 млн
|16
|«Спартак»
|-2,351 млрд
|-1,034 млрд
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