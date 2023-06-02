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Сколько денег потратили клубы РПЛ в 2022 году, прибыль/убыток: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локо», «Краснодар»

Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов
Кирилл Закатченко
Доходы и расходы клубов РПЛ
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«Спартак» больше всех тратит на агентов, «Краснодар» — на молодёжный футбол.

Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчёт с ключевыми экономическими показателями клубов РПЛ в 2022 году. Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м.

Доходы в дни матчей

Болельщики «Зенита»

Болельщики «Зенита»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первое место в этой номинации забрал «Зенит». Как и в 2021-м, он незначительно опередил «Спартак». Правда, на этот раз топ-клубы заработали почти на 300 млн рублей меньше. Значительно увеличили доходы «Динамо», ЦСКА и «Урал», а вот у «Локомотива» эта цифра снизилась почти на 60 млн.

МестоКлубДоходы, в рубляхДоходы, 2021 год
1«Зенит»1,344 млрд1,075 млрд
2«Спартак»1,326 млрд1,057 млрд
3«Динамо»665,643 млн458,744 млн
4«Краснодар»516,716 млн507,306 млн
5ЦСКА469,562 млн314,122 млн
6«Локомотив»265,133 млн324,511 млн
7«Урал»124,028 млн52,268 млн
8«Ростов»100,694 млн101,483 млн
9«Пари НН»89,411 млн33,802 млн
10«Крылья Советов»79,583 млн58,805 млн
11«Сочи»78,859 млн76,248 млн
12«Факел»71,825 млн15,608 млн
13«Торпедо»44,398 млн9,918 млн
14«Оренбург»27,431 млн6,683 млн
15«Химки»16,897 млн7,807 млн
16«Ахмат»7,712 млн6,279 млн

Поступления от организаторов соревнований

«Зенит» — единственный клуб РПЛ, перешагнувший отметку в 1 млрд рублей. Впрочем, в сравнении с 2021 годом этот показатель сократился почти в три раза. Значительно упали доходы у «Спартака» и «Локомотива». У всех остальных клубов этот показатель увеличился.

МестоКлубДоходы, в рубляхДоходы, 2021 год
1«Зенит»1,098 млрд3,645 млрд
2«Спартак»757,979 млн1,062 млрд
3«Динамо»706,536 млн213,843 млн
4«Сочи»690,547 млн236,381 млн
5ЦСКА683,298 млн318,232 млн
6«Краснодар»655,425 млн507,306 млн
7«Локомотив»623,201 млн1,025 млрд
8«Ахмат»549,602 млн178,630 млн
9«Крылья Советов»455,583 млн104,211 млн
10«Ростов»405,728 млн201,864 млн
11«Химки»359,046 млн121,220 млн
12«Пари НН»325,216 млн37,678 млн
13«Урал»316,886 млн183,268 млн
14«Факел»272,673 млн1 млн
15«Оренбург»267,681 млн33,056 млн
16«Торпедо»168,981 млн0
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Расходы на развитие молодёжного футбола

Академия ФК «Краснодар»

Академия ФК «Краснодар»

Фото: fckrasnodar.ru

В эту графу также входят расходы на выплаты сотрудникам, которые занимаются деятельностью по развитию молодёжного футбола. «Краснодар» снова опередил всех и снова потратил больше 1 млрд рублей. Гораздо больше денег в молодёжь стали вкладывать в «Сочи», «Крыльях Советов» и «Торпедо». С другой стороны, «Локомотив», «Урал» и «Химки» сократили расходы на молодёжный футбол. Незначительно просел этот показатель у «Динамо».

МестоКлубРасходы, в рубляхРасходы, 2021 год
1«Краснодар»1,080 млрд1,044 млрд
2«Зенит»777,085 млн708,881 млн
3ЦСКА295,149 млн285,118 млн
4«Спартак»248,417 млн201,975 млн
5«Крылья Советов»201,539 млн8,890 млн
6«Динамо»177,108 млн180,407 млн
7«Сочи»174,959 млн27,073 млн
8«Локомотив»159,480 млн238,073 млн
9«Ростов»148,191 млн121,931 млн
10«Торпедо»107,443 млн41,388 млн
11«Оренбург»83,057 млн67,552 млн
12«Факел»65,886 млн31,193 млн
13«Ахмат»57,657 млн52,074 млн
14«Пари НН»45,461 млн28,905 млн
15«Урал»29,749 млн49,859 млн
16«Химки»23,883 млн57,792 млн

Оплата агентских услуг

«Спартак» снова тратит на агентов больше всех в РПЛ. В сравнении с 2021 года эта цифра выросла более чем на 40 млн рублей. Гораздо больше на агентские услуги стал тратить ЦСКА: в 2021-м армейцы выплатили 338 млн, в 2022-м — 512 млн. «Зенит» также увеличил эту статью расходов, а вот «Локомотив» выплатил агентам почти на 100 млн рублей меньше. Но больше всего в глаза бросается экономия «Динамо». В 2022-м они заплатили на 382 млн рублей меньше, чем в 2021-м. «Ростов», «Крылья» и «Краснодар» также сократили расходы на агентов. А три клуба, если верить финансовому отчёту РФС, не потратили ни копейки, но так было и в 2021 году.

МестоКлубРасходы, в рубляхРасходы, 2021 год
1«Спартак»650,494 млн608,453 млн
2ЦСКА512,778 млн338,147 млн
3«Локомотив»365,645 млн465,250 млн
4«Зенит»353,130 млн233,954 млн
5«Ростов»181,879 млн265,044 млн
6«Динамо»180,595 млн563,173 млн
7«Краснодар»73,689 млн112,834 млн
8«Сочи»72,808 млн20,376 млн
9«Оренбург»45,436 млн23,011 млн
10«Крылья Советов»43,060 млн66 млн
11«Торпедо»36,649 млн9 млн
12«Пари НН»15,593 млн5,320 млн
13«Химки»3,167 млн8,3 млн
14«Ахмат»00
15«Урал»00
16«Факел»00
Успех «Факела» — одно из главных событий сезона в РПЛ:
«Факел» должен был вылетать. Его успех показывает, что в РПЛ есть место чуду
«Факел» должен был вылетать. Его успех показывает, что в РПЛ есть место чуду

Чистая прибыль/убыток до налогообложения

В 2021-м в РПЛ было девять убыточных клубов, а на этот раз — всего шесть. Обращает на себя внимание прогресс «Локомотива», который был в глубоком минусе, а теперь вышел в небольшой плюс. 10 клубов улучшили результаты 2021 года, а «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Торпедо», «Краснодар» и «Спартак» ухудшили.

МестоКлубПрибыль/убыток, в рубляхПрибыль/убыток, 2021 год
1«Крылья Советов»777,466 млн28,253 млн
2«Сочи»750,251 млн-223,110 млн
3«Зенит»647,471 млн-165,273 млн
4«Пари НН»398,707 млн107,368
5«Ахмат»324,234 млн101,075 млн
6«Динамо»157,462 млн157,848 млн
7«Факел»127,443 млн327 тыс.
8«Локомотив»44,169 млн-2,282 млрд
9«Урал»24,248 млн741 тыс.
10«Оренбург»20,756 млн73,848 млн
11«Ростов»-54,308 млн-242,515 млн
12«Химки»-310,197 млн-229,622 млн
13ЦСКА-454,037 млн-980,116 млн
14«Торпедо»-541,156 млн-304,220 млн
15«Краснодар»-1,175 млрд-513,780 млн
16«Спартак»-2,351 млрд-1,034 млрд
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