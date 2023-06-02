Как за год изменились доходы и расходы в РПЛ. Изучаем финансы клубов

Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчёт с ключевыми экономическими показателями клубов РПЛ в 2022 году. Изучаем, как изменились доходы и расходы команд в сравнении с 2021-м.

Доходы в дни матчей

Болельщики «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первое место в этой номинации забрал «Зенит». Как и в 2021-м, он незначительно опередил «Спартак». Правда, на этот раз топ-клубы заработали почти на 300 млн рублей меньше. Значительно увеличили доходы «Динамо», ЦСКА и «Урал», а вот у «Локомотива» эта цифра снизилась почти на 60 млн.

Место Клуб Доходы, в рублях Доходы, 2021 год 1 «Зенит» 1,344 млрд 1,075 млрд 2 «Спартак» 1,326 млрд 1,057 млрд 3 «Динамо» 665,643 млн 458,744 млн 4 «Краснодар» 516,716 млн 507,306 млн 5 ЦСКА 469,562 млн 314,122 млн 6 «Локомотив» 265,133 млн 324,511 млн 7 «Урал» 124,028 млн 52,268 млн 8 «Ростов» 100,694 млн 101,483 млн 9 «Пари НН» 89,411 млн 33,802 млн 10 «Крылья Советов» 79,583 млн 58,805 млн 11 «Сочи» 78,859 млн 76,248 млн 12 «Факел» 71,825 млн 15,608 млн 13 «Торпедо» 44,398 млн 9,918 млн 14 «Оренбург» 27,431 млн 6,683 млн 15 «Химки» 16,897 млн 7,807 млн 16 «Ахмат» 7,712 млн 6,279 млн

Поступления от организаторов соревнований

«Зенит» — единственный клуб РПЛ, перешагнувший отметку в 1 млрд рублей. Впрочем, в сравнении с 2021 годом этот показатель сократился почти в три раза. Значительно упали доходы у «Спартака» и «Локомотива». У всех остальных клубов этот показатель увеличился.

Место Клуб Доходы, в рублях Доходы, 2021 год 1 «Зенит» 1,098 млрд 3,645 млрд 2 «Спартак» 757,979 млн 1,062 млрд 3 «Динамо» 706,536 млн 213,843 млн 4 «Сочи» 690,547 млн 236,381 млн 5 ЦСКА 683,298 млн 318,232 млн 6 «Краснодар» 655,425 млн 507,306 млн 7 «Локомотив» 623,201 млн 1,025 млрд 8 «Ахмат» 549,602 млн 178,630 млн 9 «Крылья Советов» 455,583 млн 104,211 млн 10 «Ростов» 405,728 млн 201,864 млн 11 «Химки» 359,046 млн 121,220 млн 12 «Пари НН» 325,216 млн 37,678 млн 13 «Урал» 316,886 млн 183,268 млн 14 «Факел» 272,673 млн 1 млн 15 «Оренбург» 267,681 млн 33,056 млн 16 «Торпедо» 168,981 млн 0

Расходы на развитие молодёжного футбола

Академия ФК «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

В эту графу также входят расходы на выплаты сотрудникам, которые занимаются деятельностью по развитию молодёжного футбола. «Краснодар» снова опередил всех и снова потратил больше 1 млрд рублей. Гораздо больше денег в молодёжь стали вкладывать в «Сочи», «Крыльях Советов» и «Торпедо». С другой стороны, «Локомотив», «Урал» и «Химки» сократили расходы на молодёжный футбол. Незначительно просел этот показатель у «Динамо».

Место Клуб Расходы, в рублях Расходы, 2021 год 1 «Краснодар» 1,080 млрд 1,044 млрд 2 «Зенит» 777,085 млн 708,881 млн 3 ЦСКА 295,149 млн 285,118 млн 4 «Спартак» 248,417 млн 201,975 млн 5 «Крылья Советов» 201,539 млн 8,890 млн 6 «Динамо» 177,108 млн 180,407 млн 7 «Сочи» 174,959 млн 27,073 млн 8 «Локомотив» 159,480 млн 238,073 млн 9 «Ростов» 148,191 млн 121,931 млн 10 «Торпедо» 107,443 млн 41,388 млн 11 «Оренбург» 83,057 млн 67,552 млн 12 «Факел» 65,886 млн 31,193 млн 13 «Ахмат» 57,657 млн 52,074 млн 14 «Пари НН» 45,461 млн 28,905 млн 15 «Урал» 29,749 млн 49,859 млн 16 «Химки» 23,883 млн 57,792 млн

Оплата агентских услуг

«Спартак» снова тратит на агентов больше всех в РПЛ. В сравнении с 2021 года эта цифра выросла более чем на 40 млн рублей. Гораздо больше на агентские услуги стал тратить ЦСКА: в 2021-м армейцы выплатили 338 млн, в 2022-м — 512 млн. «Зенит» также увеличил эту статью расходов, а вот «Локомотив» выплатил агентам почти на 100 млн рублей меньше. Но больше всего в глаза бросается экономия «Динамо». В 2022-м они заплатили на 382 млн рублей меньше, чем в 2021-м. «Ростов», «Крылья» и «Краснодар» также сократили расходы на агентов. А три клуба, если верить финансовому отчёту РФС, не потратили ни копейки, но так было и в 2021 году.

Место Клуб Расходы, в рублях Расходы, 2021 год 1 «Спартак» 650,494 млн 608,453 млн 2 ЦСКА 512,778 млн 338,147 млн 3 «Локомотив» 365,645 млн 465,250 млн 4 «Зенит» 353,130 млн 233,954 млн 5 «Ростов» 181,879 млн 265,044 млн 6 «Динамо» 180,595 млн 563,173 млн 7 «Краснодар» 73,689 млн 112,834 млн 8 «Сочи» 72,808 млн 20,376 млн 9 «Оренбург» 45,436 млн 23,011 млн 10 «Крылья Советов» 43,060 млн 66 млн 11 «Торпедо» 36,649 млн 9 млн 12 «Пари НН» 15,593 млн 5,320 млн 13 «Химки» 3,167 млн 8,3 млн 14 «Ахмат» 0 0 15 «Урал» 0 0 16 «Факел» 0 0

Чистая прибыль/убыток до налогообложения

В 2021-м в РПЛ было девять убыточных клубов, а на этот раз — всего шесть. Обращает на себя внимание прогресс «Локомотива», который был в глубоком минусе, а теперь вышел в небольшой плюс. 10 клубов улучшили результаты 2021 года, а «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Торпедо», «Краснодар» и «Спартак» ухудшили.