«Ростов» Карпина в шаге от повторения исторического успеха. 7 лет назад клуб взял серебро

В подходящем к концу сезоне РПЛ осталось две интриги: кто возьмёт серебро и бронзу и кто сыграет в стыках. На второе место претендуют сразу три клуба – ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Крутости концовке добавляет, что армейцы и ростовчане сыграют в очной встрече. Если побеждает ЦСКА – москвичи забирают серебро. В случае победы «Ростова» южане совершенно точно завершат сезон в тройке. Но их место определит итог встречи «Спартака» и «Крыльев». А в 30-м туре сезона-2015/2016 ЦСКА и «Ростов» заочно боролись за титул. Вспоминаем, как дончане находились в шаге от исторического золота.

История самого успешного года «Ростова» начинается чуть ранее, с провала в чемпионате-2014/2015. Южане до 20-го тура шли в зоне вылета. Но в декабре 2014-го «Ростов» назначил на пост главного тренера Курбана Бердыева. До этого с командой в сезоне поработали Миодраг Божович и Игорь Гамула. Экс-тренеру «Рубина» предстояло спасти «Ростов» от вылета. Под его руководством команда приступила к исправлению катастрофической ситуации. К 24-м туру «Ростов» вовсе выбрался на 10-е место. Удивительно, как команда, за которую играли Стипе Плетикоса, Виталий Дьяков, Баштуш, Александр Гацкан, Тимофей Калачёв, Дмитрий Торбинский и Александр Бухаров (зимой к ним присоединились Сердар Азмун и Артём Дзюба), вообще находилась внизу. В итоге ростовчане завершили сезон 14-ми, а в стыках обыграли в двухматчевом противостоянии «Тосно» (1:0, 4:1). ЦСКА же в сезоне-2014/2015 почти весь сезон шёл вторым, в итоге опередив в борьбе за серебро «Краснодар».

Перед следующим чемпионатом «Ростов» основательно усилился. В клуб приехали старые знакомые Бердыева: защитник Сесар Навас и хавбек Кристиан Нобоа. Также команду пополнили защитники Денис Терентьев и Борис Ротенберг, полузащитники Саид Эззатоллахи и Павел Могилевец, а ещё снова взяли в аренду Азмуна.

С такой компанией Бердыев покорил РПЛ. Первую половину сезона игроки «Ростова» привыкали к новому рисунку (теперь игра во многом строилась через Нобоа) и искали взаимопонимание. А уже в 14-м туре забрались на второе место и не покидали его до конца сезона. Базовая схема ростовчан тогда – 4-3-3. Главные по минутам: вратарь Сослан Джанаев (2700 минут – 30 матчей), защитники Сесар Навас, Иван Новосельцев (оба – 2520 – 28), Баштуш (2340 – 26) и Тимофей Маргасов (2098 – 23), полузащитники Кристиан Нобоа (2160 – 24) и Александр Гацкан (2070 – 23), а также форвард Дмитрий Полоз (2133 – 27).

Парадоксально, но при впечатляющих реузльтатах «Ростов» испытывал финансовые проблемы, о чём неоднократно по ходу сезона упоминал Бердыев: «Никто никаких задач перед командой не ставил и не называл. Мы двигаемся от матча к матчу. Зная наши финансовые проблемы, как вообще могут быть поставлены какие-то серьёзные задачи?». Но футболисты всё равно максимально отдавались игре.

Курбан Бердыев в «Ростове». 2016 год Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 20-м туре «Ростов» одержал уверенную домашнюю победу над ЦСКА со счётом 2:0, после чего впервые вышел на первое место. До 25-го тура команды после каждой игры меняли друг друга на вершине. «Ростов» в следующем матче уступил в гостях «Мордовии» (1:2), а ЦСКА разгромил «Урал» (3:0). Эта осечка стала критической. Теперь выиграть золото могла помочь только ошибка армейцев. Но команда Леонида Слуцкого не дрогнула. Всё решалось в 30-м туре: ЦСКА играл в гостях с «Рубином», а «Ростов» отправился в Грозный к «Тереку». Оба клуба открыли счёт в первом тайме: у армейцев на 19-й минуте отличился Алан Дзагоев, у ростовчан по истечении получаса забил Кристиан Нобоа. «Ростов» удвоил преимущество на 50-й минуте усилиями Александра Ерохина, а вот ЦСКА держал болельщиков в напряжении. Одна ошибка – и команда теряла трофей. На 85-й минуте москвичей спас Игорь Акинфеев: его с пяти метров расстреливал Денис Ткачук, но вратарь выручил армейцев. В итоге это спасение стало «золотым».

Бердыев не унывал после матча, а поздравлял болельщиков с историческим серебром и попаданием в Лигу чемпионов: «Думаю, об игре говорить нет необходимости. Просто хочу поблагодарить ребят за сезон — они бились за каждый мяч, за каждый эпизод. Поздравляю всех болельщиков, всех, кто болел и переживал. Я полон радости. Это большой успех для клуба, для Ростовской области. Поздравляю всех».

Всё это происходило на фоне того, что игрокам «Ростова» не выплачивали зарплату с марта – то есть три месяца. Бердыев не подписывал новый контракт с клубом, требуя гарантий, что ситуация в будущем не повторится. В начале августа тренер объявил, что покидает «Ростов». Решение Бердыев объяснил долгами клуба по зарплате перед тренерами, футболистами и персоналом. В качестве причин ухода Бердыева назывались также разногласия с руководством Ростовской области по поводу развития местного футбольного клуба и конфликт с одним из спонсоров команды, бизнесменом Иваном Саввиди. Сам Саввиди отрицал наличие конфликта с Бердыевым.

После отставки из «Ростова» СМИ связывали Бердыева со «Спартаком», «Локомотивом» и сборной России. 15 августа 2016-го официальный сайт «Ростова» сообщил, что специалист станет консультантом команды в матчах Лиги чемпионов с «Аяксом». А 9 сентября 2016 года его назначили вице-президентом и тренером «Ростова», а обязанности главного исполнял Иван Данильянц. Хотя командой по большей части руководил Дмитрий Кириченко, у которого не было соответствующей для должности лицензии.

«Ростов» — «Бавария». Александр Ерохин и Франк Рибери Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В итоге Бердыев проработал до конца сезона-2016/2017, прошёл невероятный путь в еврокубках с победой над «Баварией» и плей-офф Лиги Европы с «МЮ», а затем покинул «Ростов». Но оставил невероятную память и эмоции. «От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома», – сказал Бердыев в прощальном заявлении.

Лучшее с тех времён место «Ростова» в РПЛ – пятое в сезоне-2019/2020. В текущем розыгрыше команда Валерия Карпина точно не опустится ниже четвёртой строчки, однако имеет шансы повторить наивысший результат в истории. Развязка – уже сегодня.